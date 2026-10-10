Bangkok đứng đầu bảng xếp hạng “Thành phố tốt nhất thế giới năm 2026”

Thủ đô Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Reuters)

Theo bảng xếp hạng Giải thưởng do độc giả bình chọn năm 2026 (Readers' Choice Awards) được ấn bản tiếng Anh của tạp chí Condé Nast Traveller công bố ngày 6/10, Bangkok đứng đầu với 97,68 điểm. Thủ đô Thái Lan đã vượt qua Paris của Pháp, đứng thứ 2 với 97,14 điểm, và Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, xếp thứ 3 với 96,67 điểm. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đứng thứ 7, trong khi Singapore góp mặt ở vị trí thứ 20 với 85,85 điểm.

Đáng chú ý, kết quả này đánh dấu sự thay đổi lớn so với năm 2025, khi Bangkok không có tên trong danh sách 20 thành phố dẫn đầu. Khi đó, Valletta - thủ đô Malta giành vị trí số 1. Theo Condé Nast Traveller, việc Bangkok vươn lên dẫn đầu cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của độc giả đối với Thái Lan, trong khi thành công trước đó của Valletta gắn với sức hút ngày càng tăng của Malta.

Sức hấp dẫn của Bangkok

Condé Nast Traveller đánh giá cao sự kết hợp giữa những khu chợ sôi động, cung điện hoàng gia, công trình tôn giáo và ẩm thực đường phố tại Bangkok. Thành phố mang đến trải nghiệm đô thị hiện đại nhưng vẫn duy trì những giá trị văn hóa truyền thống.

Tại khu trung tâm lịch sử, Đại Cung điện và chùa Wat Phra Kaew, nơi thờ Phật Ngọc, nổi bật với kiến trúc đặc trưng của Thái Lan. Gần đó, chùa Wat Pho với tượng Phật nằm là một trong những địa danh được biết đến rộng rãi nhất của thủ đô Bangkok.

Ẩm thực cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút của Bangkok. Du khách có thể thưởng thức những món ăn truyền thống tại các quầy hàng ven đường hoặc trải nghiệm dịch vụ tại những nhà hàng được trao sao Michelin. Bên cạnh đó, các quán bar trên tầng thượng với tầm nhìn bao quát thành phố, hệ thống khách sạn nổi tiếng quốc tế và nhiều địa điểm giải trí mang đến những lựa chọn đa dạng cho du khách.

Khi giới thiệu bảng xếp hạng, Condé Nast Traveller nhấn mạnh rằng sức hấp dẫn của một thành phố không chỉ đến từ các công trình biểu tượng mà còn từ bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, hoạt động dành cho gia đình, ẩm thực, khách sạn và sự thân thiện của người dân. Theo tạp chí này, sự kết hợp giữa những điểm tham quan lịch sử và nhịp sống đương đại khiến Bangkok trở thành điểm đến có nhiều trải nghiệm, từ tham quan di sản đến khám phá ẩm thực và giải trí.

Paris và Istanbul lần lượt giữ vị trí thứ 2 và thứ 3

Thủ đô Paris của Pháp đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng năm 2026, chỉ kém Bangkok 0,54 điểm. Condé Nast Traveller đánh giá văn hóa ẩm thực, kiến trúc, các công trình biểu tượng và bảo tàng tiếp tục là những yếu tố duy trì sức hấp dẫn của thủ đô nước Pháp. Những địa danh nổi tiếng của Paris gồm tháp Eiffel, bảo tàng Louvre và Nhà thờ Đức Bà Paris, công trình đã mở cửa trở lại sau quá trình trùng tu.

Thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 3. Nằm trên cả hai lục địa châu Âu và châu Á, thành phố kết hợp di sản lịch sử nhiều thế kỷ với đời sống văn hóa hiện đại. Eo biển Bosphorus, nơi tàu du lịch, du thuyền và tàu chở hàng thường xuyên qua lại, là một trong những nét đặc trưng của Istanbul. Các điểm tham quan nổi bật gồm Cung điện Topkapi, Nhà thờ Hồi giáo Xanh và khu chợ Grand Bazaar, cùng những cửa hàng giới thiệu sản phẩm của thế hệ nghệ nhân mới.

Thủ đô Rome của Italy đứng thứ 4 với 95,96 điểm. Những địa danh như Đấu trường Colosseum và Vatican cho thấy sự phong phú của các công trình lịch sử tại thủ đô Italy.

Trong khi đó, Valletta - thành phố đứng đầu bảng xếp hạng năm 2025 lùi xuống vị trí thứ 5 với 95,76 điểm. Thủ đô Malta nổi bật với những công trình cổ, các con phố lát đá màu vàng đặc trưng, cùng hệ thống nhà hàng, khách sạn và hoạt động sáng tạo đương đại.

Singapore góp mặt trong nhóm 20 thành phố dẫn đầu

Singapore đứng thứ 20 với 85,85 điểm. Condé Nast Traveller đánh giá cao kiến trúc hiện đại, không gian xanh và nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của quốc đảo Đông Nam Á. Từ khu vực Marina Bay với những công trình hiện đại, khu vườn Supertree Grove đến các dãy nhà phố truyền thống tại Chinatown và khu Little India, Singapore mang đến sự kết hợp giữa kiến trúc đương đại và những giá trị văn hóa lâu đời.

Sự hiện diện của Bangkok và Singapore trong danh sách cũng cho thấy hai đô thị Đông Nam Á được độc giả của tạp chí Condé Nast Traveller đánh giá cao, dù có những đặc điểm du lịch và trải nghiệm đô thị khác nhau.

Danh sách 10 thành phố dẫn đầu theo kết quả bình chọn của độc giả ấn bản tiếng Anh tạp chí Condé Nast Traveller công bố ngày 6/10/2026: 1. Bangkok (Thái Lan): 97,68 điểm 2. Paris (Pháp): 97,14 điểm 3. Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ): 96,67 điểm 4. Rome (Italy): 95,96 điểm 5. Valletta (Malta): 95,76 điểm 6. Thượng Hải (Trung Quốc): 95,19 điểm 7. Tokyo (Nhật Bản): 94,76 điểm 8. Seoul (Hàn Quốc): 93,76 điểm 9. Sydney (Australia): 92,72 điểm 10. Amsterdam (Hà Lan) 92,44 điểm







