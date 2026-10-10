Nga tăng cường hỏa lực: Ông Zelensky chỉ trích Kyiv “gần như thất bại hoàn toàn” - Thị trưởng

Đài RT (Nga) đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích chính quyền thành phố Kyiv vì "gần như thất bại hoàn toàn" trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của thủ đô khỏi các cuộc tấn công của Nga, làm leo thang mâu thuẫn lâu năm giữa ông và Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 9/10, ông Zelensky thông báo về "thiệt hại trên diện rộng" đối với lưới điện của Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga và chỉ trích sự chậm trễ trong việc tăng cường khả năng phòng thủ cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine, đặc biệt là Kyiv vì đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra một ngày sau khi Thị trưởng Kyiv Klitschko kêu gọi người dân xem xét việc tạm thời rời khỏi thủ đô, cảnh báo rằng thành phố đang ở trong "chế độ sinh tồn" khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko (phải) đổ lỗi cho nhau về các cuộc tấn công của Nga. Ảnh: RT

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP (Pháp) hôm 8/10, Thị trưởng Klitschko cho biết Kyiv đang tích trữ lương thực, nước uống và nhiên liệu. Ông kêu gọi người dân có bạn bè hoặc người thân ở ngoài thủ đô nên cân nhắc tạm thời ở nhờ nhà họ. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng sơ tán toàn bộ.

Thị trưởng Kyiv đã đưa ra cảnh báo tương tự hồi tháng 1 năm nay, khi một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng khiến hàng nghìn tòa nhà chung cư trong thành phố không có hệ thống sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ đóng băng. Lời kêu gọi này đã gây ra một cuộc đối đầu công khai với Tổng thống Zelensky - người cáo buộc chính quyền Kyiv đã không chuẩn bị đầy đủ.

Trả lời hãng tin AFP, Thị trưởng Klitschko một lần nữa đổ lỗi cho chính phủ của Tổng thống Zelensky về một số thiếu sót trong công tác chuẩn bị cho mùa đông của Kyiv. Bác bỏ những cáo buộc cho rằng các quan chức thành phố đã chậm trễ, ông Klitschko lập luận rằng "tìm người chịu trách nhiệm sẽ không làm cho người dân ấm hơn".

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với tờ Bild (Đức) được đăng tải hôm 7/10, ông Klitschko đã chỉ trích các vụ bê bối tham nhũng liên quan đến chính phủ Ukraine, cảnh báo rằng nạn tham nhũng thời chiến là "một chất độc thực sự" đối với nước này.

Một người dân cùng con chó của mình đứng quan sát hiện trường các gara ô tô tư nhân bị trúng tên lửa của Nga tại Kyiv, Ukraine, vào ngày 8/10. Ảnh: Reuters

Theo RT, những tranh cãi giữa hai ông Zelensky và Klitschko diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công tầm xa giữa Nga và Ukraine leo thang. Tuần trước, Tổng thống Zelensky khẳng định sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến Moscow tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng, cũng như cơ sở hạ tầng hỗ trợ của Ukraine, bao gồm cả ở Kyiv.

Nga tuyên bố các cuộc tấn công của họ là để trả đũa các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự bên trong lãnh thổ Nga. Theo Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik, 29 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công như vậy hồi tuần trước.

Trong khi đó, Thị trưởng Kyiv Klitschko cảnh báo rằng ngay cả những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cũng có thể không đủ nếu hệ thống phòng không của thành phố này không thể đẩy lùi các cuộc tấn công tiếp theo của Nga.

Hôm 8/10, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận có "thiếu hụt lớn" trong hệ thống phòng không của nước này, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ thêm tên lửa đánh chặn trước mùa đông. Nhiều báo cáo truyền thông đã liên hệ tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot trong kho dự trữ của Mỹ và các đồng minh với cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran.



