Thái Lan: Trung tâm chăm sóc dùng lồng sắt bao quanh giường, có 129 giường thay vì 50 như giấy phép

Sothornchai Nursing Home ở huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi trở thành tâm điểm chú ý sau khi một phụ nữ từng sống tại đây tố cáo bà bị đưa vào cơ sở trái ý muốn và bị giữ trong thời gian dài. Khi cảnh sát cùng các cơ quan y tế kiểm tra ngày 6/10, hình ảnh bên trong cho thấy một số giường được lắp thêm khung sắt dạng lồng, bao kín khu vực nằm.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện các phòng có song sắt và cửa khóa từ bên ngoài. Bên ngoài cơ sở có nhiều lớp dây thép gai cùng khung sắt gia cố. Những cáo buộc liên quan đến việc cưỡng ép, giam giữ và ngược đãi sau đó được cảnh sát tiếp tục điều tra.

Một trong những chiếc giường tại trung tâm. Thai PBS World

Giường được lắp khung sắt để "ngăn nguy hiểm"

Vụ việc được biết đến sau khi một phụ nữ 63 tuổi, được truyền thông Thái Lan gọi là Phat, xuất hiện trên chương trình truyền hình Hone Krasae và kể về thời gian sống tại Sothornchai Nursing Home.

Bà Ying Pornsermsiri, cựu y tá và là chủ cơ sở Sothornchai Nursing Home, sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc. Ảnh: Bangkok Post

Theo lời người phụ nữ, bà bị con trai và con dâu đưa đến cơ sở này trái ý muốn, sau đó bị giữ lại hơn 2 năm. Bà cũng cáo buộc mình từng bị khống chế và ép sử dụng thuốc ngủ. Sau khi liên lạc được với người thân, bà được đưa ra khỏi cơ sở.

Ngày 5/10, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) phối hợp với các cơ quan địa phương kiểm tra trung tâm. Hình ảnh do cơ quan chức năng công bố cho thấy một số khu vực được bao quanh bởi song sắt, trong khi nhiều chiếc giường có khung kim loại cố định trực tiếp vào thành giường, tạo thành một dạng "lồng" bao quanh người nằm.

Chủ cơ sở, bà Ying "Maew" Pornsermsiri, phủ nhận cáo buộc của người phụ nữ. Người quản lý giải thích các khung sắt được sử dụng nhằm hạn chế nguy cơ bệnh nhân ngã khỏi giường, bỏ đi, tự làm hại bản thân hoặc gây nguy hiểm cho người khác. Bà cho rằng đây là biện pháp bảo vệ trong trường hợp một số người có biểu hiện kích động hoặc khó kiểm soát.

Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết việc dùng lồng để bao quanh giường không phải biện pháp chăm sóc tâm thần được chấp nhận trong trường hợp bệnh nhân không có biểu hiện bất thường. Ảnh: The Standard

Tuy nhiên, cơ quan chức năng Thái Lan cho biết việc dùng lồng để bao quanh giường không phải biện pháp chăm sóc tâm thần được chấp nhận trong trường hợp bệnh nhân không có biểu hiện bất thường. Với những bệnh nhân kích động nghiêm trọng và có nguy cơ gây nguy hiểm, cơ sở chuyên môn có thể sử dụng phòng cách ly với các yêu cầu đặc biệt về thiết kế và an toàn, thay vì tùy ý dùng lồng sắt để hạn chế người bệnh.

Được cấp phép 50 giường nhưng thực tế có 129 giường

Bên cạnh những chiếc giường lồng, cuộc kiểm tra còn phát hiện quy mô hoạt động của Sothornchai Nursing Home lớn hơn nhiều so với giấy phép.

Theo Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế Thái Lan (DHSS), cơ sở được cấp phép với 50 giường, nhưng đoàn kiểm tra thực tế ghi nhận 129 giường, tương đương khoảng 2,6 lần số giường được phép. Diện tích được cấp phép là 1.600 m², trong khi diện tích thực tế sử dụng khoảng 4.300-4.641 m², gần gấp 3 lần mức được phê duyệt.

Cơ sở này được đăng ký để chăm sóc người cao tuổi hoặc người phụ thuộc, nhưng cơ quan chức năng phát hiện phần lớn người đang được chăm sóc là bệnh nhân tâm thần. Theo thông tin được công bố sau kiểm tra, hơn 90% số người tại đây thuộc nhóm bệnh nhân tâm thần và phần lớn ở độ tuổi 18-59. Trong khi đó, trung tâm không có giấy phép hoạt động như một cơ sở y tế để điều trị tâm thần.

Cơ sở này được đăng ký để chăm sóc người cao tuổi hoặc người phụ thuộc, nhưng cơ quan chức năng phát hiện phần lớn người đang được chăm sóc là bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Bangkok PostCơ sở này được đăng ký để chăm sóc người cao tuổi hoặc người phụ thuộc, nhưng cơ quan chức năng phát hiện phần lớn người đang được chăm sóc là bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Bangkok Post

Cơ quan chức năng cho rằng việc tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân tâm thần khi không có giấy phép phù hợp là một trong những vi phạm nghiêm trọng của cơ sở. Người cần điều trị tâm thần phải được chăm sóc tại các cơ sở có bác sĩ và nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu.

Ngoài vấn đề về quy mô và phạm vi hoạt động, đoàn kiểm tra còn ghi nhận nhiều thiếu sót về cơ sở vật chất, vệ sinh và an toàn. Một số khu vực có nền nhà vệ sinh bị lún, tường có vết nứt, khu vực chênh lệch độ cao không có cầu thang cố định và tay vịn phù hợp. Hệ thống xử lý nước thải không đáp ứng yêu cầu; khu vực tập kết rác và nơi chế biến thực phẩm cũng bị đánh giá không đạt tiêu chuẩn.

Thu hồi giấy phép, chủ cơ sở đối mặt nhiều cáo buộc

Ngày 7/10, Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế Thái Lan quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Sothornchai Nursing Home. Theo cơ quan này, việc thu hồi giấy phép đồng nghĩa với đóng cửa cơ sở, thay vì chỉ đình chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Những người đang được chăm sóc sẽ được đánh giá tình trạng để chuyển về gia đình hoặc đến các cơ sở phù hợp.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Pattana Promphat cho biết Ying “Maew” Pornsermsiri, chủ cơ sở và là một cựu y tá, sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc pháp lý. Các cơ quan chức năng đang xử lý những vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, bao gồm việc cơ sở hoạt động vượt phạm vi giấy phép và tiếp nhận bệnh nhân tâm thần khi không có giấy phép phù hợp.

Ngày 7/10, Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế Thái Lan quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Sothornchai Nursing Home. Ảnh: Bangkok Post

Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục điều tra những cáo buộc riêng liên quan đến việc giam giữ trái ý muốn, ngược đãi thể chất và tinh thần cũng như ép sử dụng thuốc. Những nội dung này hiện vẫn là cáo buộc và chưa có kết luận cuối cùng.

Sau vụ việc, Thái Lan cũng yêu cầu kiểm tra khoảng 1.200 cơ sở chăm sóc người cao tuổi và người phụ thuộc trên toàn quốc trong vòng 2 tháng. Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy phép, số lượng người được chăm sóc, điều kiện cơ sở vật chất, tiêu chuẩn an toàn và phạm vi dịch vụ mà mỗi cơ sở được phép cung cấp.

Vụ việc tại Kanchanaburi vì thế không chỉ dừng ở những hình ảnh gây chú ý về các giường được bao quanh bởi khung sắt. Kết quả kiểm tra cho thấy khoảng cách lớn giữa quy mô được cấp phép và hoạt động thực tế của cơ sở, trong khi chủ cơ sở hiện phải đối mặt với các bước xử lý pháp lý.

Nguồn: DHSS, Bangkok Post, Thai PBS World

Minh Ngọc