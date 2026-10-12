Phát hiện láng giềng Việt Nam xẻ núi dựng giàn thép 22.000 tấn, cao ngang tòa nhà hơn 200 tầng, dài 2.890 m, lập kỷ lục thế giới

Cầu Huajiang Grand Canyon (Hoa Giang) tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đang trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách nhờ hàng loạt hoạt động trải nghiệm trên độ cao hàng trăm mét, từ đi bộ trên lối đi bằng kính đến nhảy bungee và ngắm cảnh hẻm núi.

Công trình dài khoảng 2.890 m, bắc qua sông Bắc Bàn, kết nối huyện tự trị Guanling với huyện Zhenfeng. Với độ cao khoảng 626 m tính từ mặt cầu xuống dòng sông bên dưới, đây là cây cầu cao nhất thế giới được xác nhận vào tháng 4/2026. Chiều cao này cũng tương đương một tòa nhà hơn 200 tầng, với khối lượng 22.000 tấn thép được sử dụng.

Cầu chính thức thông xe ngày 28/9/2025, sau khoảng 3 năm thi công. Trước khi công trình hoàn thành, người dân phải mất khoảng 2 giờ để di chuyển qua hẻm núi. Hiện nay, thời gian này được rút ngắn xuống chỉ còn 2 phút.

Cầu Hoa Giang cũng vượt qua kỷ lục của cầu Bắc Bàn Giang, hay còn gọi là cầu Đô Cách (Duge), công trình cao khoảng 565 m từng giữ danh hiệu cầu cao nhất thế giới từ năm 2016.

Theo kỹ sư trưởng Yang Jian, việc xây dựng cầu ở độ cao lớn không đơn thuần nhằm lập kỷ lục. Phương án này giúp hạn chế chiều dài các đường hầm phải đào xuyên núi, qua đó tiết kiệm chi phí và giảm thời gian lái xe trong hầm.

Điểm đáng chú ý là ngay từ giai đoạn quy hoạch, Trung Quốc đã xác định phát triển du lịch song song với chức năng giao thông của cây cầu.

Khoảng 50 km2 khu vực xung quanh được quy hoạch phục vụ du lịch. Một lối đi dài gần 796 m được cải tạo thành hành lang tham quan trên cao, cho phép du khách ngắm toàn cảnh hẻm núi.

Công trình còn được tích hợp phòng quan sát bằng kính, khu thể thao trên không và đường chạy bộ trên cao dài 1.411 m. Du khách có thể sử dụng thang máy để lên khu tham quan, trải nghiệm nhảy bungee hoặc đi bộ trên lối ván hẹp treo giữa không trung.

Vào ban đêm, cây cầu trở thành điểm trình diễn ánh sáng kết hợp màn nước. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần vừa qua tại Trung Quốc, khu vực này còn tổ chức hòa nhạc, các hoạt động thể thao và lễ hội ẩm thực, thu hút hàng nghìn du khách.

Theo Tân Hoa xã, dự án đã ghi nhận khoảng 3,3 triệu lượt tham quan. Riêng thị trấn Hoa Giang và các khu vực lân cận đón hơn 1,48 triệu lượt khách.

Lượng du khách tăng mạnh kéo theo sự phát triển của các dịch vụ lưu trú, ăn uống và kinh doanh địa phương. Hạ tầng giao thông thuận lợi cũng giúp việc tiếp cận khu vực miền núi trở nên dễ dàng hơn.

Theo IE