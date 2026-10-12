Cảnh tượng thảm họa tái diễn tại Nepal: Lũ quét xé tan thung lũng, nuốt chửng hàng chục ngôi nhà và cầu treo

Theo giới chức Nepal, trận lũ xảy ra hôm Chủ nhật tại huyện Gorkha, miền Trung nước này, khiến nước sông dâng cao đột ngột, cuốn theo nhà cửa, cầu treo và nhiều thiết bị xây dựng tại một dự án thủy điện.

Quân đội Nepal xác nhận khoảng 50 người đã được giải cứu dọc hai bên bờ sông Budhi Gandaki. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, nhưng 5 người vẫn mất tích.

Một đoạn video ghi lại diễn biến trận lũ cho thấy dòng nước cuồn cuộn đổ xuống thung lũng, cuốn phăng cả một khu công trình chỉ trong thời gian ngắn.

Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal cho biết, dòng lũ đã cuốn trôi khoảng 12 ngôi nhà cùng nhiều cầu treo. Một dự án thủy điện cũng bị ảnh hưởng, trong đó một số thiết bị phục vụ thi công bị dòng nước cuốn đi.

Nguồn: BBC

Mực nước sông tại một địa điểm đã tăng từ 2 m lên gần 8,5 m chỉ trong vài giờ, theo các quan chức địa phương.

Binod Parajuli, một nhà khí tượng học làm việc với Chính phủ Nepal, cho biết trạm quan trắc thủy văn tại khu vực đã bị dòng lũ cuốn trôi, khiến cơ quan chức năng không còn thu thập được dữ liệu từ địa điểm này.

Trận lũ xảy ra đúng thời điểm trẻ em và người dân địa phương chuẩn bị đón ngày đầu tiên của Dashain, một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm tại Nepal. Nhiều gia đình buộc phải sơ tán khỏi nhà, đối mặt với tình trạng thiếu nơi trú ẩn an toàn và những nhu yếu phẩm thiết yếu.

Nepal hiện vẫn trong tình trạng cảnh giác cao sau thảm họa lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại các thị trấn biên giới giáp Tây Tạng cách đây hai tháng. Thảm họa hồi tháng 8 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định dòng lũ bùn đá lần này có quy mô nhỏ hơn và di chuyển chậm hơn so với trận lũ quét tàn khốc hồi tháng 8.

Nguyên nhân chính xác của trận lũ mới vẫn chưa được xác định. Một số ý kiến cho rằng sạt lở đất có thể đã chặn dòng sông hoặc một nhánh sông trong một khoảng thời gian, khiến nước tích tụ rồi bất ngờ phá vỡ điểm nghẽn và đổ xuống hạ lưu. Trong khi đó, một số người dân ở khu vực thượng nguồn cho biết họ nhìn thấy hiện tượng tuyết lở.

Tổ chức Save the Children đang huy động đội ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ hôm Chủ nhật.

“Cuộc sống của trẻ em một lần nữa bị đảo lộn chỉ trong chớp mắt”, Tara Chettry, Giám đốc Save the Children tại Nepal, cho biết.

Bà nói thêm rằng quy mô thiệt hại vẫn chưa được đánh giá đầy đủ, nhưng nhiều trẻ em có thể đã mất nhà cửa, trường học và cộng đồng nơi các em sinh sống. Sau trận lũ lớn hồi tháng 8, nhiều em vẫn có thể đang trong trạng thái sốc và hoảng loạn, khi chưa kịp ổn định cuộc sống thì thảm họa mới lại xảy ra.

Sông Budhi Gandaki là một nhánh của sông Trishuli. Ở phía hạ lưu, một nhánh sông khác từng là nơi xảy ra thảm họa trước đó, khi sự cố sụp đổ sông băng gây ra trận lũ nghiêm trọng.







