Mỹ ra điều kiện cho Nga để được tiếp cận 100 tỷ USD tài sản bị phương Tây đóng băng

Dẫn lời các quan chức giấu tên, NYT cho biết các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã đưa ra 3 giải pháp cho Moscow vào cuối tháng 9 để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc vùng biển.

Đề nghị đầu tiên là Nga có thể tiếp cận 100 tỷ USD dự trữ quốc gia vốn đang bị phương Tây phong tỏa. Cho đến nay, Washington lại có động thái ngược lại đối với tài sản tư nhân của Nga. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã bắt đầu từ chối các đơn xin giải phóng tài sản bị đóng băng từ các nhà đầu tư Nga vào cuối tháng 9.

Đề nghị thứ hai là việc bán chi nhánh quốc tế của Lukoil, nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 tại Nga, cho một nhóm các nhà đầu tư Trung Đông, một số trong đó có quan hệ kinh doanh với Witkoff và Kushner, NYT cho biết.

Hoạt động kinh doanh quốc tế của Lukoil được định giá khoảng 20 tỷ USD, bao gồm các mỏ dầu khí từ Trung Á đến Mexico, khoảng 2.500 trạm xăng và nhà máy lọc dầu ở Bulgaria và Romania. Tập đoàn đầu tư tư nhân Carlyle đã đạt được thỏa thuận sơ bộ vào tháng 1, và một nhóm do nhà tài chính Mỹ Todd Boehly thành lập với sự hậu thuẫn của UAE và Qatar đã đưa ra một đề nghị cạnh tranh vào tháng 9. Mọi thương vụ mua bán cần sự chấp thuận từ các cơ quan chức năng Mỹ.

Thứ ba, 2 đặc phái viên đã thảo luận lại đề xuất cho phép Belarus, đồng minh thân cận nhất của Moscow, xuất khẩu phân bón kali ra thị trường thế giới. Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà sản xuất kali Belaruskali vào tháng 3 sau khi Minsk trả tự do cho 250 tù nhân. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt của EU vẫn cấm giao dịch kali của Belarus và Lithuania vẫn đóng cửa cảng Klaipeda, nơi từng xử lý hơn 90% lượng xuất khẩu kali của Belarus, kể từ năm 2022 bất chấp áp lực từ Mỹ yêu cầu mở cửa trở lại.

Ngoài ra, cũng có những cuộc thảo luận về việc Mỹ tiếp quản các đường ống dẫn khí Nord Stream, vốn bị phá hủy phần lớn bởi một vụ nổ năm 2022, cùng việc bán khí đốt Nga cho thị trường châu Âu.

Moscow tỏ ra không mấy mặn mà với thỏa thuận. Sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 9/10, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, cho biết "Moscow sẽ tiếp tục hành động cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra". Điện Kremlin trước đó đã bác bỏ một thỏa thuận ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng vào tháng 9.

Cuộc họp kéo dài 6 giờ tại Miami cùng ngày giữa ông Witkoff, các nhà đàm phán Ukraine và các quan chức từ Anh, Pháp, Đức, Ủy ban châu Âu và NATO đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào. Phái đoàn Ukraine đã rời đi sớm hơn một ngày.

Ngày 9/10, sau khi ông Trump nới lỏng trừng phạt đối với dầu diesel xuất khẩu của Nga nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng toàn cầu, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cảnh báo việc nới lỏng các lệnh trừng phạt không làm cho hòa bình đến gần hơn, cũng không giúp ích cho thị trường toàn cầu.

Ngày 11/10, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nhắc lại đề nghị ngừng bắn năng lượng song phương của Kyiv. Ông viết trên Facebook: "Ukraine sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Nga ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Bất kỳ bước giảm leo thang nào cũng phải mang tính tương hỗ và có sự đảm bảo thực sự".

Theo