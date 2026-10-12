Siêu sân vận động gần 90.000 chỗ ngồi, gấp 2,2 lần sân Mỹ Đình, tổng chi phí 5.000 tỷ đồng, lớn nhất Đông Nam Á

Nằm tại thủ đô Kuala Lumpur, sân vận động quốc gia Bukit Jalil là công trình thể thao có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Với sức chứa khoảng 87.000 - 87.500 chỗ ngồi, sân có thể đón lượng khán giả gấp khoảng 2,2 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam.

Công trình được xây dựng từ năm 1995 nhằm phục vụ Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) năm 1998. Tổng chi phí xây dựng vào khoảng 800 triệu ringgit, tương đương khoảng 5.000 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại. Sân chính thức khánh thành ngày 11/7/1998, trở thành địa điểm tổ chức lễ khai mạc đại hội và sau đó là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia.

Bukit Jalil là công trình trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc gia Malaysia, nay được phát triển thành Kuala Lumpur Sports City. Ngoài sân vận động chính, tổ hợp còn có nhà thi đấu, trung tâm thể thao dưới nước và sân khúc côn cầu.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Bukit Jalil trải qua đợt nâng cấp lớn để phục vụ SEA Games 2017. Dự án cải tạo do hãng kiến trúc quốc tế Populous tham gia thiết kế, với yêu cầu hoàn thiện các hạng mục trọng điểm trong khoảng 18 tháng.

Điểm nhấn nổi bật nhất của công trình sau cải tạo là hệ thống mặt dựng bao quanh sân. Thay vì sử dụng những bức tường kín, các kiến trúc sư bố trí hàng loạt thanh chắn đứng được xoắn theo những góc khác nhau, lấy cảm hứng từ hình ảnh loài hổ Malaysia.

Thiết kế này vừa tạo diện mạo mới cho sân vận động, vừa giúp che nắng và tăng khả năng thông gió tự nhiên tại khu vực hành lang. Hệ thống đèn LED tích hợp trên các thanh chắn cho phép trình chiếu hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh và thông điệp quảng bá trên toàn bộ mặt ngoài công trình.

Theo Chicago Athenaeum, dự án Kuala Lumpur Sports City đã được vinh danh tại Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế năm 2018.

Bên cạnh quy mô khán đài, dự án cải tạo còn bổ sung đường chạy bộ dài 1,4 km, các tuyến đường dành cho xe đạp, không gian cây xanh và lối đi có mái che kết nối với ga đường sắt đô thị. Mục tiêu là đưa khu liên hợp thể thao trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, thay vì chỉ hoạt động vào những ngày diễn ra sự kiện.

Đặc biệt, Bukit Jalil còn cho thấy tiềm năng kinh tế từ việc khai thác sân vận động đa chức năng. Theo báo cáo tại Quốc hội Malaysia tháng 3/2024, đơn vị quản lý đã thu khoảng 5,2 triệu ringgit từ 33 sự kiện tổ chức tại sân trong năm 2023.

Riêng buổi biểu diễn của nhóm nhạc Blackpink được ước tính tạo ra 64 triệu ringgit cho nền kinh tế Malaysia, cùng khoảng 2,7 triệu ringgit tiền thuế. Hoạt động tổ chức sự kiện cũng mang lại doanh thu cho các ngành khách sạn, vận tải, du lịch và dịch vụ địa phương.

Đến tháng 3/2026, sân vận động quốc gia Bukit Jalil được đổi tên thương mại thành TM Stadium Nasional theo thỏa thuận quyền đặt tên kéo dài ba năm giữa đơn vị quản lý sân và Tập đoàn Telekom Malaysia. Nguồn thu từ hợp tác này được sử dụng để tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất.

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