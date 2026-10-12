Bãi biển Long Beach tan hoang sau bão nhiệt đới Rachel, nhà ven biển chênh vênh bên mép nước

Những con sóng lớn liên tiếp đánh vào bờ biển Long Beach hôm 11/10, sau khi cơn bão nhiệt đới mang tên Rachel suy yếu ngoài khơi California. Nước biển tràn qua các khu vực ven bờ, cuốn cát và làm gia tăng tình trạng xói lở vốn đã khiến một số công trình tại đây dễ tổn thương.

Sóng lớn cộng hưởng với triều cường

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một số ngôi nhà trên Long Beach Peninsula nằm sát phần bờ đã bị khoét sâu. Một số công trình bị đánh giá không còn an toàn để sử dụng, trong khi lực lượng chức năng phải tiếp tục gia cố khu vực ven biển trước những đợt sóng lớn.

Sóng lớn ập vào những ngôi nhà ven biển ở Long Beach, California (Mỹ), do ảnh hưởng của bão hậu nhiệt đới Rachel, ngày 11/10. Ảnh: Getty Images.

Sóng lớn ập vào những ngôi nhà ven biển ở Long Beach khi triều cao và nước dâng do bão hậu nhiệt đới Rachel xuất hiện hôm 10/10. Ảnh: Stephen Lam/S.F. Chronicle.

Sóng lớn do bão khiến chính quyền Long Beach yêu cầu sơ tán người dân tại một số ngôi nhà ven biển. Ảnh: NYT.

Theo Long Beach Post, đến ngày 11/10, lực lượng chức năng đã gắn thẻ đỏ đối với 9 tòa nhà tại 13 địa chỉ dọc Seaside Walk, đồng nghĩa các công trình này được xác định không an toàn để vào. Một tòa nhà khác bị gắn thẻ vàng, hạn chế việc sử dụng.

Rachel không trực tiếp đổ bộ vào Long Beach như một cơn bão nhiệt đới mạnh. Khi tiến về phía Nam California, hệ thống bão này đã suy yếu. Tuy nhiên, nó vẫn tạo ra những đợt sóng lớn trên Thái Bình Dương, trong lúc khu vực ven biển đang trải qua mức triều cao.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo mực triều tại khu vực có thể lên khoảng 8 feet (2,4 m), cao hơn đáng kể so với mực triều thiên văn thông thường. Cùng với đó, sóng ngoài khơi có thể đạt khoảng 5-8 feet (1,5-2,4 m).

Sự kết hợp giữa triều cao, sóng lớn, gió hướng vào bờ và áp suất thấp khiến nước biển dễ vượt qua các khu vực bảo vệ tự nhiên và nhân tạo dọc bờ biển.

Ảnh: Stephen Lam/S.F. Chronicle.

Những ngôi nhà dọc Long Beach Peninsula chênh vênh bên mép nước hôm 11/10, sau khi tàn dư bão nhiệt đới Rachel đổ bộ qua đêm. Các căn nhà này đã được gắn thẻ đỏ, đồng nghĩa không an toàn để vào. Ảnh: Stephen Lam/S.F. Chronicle.

Tại Long Beach, tác động càng rõ rệt bởi một số khu vực đã chịu xói lở trước khi Rachel xuất hiện. Một số dải cát từng đóng vai trò như lớp đệm tự nhiên trước sóng đã bị cuốn đi trong các đợt thời tiết trước đó, khiến sóng có thể tiếp cận gần hơn với các công trình ven bờ.

Thành phố đã triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó có việc sử dụng bao cát và các cấu trúc chắn nước để giảm tác động của sóng. Một số khu vực được hạn chế tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Những căn nhà bên mép nước

Tại Long Beach Peninsula, tình trạng xói lở khiến khoảng cách giữa biển và các căn nhà ngày càng thu hẹp. Những phần bờ vốn nằm dưới các công trình ven biển bị sóng cuốn mất, để lộ khu vực nền và kết cấu bên dưới.

Nhân viên cứu hộ theo dõi những con sóng lớn ập vào Alamitos Peninsula do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Rachel, ngày 11/10/2026, tại Long Beach, California (Mỹ). Ảnh: Jill Connelly/AP.

Một số căn nhà vì thế nằm trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm, với phần đất phía trước bị khoét sâu. Các cơ quan chức năng phải đánh giá mức độ an toàn của từng công trình và áp dụng lệnh cấm sử dụng đối với những nơi có nguy cơ.

Không chỉ nhà ở, các công trình ven biển và lối đi dọc bờ cũng chịu ảnh hưởng. Sóng liên tục tràn vào khu vực bờ khiến cát bị cuốn đi, đồng thời gây thêm áp lực lên các kết cấu chắn nước.

Người dân theo dõi những con sóng lớn ập vào bờ biển Alamitos Peninsula do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Rachel, ngày 11/10/2026, tại Long Beach, California (Mỹ). Ảnh: Jill Connelly/AP.

Dù vậy, mức độ ngập cuối cùng tại một số khu vực được ghi nhận thấp hơn những kịch bản nghiêm trọng nhất được dự báo trước đó. Điều này giúp Long Beach tránh được một đợt ngập trên diện rộng như lo ngại ban đầu, nhưng không loại bỏ thiệt hại đối với những công trình nằm sát bờ.

Rachel hình thành trên Thái Bình Dương và sau đó di chuyển về phía Baja California trước khi suy yếu. Đến ngày 11/10, hệ thống đã không còn duy trì sức mạnh của một cơn bão nhiệt đới.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó vẫn kéo dài trên vùng biển ngoài khơi California. Các cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo về sóng lớn, dòng chảy xa bờ, xói lở và ngập ven biển tại những khu vực dễ tổn thương.

Một người chơi kitesurfing lướt trên vùng biển động tại bãi biển Cardiff State Beach, Encinitas, California (Mỹ), ngày 11/10/2026, do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Rachel. Ảnh: Denis Poroy/AP.

Sóng lớn ập vào khu vực nhà ở và lối đi ven biển bị hư hại do bão nhiệt đới Rachel tại Alamitos Peninsula, ngày 11/10/2026, ở Long Beach, California (Mỹ). Ảnh: Jill Connelly/AP.

Điều này cho thấy thiệt hại tại Long Beach không chỉ đến từ bản thân cơn bão Rachel, mà là kết quả của nhiều yếu tố xuất hiện cùng lúc: một hệ thống thời tiết tạo sóng lớn, mực nước biển cao và một dải bờ đã bị xói lở trước đó.

Với những căn nhà nằm sát biển, chỉ một đợt sóng mạnh hơn bình thường cũng có thể khiến lớp đất bảo vệ bên dưới tiếp tục bị cuốn đi. Khi khoảng cách giữa công trình và mặt nước ngày càng thu hẹp, nguy cơ đối với những ngôi nhà này cũng tăng lên.

Rachel đã suy yếu, nhưng tại Long Beach, những căn nhà đứng chênh vênh bên mép nước vẫn là dấu hiệu rõ ràng về sức tàn phá của biển khi nhiều điều kiện bất lợi cùng xuất hiện.

Nguồn: SF Chronicle; LB Post; NWS; LA Times