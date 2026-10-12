Dự án đường hầm dưới biển nối liền Nga - Mỹ: Nga kỳ vọng vào tỷ phú Elon Musk

Ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), lần đầu đề xuất dự án này vào tháng 10/2025.

Ông mô tả đây là công trình "biểu tượng cho sự đoàn kết”, giúp thúc đẩy hoạt động thăm dò tài nguyên, tạo việc làm cũng như tăng trưởng kinh tế cho cả hai nước. Đường hầm này sẽ chạy bên dưới eo biển Bering - ngăn cách vùng Chukotka của Nga với bang Alaska của Mỹ.

“Đã đến lúc The Boring Company bắt tay vào dự án đường hầm Putin - Trump nhằm kết nối Nga với Mỹ, cũng như nối liền lục địa Á - Âu với châu Mỹ”, ông Dmitriev viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đồng thời gắn thẻ (tag) tên tỷ phú Elon Musk.

Ý tưởng về đường hầm này gợi nhớ đến một đề xuất từ thời Chiến tranh Lạnh về việc xây dựng "Cầu Khrushchev - Kennedy" nối liền hai quốc gia.

Eo biển Bering. (Ảnh: Britannica)

Ông Dmitriev lần đầu đề xuất dự án đường hầm này hai tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump tại Alaska vào tháng 8/2025. Hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Mátxcơva và Washington kể từ khi xung đột leo thang.

Ông Dmitriev ước tính dự án có thể tiêu tốn hơn 65 tỷ USD nếu sử dụng công nghệ truyền thống, nhưng cho biết các phương pháp của Boring Company có thể giúp giảm 90% chi phí xuống còn dưới 8 tỷ USD và rút ngắn thời gian thi công xuống còn 8 năm. Ông khẳng định RDIF sẵn sàng tham gia dự án, đồng thời dẫn chứng vai trò của quỹ này trong việc xây dựng cây cầu đường sắt nối liền Nga và Trung Quốc.

Trước đó trong năm nay, ông Dmitriev thông báo RDIF đã ký thỏa thuận tiếp tục công tác thiết kế đường hầm, với các bước triển khai tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm.