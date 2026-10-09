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Phát hiện máy bay không người lái 5,6 tấn có thể bay liên tục hơn 30 giờ, đạt tốc độ gần 390 km/h: "Đại bàng sắt" chuyên săn tàu ngầm

| | Tài chính quốc tế

Phát hiện máy bay không người lái 5,6 tấn có thể bay liên tục hơn 30 giờ, đạt tốc độ gần 390 km/h: "Đại bàng sắt" chuyên săn tàu ngầm

Mẫu UAV có thể hoạt động ở độ cao hơn 12.000 m, mang theo radar và thiết bị chuyên dụng để giám sát tàu chiến, hỗ trợ phát hiện tàu ngầm trên biển.

Hải quân Mỹ đang đánh giá mẫu máy bay không người lái (UAV) mang tên MQ-9B SeaGuardian, do tập đoàn General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) của Mỹ phát triển. Đây là phiên bản chuyên hoạt động trên biển thuộc dòng máy bay không người lái MQ-9B, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và giám sát trong thời gian dài.

Hoạt động đánh giá được tiến hành tại đảo Whidbey, bang Washington, trong khuôn khổ chương trình do Nhóm Tác chiến thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Tuần tra và Trinh sát Hàng hải của Hải quân Mỹ tổ chức.

Theo thỏa thuận hiện tại, SeaGuardian thuộc sở hữu và do nhà sản xuất vận hành, nhằm hỗ trợ Hải quân Mỹ đánh giá khả năng ứng dụng mẫu UAV này trong các hoạt động của Hạm đội 7.

Điểm nổi bật của MQ-9B SeaGuardian là khả năng duy trì hoạt động trên không hơn 30 giờ, tùy thuộc vào cấu hình thiết bị và yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian bay dài cho phép máy bay giám sát những vùng biển rộng lớn mà không phải liên tục quay về căn cứ để tiếp nhiên liệu.

Bên cạnh đó, hệ thống liên lạc vệ tinh giúp SeaGuardian thực hiện nhiệm vụ ngoài phạm vi quan sát trực tiếp của người điều khiển. Nhờ vậy, UAV có thể hoạt động ở khoảng cách xa, duy trì kết nối và truyền dữ liệu phục vụ công tác giám sát trên biển.

Về kích thước, SeaGuardian có sải cánh khoảng 24 m và chiều dài 11,6 m. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay đạt khoảng 5,67 tấn.

Thiết bị sử dụng động cơ tuabin cánh quạt Honeywell TPE331-10, với tốc độ bay có thể đạt khoảng 210 hải lý/giờ, tương đương 389 km/h. Độ cao cực đại có thể đạt trên 12.190 m.

Không chỉ gây chú ý bởi khả năng bay lâu, MQ-9B SeaGuardian còn được thiết kế để đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trên biển, từ giám sát hoạt động tàu thuyền, trinh sát, hỗ trợ tác chiến chống tàu mặt nước đến tìm kiếm tàu ngầm.

Máy bay có thể tích hợp radar giám sát hàng hải, hệ thống nhận dạng tự động tàu thuyền (AIS), thiết bị thu thập tín hiệu điện tử và bộ thiết bị chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ rà tàu ngầm.

Các hệ thống này cho phép SeaGuardian thu thập thông tin về hoạt động trên biển, phát hiện và theo dõi tàu mặt nước, đồng thời hỗ trợ lực lượng hải quân tìm kiếm các mục tiêu dưới nước.

Ngoài nhiệm vụ quân sự, UAV còn có thể được sử dụng trong tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và thực thi pháp luật trên biển.

Theo GA-ASI

 

Khánh Linh

Việt Nam hàng ngày

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