Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trợ lý Tổng thống Putin giục tỷ phú Musk xây dựng đường hầm Nga-Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Trợ lý Tổng thống Putin giục tỷ phú Musk xây dựng đường hầm Nga-Mỹ

Theo trợ lý Tổng thống Nga Kirill Dmitriev, đã đến lúc tỷ phú Elon Musk tham gia vào nỗ lực xây đường hầm dưới nước dài 112km, nối liền Nga và Mỹ.

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk.

Ông Dmitriev - người đồng thời đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga (RDIF), lần đầu tiên đề xuất dự án này vào tháng 10/2025 và mô tả nó như một liên kết sẽ "tượng trưng cho sự thống nhất".

Ông nhận định, dự án sẽ thúc đẩy việc thăm dò tài nguyên, tạo việc làm và tăng cường nền kinh tế của cả hai nước.

Đường hầm sẽ chạy dưới eo biển Bering, rộng 82.000m ở điểm hẹp nhất và ngăn cách vùng Chukotka của Nga với Alaska của Mỹ.

“Đã đến lúc The Boring Company bắt đầu xây dựng đường hầm Putin-Trump. Đường hầm sẽ kết nối Nga và Mỹ, Á-Âu và châu Mỹ”, ông Dmitriev viết trong một bài đăng trên X hôm 11/10, gắn thẻ tỷ phú người Mỹ này.

Ông Dmitriev lần đầu tiên đề xuất đường hầm này 2 tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Alaska vào tháng 8/2025, để thảo luận về các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Nga và Mỹ sau khi xung đột leo thang.

Trợ lý tổng thống Nga ước tính, dự án có thể tiêu tốn hơn 65 tỷ USD nếu sử dụng công nghệ thông thường.

Tuy nhiên, phương pháp của Công ty Boring có thể giảm giá 90%, xuống dưới 8 tỷ USD, và cho phép hoàn thành xây dựng trong vòng 8 năm.

Vị quan chức Nga nói, RDIF sẵn sàng tham gia, dẫn chứng vai trò của quỹ này trong việc xây dựng cầu đường sắt nối Nga và Trung Quốc.

Đầu năm nay, ông Dmitriev thông báo, quỹ đã ký một thỏa thuận để tiếp tục thiết kế đường hầm và dự kiến sẽ có các bước tiếp theo vào cuối năm nay.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đạiG

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đã tính toán đến ngày tận thế của nhân loại? Chuyên gia AI cảnh báo thảm họa có thể xảy ra trước năm 2030

Đã tính toán đến ngày tận thế của nhân loại? Chuyên gia AI cảnh báo thảm họa có thể xảy ra trước năm 2030 Nổi bật

Phát minh của Trung Quốc khiến ngành năng lượng rung chuyển: Tạo ra chất 'biến' khối gỗ thành nhiên liệu cho máy bay, dự kiến mang về 302 triệu USD/năm

Phát minh của Trung Quốc khiến ngành năng lượng rung chuyển: Tạo ra chất 'biến' khối gỗ thành nhiên liệu cho máy bay, dự kiến mang về 302 triệu USD/năm Nổi bật

Elon Musk thừa nhận: “Tôi không biết cách làm chip”, nhưng vẫn muốn tự xây nhà máy khổng lồ, chỉ cho TSMC “thuê ké”

Elon Musk thừa nhận: “Tôi không biết cách làm chip”, nhưng vẫn muốn tự xây nhà máy khổng lồ, chỉ cho TSMC “thuê ké”

19:14 , 12/10/2026
Một loại nhiên liệu đắt hơn 71% sau 1 năm: Kinh tế Mỹ chứng kiến điều chưa từng có trong lịch sử

Một loại nhiên liệu đắt hơn 71% sau 1 năm: Kinh tế Mỹ chứng kiến điều chưa từng có trong lịch sử

18:19 , 12/10/2026
Bão Simon mạnh cấp 4 áp sát bờ biển Thái Bình Dương

Bão Simon mạnh cấp 4 áp sát bờ biển Thái Bình Dương

16:52 , 12/10/2026
Khoảnh khắc kinh hoàng giữa không trung: Sạc dự phòng bốc cháy trong cabin khi máy bay chở 191 người đang ở độ cao hàng ngàn mét

Khoảnh khắc kinh hoàng giữa không trung: Sạc dự phòng bốc cháy trong cabin khi máy bay chở 191 người đang ở độ cao hàng ngàn mét

16:25 , 12/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên