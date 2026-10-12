Trợ lý Tổng thống Putin giục tỷ phú Musk xây dựng đường hầm Nga-Mỹ

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk.

Ông Dmitriev - người đồng thời đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga (RDIF), lần đầu tiên đề xuất dự án này vào tháng 10/2025 và mô tả nó như một liên kết sẽ "tượng trưng cho sự thống nhất".

Ông nhận định, dự án sẽ thúc đẩy việc thăm dò tài nguyên, tạo việc làm và tăng cường nền kinh tế của cả hai nước.

Đường hầm sẽ chạy dưới eo biển Bering, rộng 82.000m ở điểm hẹp nhất và ngăn cách vùng Chukotka của Nga với Alaska của Mỹ.

“Đã đến lúc The Boring Company bắt đầu xây dựng đường hầm Putin-Trump. Đường hầm sẽ kết nối Nga và Mỹ, Á-Âu và châu Mỹ”, ông Dmitriev viết trong một bài đăng trên X hôm 11/10, gắn thẻ tỷ phú người Mỹ này.

Ông Dmitriev lần đầu tiên đề xuất đường hầm này 2 tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Alaska vào tháng 8/2025, để thảo luận về các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Nga và Mỹ sau khi xung đột leo thang.

Trợ lý tổng thống Nga ước tính, dự án có thể tiêu tốn hơn 65 tỷ USD nếu sử dụng công nghệ thông thường.

Tuy nhiên, phương pháp của Công ty Boring có thể giảm giá 90%, xuống dưới 8 tỷ USD, và cho phép hoàn thành xây dựng trong vòng 8 năm.

Vị quan chức Nga nói, RDIF sẵn sàng tham gia, dẫn chứng vai trò của quỹ này trong việc xây dựng cầu đường sắt nối Nga và Trung Quốc.

Đầu năm nay, ông Dmitriev thông báo, quỹ đã ký một thỏa thuận để tiếp tục thiết kế đường hầm và dự kiến sẽ có các bước tiếp theo vào cuối năm nay.