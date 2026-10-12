Hàng loạt ô tô bị cuốn trôi, người đàn ông chênh vênh trên chiếc xe tải bị lật theo dòng lũ ở Chile

Mưa lớn trút xuống thủ đô Santiago và các khu vực lân cận của Chile những ngày vừa qua đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, sạt lở đất và khiến ít nhất 6 người bị thương, giới chức địa phương cho biết.

Một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bám chặt vào bên hông chiếc xe tải giữa dòng nước lũ cuồn cuộn thu hút sự chú ý của nhiều người. Chiếc xe tải lật ngang, bị cuốn trôi cùng nhiều phương tiện khác trên đường.

Giữa dòng nước đục ngầu dâng cao, người đàn ông vẫn cố bám víu vào thành khi chiếc xe bị dòng lũ đẩy đi, tạo nên cảnh tượng nguy hiểm khiến người xem không khỏi thót tim. May mắn người này sau đó đã bám được vào một chiếc cây và trèo lên đó để lánh nạn.

Tại nhiều khu vực, nước tràn qua đường phố, cuốn theo ô tô và tràn vào nhà dân, khiến các tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, không thể lưu thông.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, Tổng thống Chile José Antonio Kast đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Las Condes, khu ngoại ô giàu có nằm ở phía đông Santiago. Quyết định này cho phép các cơ quan chính phủ mở rộng quyền hạn để ứng phó với thiên tai.

Thị trưởng Las Condes, bà Catalina San Martín, cho biết lượng mưa đo được trong những ngày gần đây tại địa phương lên tới 14,4 cm, cao gấp khoảng 9 lần mức trung bình của tháng 10. Bà mô tả khu vực này đã rơi vào tình trạng “bão hòa hoàn toàn” do lượng nước mưa quá lớn.

Sông Mapocho chảy qua thủ đô Santiago cũng tràn bờ, buộc chính quyền phát lệnh sơ tán tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Cơ quan ứng phó thảm họa Chile đồng thời đặt 10 quận, huyện khác trong tình trạng cảnh báo cao về nguy cơ sạt lở đất, đồng thời yêu cầu các trường học đóng cửa trong ngày 9/10.

Các đợt mưa lớn trước đó trong tuần đã làm hư hại hàng chục ngôi nhà tại miền trung Chile. Tại Santiago, gần 12.000 khách hàng cũng bị mất điện do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Giới chức dự báo mưa lớn sẽ giảm dần trong ngày 9/10.

Tính đến ngày 8/10, chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Trong số những người bị thương có một trẻ em 1 tuổi bị gãy xương. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã giải cứu hoặc sơ tán hơn 1.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm.

Đợt mưa lũ xảy ra trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Niño đang mạnh lên. Hiện tượng nóng lên tự nhiên của vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương này có thể làm thay đổi quy luật mưa trên toàn cầu, thường khiến mùa xuân tại Nam bán cầu có lượng mưa cao hơn.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) hôm 8/10 nhận định El Niño năm nay dự kiến đạt đỉnh vào tháng 12 và có thể nằm trong nhóm những đợt mạnh nhất kể từ ít nhất năm 1950.

Hiện tượng này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có những đợt mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất.