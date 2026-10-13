Camera an ninh ở 1 tiệm trà tại Đà Nẵng ghi được hiện tượng lạ giữa ban ngày: Chủ quán lên tiếng

Mới đây, đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một tờ tiền 10.000 đồng bất ngờ bay thẳng vào túi tạp dề của nhân viên quán nước đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tình huống trùng hợp đến mức nhiều người hài hước bình luận: “May mà có camera ghi lại chứ không thì có nghìn cái miệng nói cũng không ai tin”.

Được biết, tiệm trà này ở Đà Nẵng, chia sẻ với chúng tôi, Bảo Ngọc - chủ quán cho biết clip được ghi lại vào ngày 10/10. “Hôm đó, một vị khách đến quán mua nước và thanh toán bằng tiền mặt. Khi khách đưa tờ tiền 10.000 đồng, có thể do gió mà tờ tiền vô tình bay thẳng vào túi trên chiếc tạp dề của nhân viên.

Điều đáng nói là cả khách hàng lẫn nhân viên đều không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Hai bên loay hoay tìm kiếm tờ tiền nhưng mãi không thấy. Thậm chí, nhân viên đã tính đến chuyện đền tiền cho khách vì không tìm được khoản tiền thanh toán”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Đang viral trên MXH clip cắt từ camera an ninh ghi lại cảnh "tiền rơi vào túi" khiến ai cũng bật cười (Clip: NVCC)

Ngay lúc đó, Bảo Ngọc kiểm tra camera an ninh, mọi chuyện mới được sáng tỏ. Tờ tiền đã nằm gọn trong túi tạp dề của nhân viên từ lúc nào mà không ai phát hiện ra. Một tình huống khó tin nhưng lại diễn ra ngay trước mắt, khiến những người trong cuộc không khỏi bật cười.

Thấy sự việc thú vị, Bảo Ngọc quyết định chia sẻ đoạn camera lên mạng xã hội. Cô không ngờ một khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

“Mình cảm thấy rất vui và thú vị khi một tình huống vô tình lại được nhiều người chú ý. Cộng đồng mạng bình luận bạn nhân viên nhà mình có ‘sức hút’, hút cả tài lộc cho quán,... Nhưng đúng là nếu không có camera thì oan cho cả khách và nhân viên vì mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây thôi”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Tình huống hài hước xảy ra tại một tiệm trà ở Đà Nẵng (Ảnh: NVCC)

Sau khi clip viral, quán nước cũng được nhiều người biết đến hơn, lượng khách tìm đến tăng lên đáng kể. Theo Bảo Ngọc, quán hiện có 2 cơ sở, trong đó sự việc xảy ra tại cơ sở thứ 2. Tuy nhiên, hiệu ứng từ đoạn clip không chỉ dừng lại ở nơi xảy ra câu chuyện mà còn lan sang cơ sở còn lại.

“Chúng mình có 2 cơ sở, sự việc xảy ra ở cơ sở 2 nhưng những ngày này cơ sở 1 cũng đông lây luôn”, Bảo Ngọc cho biết.

Được biết, Bảo Ngọc mở quán nước cùng chị dâu và đây cũng là lần đầu cô thử sức với việc kinh doanh. Cả hai cơ sở mới đi vào hoạt động khoảng 6 tháng tại Đà Nẵng. Trong quá trình vận hành, cô cho biết bản thân luôn hướng đến việc tạo ra không khí vui vẻ, thoải mái cho cả nhân viên lẫn khách hàng.

Chủ quán cho biết sau tình huống viral, lượng khách đến quán cũng đông hơn thường ngày (Ảnh: NVCC)

Với Bảo Ngọc, điều này được thể hiện ngay từ khâu tuyển dụng đến đào tạo nhân viên. Cô mong muốn các bạn luôn giữ tinh thần vui vẻ, hài hước, phục vụ khách bằng sự nhiệt tình và tự nhiên, thay vì chỉ làm việc theo những quy trình cứng nhắc.

Chủ quán cũng cho rằng kinh doanh dịch vụ luôn có những tình huống bất ngờ không thể lường trước. Vì vậy, cô thường giữ tâm lý thoải mái, nhìn nhận những sự việc phát sinh theo hướng tích cực. Trên TikTok, Bảo Ngọc cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc thú vị được camera ghi lại trong quá trình làm việc và nhận được sự ủng hộ của nhiều người.