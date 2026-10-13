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Hé lộ điểm đến mua sắm, ăn uống, vui chơi mới của người dân xứ Thanh

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Hé lộ điểm đến mua sắm, ăn uống, vui chơi mới của người dân xứ Thanh

Từ ngày 15/10/2026, AEON Thanh Hóa mở cửa đón khách. Là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị thứ 13 của AEON tại Việt Nam, đây là nơi cả gia đình có thể thư giãn, ăn uống, vui chơi và mua sắm trọn vẹn cả ngày, cùng những sản phẩm, trải nghiệm “chỉ có tại AEON.

Là đô thị trung tâm của khu vực, Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ về dân số và kinh tế trong những năm tới. Tận dụng sức hút từ các điểm đến nổi tiếng như biển Sầm Sơn, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Thanh Hóa mang đến những sản phẩm và dịch vụ không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân địa phương mà còn phục vụ đông đảo du khách.

Tọa lạc trong Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa, AEON Thanh Hóa có diện tích khoảng 10.300 m² và mở cửa xuyên suốt trong năm. Khu vực siêu thị tầng 1 hoạt động từ 8:00 đến 22:00. Tầng 2 và 3 hoạt động từ 10:00 đến 22:00 vào các ngày trong tuần và từ 9:00 đến 22:00 vào cuối tuần.

Bà Trương Khánh Xuân, Giám đốc Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Thanh Hóa, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng AEON Thanh Hóa không chỉ là một điểm đến mua sắm mới mẻ, mà còn là nơi kiến tạo những trải nghiệm và giá trị mới cho cộng đồng địa phương. Cùng với đội ngũ nhân viên tại AEON Thanh Hóa, chúng tôi sẽ không ngừng lắng nghe, học hỏi và cải tiến, để mỗi khách hàng khi đến với AEON đều cảm nhận được sự tin cậy, sự tiện lợi và niềm vui trong từng trải nghiệm."

Đối tượng khách hàng trọng tâm của AEON Thanh Hóa là các gia đình trẻ đang sinh sống tại thành phố, các gia đình đa thế hệ, những gia đình mới từ nơi khác đến lập nghiệp, cũng như du khách từ khắp mọi miền đất nước.

Hé lộ điểm đến mua sắm, ăn uống, vui chơi mới của người dân xứ Thanh- Ảnh 1.

Khu vực siêu thị tại tầng 1 TTBH TH & Siêu thị AEON

Mục tiêu của AEON là kiến tạo một không gian nơi khách hàng có thể thoải mái "thư giãn, ăn uống, vui chơi và mua sắm" trọn vẹn cả ngày. Trung tâm cũng đặc biệt chú trọng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí biển và mua sắm đặc sản làm quà, đồng thời cung cấp một trạm dừng chân nghỉ ngơi lý tưởng cho du khách.

Tại AEON Thanh Hóa, các tiêu chí "An toàn và An tâm", "Chất lượng chuẩn AEON" và "Mức giá hợp lý" được đặt làm nền tảng cho các lựa chọn mua sắm, nhằm đáp ứng mong muốn nâng tầm "phong cách sống" của khách hàng trong bối cảnh kinh tế phát triển.

Một số điểm nhấn tại AEON Thanh Hóa

Khu vực Siêu thị (tầng 1) hoạt động với trọng tâm hàng đầu là "An toàn vệ sinh thực phẩm", "Tươi ngon" và "Chất lượng", trong đó nổi bật là thực phẩm tươi, với danh mục gồm thực phẩm hữu cơ (organic) cùng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. và VietGAP. Rau củ được nhập mới mỗi ngày từ các cao nguyên nông sản nổi tiếng như Đà Lạt và Mộc Châu. Tại quầy thịt nguội và xúc xích, AEON sẽ giới thiệu "Nem Chua", món đặc sản trứ danh của Thanh Hóa.

Hé lộ điểm đến mua sắm, ăn uống, vui chơi mới của người dân xứ Thanh- Ảnh 2.

Khu ẩm thực tự chọn Delica

Khu vực Ẩm thực tự chọn (Delica) có không gian dùng bữa tại chỗ với khoảng 290 chỗ ngồi, gồm các set sushi, món ăn quốc tế và những món địa phương như bánh khoái, bánh xèo, nem lụi. AEON Bakery với đa dạng bánh mì, bánh ngọt, đồ tráng miệng được bố trí thêm không gian ăn tại chỗ khoảng 30 chỗ ngồi và quầy pizza với các vị mới.

Tầng 3 mang đến khu vực Kids Repulic - thế giới mua sắm tổng hợp dành cho mẹ và bé, từ quần áo, đồ chơi đến đồ dùng thiết yếu cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Khu vui chơi trẻ em và phòng chăm sóc trẻ sơ sinh được tích hợp để cả 3 thế hệ trong gia đình có thể thảnh thơi mua sắm và dành thời gian bên nhau.

Hé lộ điểm đến mua sắm, ăn uống, vui chơi mới của người dân xứ Thanh- Ảnh 3.

Khu hàng gia dụng HÓME CÓORDY

Tại AEON Thanh Hóa, khách hàng có thể trải nghiệm các sản phẩm, khu vực chỉ có tại AEON, như MYCLOSET, thương hiệu thời trang nữ độc quyền của AEON Việt Nam; HÓME CÓORDY, nhãn hàng riêng với các sản phẩm thiết yếu cho gia đình; và TOPVALU, nhãn hàng riêng với các sản phẩm được phát triển tại Việt Nam theo tiêu chuẩn AEON, bên cạnh các mặt hàng nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

AEON Thanh Hóa sẽ mở cửa đón khách từ ngày 15/10/2026, với đa dạng sản phẩm, trải nghiệm và vô vàn ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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