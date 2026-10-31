Người phụ nữ "ngồi lì" trên xe máy, cản trở CSGT tạm giữ phương tiện vi phạm

Ngày hôm qua (30/10), một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người phụ nữ "ngồi lì" trên xe máy, cản trở CSGT làm nhiệm vụ được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý theo dõi từ dư luận. Theo hình ảnh được người dân ghi lại trong clip, người phụ nữ leo lên xe máy vi phạm để ngồi. Dù được Cảnh sát Giao thông giải thích, yêu cầu rời khỏi phương tiện nhưng người này vẫn lớn tiếng chửi bới, thách thức CSGT tạm giữ cả người lẫn xe và dùng điện thoại phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Hôm nay (31/10), báo CAND thông tin vào tối 30/10, Tổ CSGT Hàm Thuận Bắc thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Công an tỉnh Lâm Đồng) tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 28, đoạn qua xã Hàm Thuận. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một xe máy vi phạm tốc độ nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người đàn ông điều khiển xe không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác lập biên bản vi phạm và tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định. Tuy nhiên, sau đó, một phụ nữ tự xưng là người thân của người vi phạm và có hành vi cản trở việc tạm giữ xe máy. Toàn bộ diễn biến sau đó đã được người dân chứng kiến ghi lại.

Người phụ nữ "ngồi lì" trên xe máy, cản trở CSGT làm nhiệm vụ. (Ảnh cắt từ clip)

Trước tình hình trên, tổ công tác liên hệ Công an xã Hàm Thuận đến hiện trường phối hợp xử lý, đồng thời tiến hành dán giấy niêm phong phương tiện. Khi lực lượng chức năng khiêng xe máy lên xe tải chuyên dụng để đưa đi tạm giữ, người phụ nữ vẫn bám chặt vào phương tiện, giãy giụa, gây khó khăn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau đó lực lượng chức năng kiên quyết tách người phụ nữ này khỏi xe máy và đưa xe máy lên xe tải để tạm giữ phương tiện.

Thông tin thêm trên báo Lao Động, lãnh đạo Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Hàm Thuận làm rõ hành vi của một phụ nữ cản trở tổ công tác tạm giữ xe máy vi phạm.