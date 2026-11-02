Nữ đại gia Hà Nội có 1 đời chồng: Đang yêu người mẫu kém 12 tuổi, sống trong biệt thự gần 600m²

Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cả bố và mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực chèo. Năm 2004, cô phát hành album đầu tay mang tên Giấc mơ có thật, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp với những ca khúc được khán giả yêu thích như Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao.

Đến năm 2009, nữ ca sĩ vào TP.HCM lập nghiệp và dần chuyển hướng sang dòng nhạc xưa. Từ đây, giọng hát của Lệ Quyên ngày càng gắn liền với những ca khúc trữ tình, bolero, giúp cô xây dựng chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt.

Lệ Quyên sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cả bố và mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực chèo. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ được khán giả yêu thích qua các ca khúc như Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao... Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên sở hữu khối tài sản đáng chú ý. Một trong những cơ ngơi được quan tâm nhất của cô là căn biệt thự có diện tích khoảng 600m² tại TP.HCM, hoàn thiện vào năm 2021 sau khoảng 2 năm thiết kế và cải tạo. Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc phương Tây, kết hợp những đường nét cổ điển với nội thất hiện đại.

Bên trong biệt thự có phòng khách rộng, cầu thang uốn lượn, khu vực bếp và bàn ăn được bố trí chỉn chu. Nữ ca sĩ còn dành không gian riêng cho phòng thay đồ với hệ thống tủ kính lớn để trưng bày quần áo, túi xách và phụ kiện. Cơ ngơi có thêm sân vườn, hồ bơi, trở thành nơi nghỉ ngơi của cô sau những lịch trình biểu diễn dày đặc.

Đáng chú ý, Lệ Quyên từng tiết lộ riêng chiếc cổng của căn biệt thự đã có giá 3,6 tỷ đồng. Dù không công khai tổng giá trị bất động sản, những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ cũng đủ khiến nhiều người trầm trồ trước mức độ đầu tư cho không gian sống.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên sở hữu khối tài sản đáng chú ý. Ảnh: FBNV

Lệ Quyên từng tiết lộ riêng chiếc cổng của căn biệt thự đã có giá 3,6 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Lệ Quyên từng có cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức Huy. Cả hai kết hôn năm 2011 và có một con trai chung. Trong khoảng thời gian bên nhau, Đức Huy thường đồng hành cùng vợ trong công việc, đồng thời được biết đến là người kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, sở hữu phòng trà nổi tiếng tại TP.HCM.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm chung sống, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên xác nhận cô và chồng đã thuận tình ly hôn vào giữa tháng 9 cùng năm. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay trong sự văn minh, tôn trọng và vẫn cùng có trách nhiệm chăm sóc con trai.

Về đời tư, Lệ Quyên từng có cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức Huy.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm chung sống, cả hai quyết định đường ai nấy đi.

Sau đổ vỡ hôn nhân, chuyện tình cảm của Lệ Quyên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cô vướng tin đồn hẹn hò người mẫu, diễn viên Lâm Bảo Châu. Anh kém nữ ca sĩ 12 tuổi, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia một số dự án phim ảnh, MV. Đầu năm 2021, cả hai chính thức công khai mối quan hệ khi cùng xuất hiện tình tứ tại sự kiện.

Kể từ đó, Lâm Bảo Châu thường xuyên đồng hành cùng Lệ Quyên trong các sự kiện, chuyến lưu diễn và những chuyến du lịch. Cặp đôi cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân. Khoảng cách tuổi tác từng khiến mối quan hệ của họ nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song Lệ Quyên nhiều lần lên tiếng bảo vệ bạn trai, đồng thời thể hiện sự trân trọng dành cho người đồng hành bên mình.

Sau nhiều năm bên nhau, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Nữ ca sĩ từng chia sẻ những quan điểm riêng về tình yêu, cho rằng điều quan trọng là sự đồng điệu, tôn trọng và cách hai người đối xử với nhau trong cuộc sống. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô tiếp tục tận hưởng mối quan hệ mới, duy trì hoạt động nghệ thuật và cuộc sống độc lập.

Sau đổ vỡ hôn nhân, chuyện tình cảm của Lệ Quyên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cô vướng tin đồn hẹn hò người mẫu, diễn viên Lâm Bảo Châu. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2021, cả hai chính thức công khai mối quan hệ khi cùng xuất hiện tình tứ tại sự kiện. Ảnh: FBNV

Khoảng cách tuổi tác từng khiến mối quan hệ của họ nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song Lệ Quyên nhiều lần lên tiếng bảo vệ bạn trai. Ảnh: FBNV