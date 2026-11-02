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Chiếc iPhone 13 triệu của Mbappé

| | Lifestyle

Cả Kylian Mbappé và Cristiano Ronaldo đều được bắt gặp sử dụng một chiếc iPhone đã ra mắt nhiều năm.

Sở hữu thu nhập thuộc nhóm cao nhất làng bóng đá, Kylian Mbappé có đủ tiềm lực tài chính để tiếp cận những thiết bị công nghệ đắt đỏ nhất thị trường. Tuy nhiên, hình ảnh mới đây của tiền đạo người Pháp được chia sẻ trên mạng xã hội lại thu hút sự chú ý khi anh được cho là vẫn sử dụng iPhone 15 Pro, mẫu smartphone ra mắt từ tháng 9/2023.

Nếu nhận định này chính xác, chiếc điện thoại của Mbappé đã có khoảng ba năm tuổi đời, trong bối cảnh Apple liên tục giới thiệu những thế hệ iPhone mới.

Cụ thể, trong một video đăng tải trên fanpage İdman.Biz English, fanpage thể thao nổi tiếng của Azerbaijan, tiền đạo Kylian Mbappé của Real Madrid được bắt gặp sử dụng chiếc iPhone 15 Pro khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Hình ảnh trên của Mbappé khiến không ít người hâm mộ bất ngờ và thích thú, đồng thời cho thấy không phải lúc nào những thiết bị đắt tiền hay mới nhất cũng là lựa chọn của các ngôi sao hàng đầu. (Nguồn: İdman.Biz English)

Ra mắt tháng 9/2023, iPhone 15 Pro là một trong những mẫu smartphone cao cấp của Apple, được trang bị chip A17 Pro, khung viền titan, cổng USB-C và hệ thống ba camera sau. Thiết bị cũng đánh dấu sự xuất hiện của nút Action thay thế cần gạt rung truyền thống trên dòng iPhone Pro.

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý là vị thế tài chính của Mbappé. Theo bảng xếp hạng những cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026 của Forbes, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid được ước tính kiếm khoảng 100 triệu USD trong năm, đứng thứ ba toàn cầu. Trong đó, 70 triệu USD đến từ sân cỏ và 30 triệu USD đến từ các hoạt động thương mại bên ngoài.

Quy đổi theo tỷ giá khoảng 26.000 đồng/USD, khoản thu nhập này tương đương 2.600 tỷ đồng. Đây là mức thu nhập ước tính trong năm, không phải tổng tài sản ròng của cầu thủ người Pháp.

Với nguồn thu như vậy, chi phí mua một chiếc smartphone cao cấp mới gần như không phải rào cản tài chính đối với Mbappé. Tuy nhiên, nếu vẫn sử dụng iPhone 15 Pro, anh cho thấy việc sở hữu một thiết bị mới nhất không nhất thiết phải là ưu tiên, ngay cả với những người có khả năng chi trả cho bất kỳ mẫu điện thoại nào trên thị trường.

Trên thực tế, vòng đời sử dụng smartphone không chỉ phụ thuộc vào tốc độ ra mắt sản phẩm mới mà còn nằm ở nhu cầu thực tế của người dùng. Những mẫu điện thoại cao cấp từ vài năm trước vẫn có thể đáp ứng tốt nhiều tác vụ, trong khi sự khác biệt giữa các thế hệ đôi khi không đủ lớn để thúc đẩy việc nâng cấp ngay lập tức.

Gần đây, Cristiano Ronaldo cũng được bắt gặp sử dụng iPhone 15 Pro. Việc hai ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới cùng xuất hiện với một mẫu smartphone đã ra mắt từ năm 2023 khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Hình ảnh siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện cùng mẫu smartphone này khiến nhiều người hâm mộ chú ý, đặc biệt trong bối cảnh Ronaldo là một trong những vận động viên có thu nhập và giá trị thương mại hàng đầu thế giới. (Ảnh: X)

Trong bối cảnh các hãng công nghệ liên tục giới thiệu những thế hệ điện thoại mới với nhiều nâng cấp về camera, hiệu năng và trí tuệ nhân tạo, lựa chọn của Mbappé và Ronaldo mang đến một góc nhìn khác về thói quen sử dụng thiết bị công nghệ của các cầu thủ nổi tiếng.

Thực tế, iPhone 15 Pro vẫn sở hữu cấu hình đủ mạnh để đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng hằng ngày. Máy được trang bị chip A17 Pro, hệ thống camera chuyên nghiệp và màn hình ProMotion 120 Hz. Dù đã có những thế hệ iPhone mới hơn, thiết bị này vẫn chưa trở nên lỗi thời và tiếp tục đáp ứng tốt các tác vụ phổ biến.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 15 Pro hiện có giá khoảng 13 triệu đồng đối với phiên bản 128GB đã qua sử dụng, tùy thuộc vào tình trạng ngoại hình, dung lượng pin và chính sách bảo hành của từng cửa hàng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với thời điểm sản phẩm mới ra mắt, giúp mẫu smartphone cao cấp của Apple trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Qua câu chuyện của hai cầu thủ, có thể thấy việc sử dụng một chiếc smartphone không nhất thiết phải gắn liền với việc liên tục nâng cấp lên phiên bản mới nhất, ngay cả khi người dùng có đủ điều kiện để làm điều đó.

Khu chung cư cũ Mbappé đã lớn lên

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Mbappé, iPhone

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