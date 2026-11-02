Ngày 1/11/2026, chuyến bay mang số hiệu EK364 của hãng hàng không Emirates, khởi hành từ sân bay quốc tế Dubai (UAE), đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), đánh dấu việc hãng bổ sung thêm một chuyến bay thường lệ trên đường bay giữa hai thành phố.

Theo lịch trình được Emirates công bố, chuyến EK364 khởi hành từ Dubai lúc 4h00 (giờ địa phương). Dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng không Flightradar24 cho thấy chuyến bay ngày 1/11 được thực hiện bằng máy bay Airbus A350-941, mang số đăng ký A6-EXJ. Máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất vào khoảng 14h57.

Đáng chú ý, đây là một trong những máy bay tương đối mới của Emirates. Theo cơ sở dữ liệu hàng không Planespotters, chiếc A6-EXJ được sản xuất tại Toulouse (Pháp), bàn giao cho Emirates vào tháng 10/2025 và bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 24/10/2025. Như vậy, tại thời điểm thực hiện chuyến bay đến TP.HCM, chiếc máy bay mới có khoảng một năm hoạt động.

Ảnh JetPhotos

Sự xuất hiện của EK364 không đánh dấu một đường bay hoàn toàn mới, bởi Emirates đã khai thác chặng Dubai – TP.HCM từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, việc đưa chuyến bay này trở lại lịch khai thác thường lệ giúp tăng đáng kể số lựa chọn di chuyển giữa hai điểm đến.

Dài gần 67 m, cao tương đương tòa nhà 6 tầng, sức chứa thiết kế tối đa 440 hành khách

Điểm đáng chú ý của chiếc máy bay thực hiện chuyến EK364 nằm ở kích thước và những công nghệ hàng không hiện đại.

Theo thông số kỹ thuật được nhà sản xuất Airbus công bố, dòng A350-900 có chiều dài 66,8 m, sải cánh rộng 64,75 m và chiều cao 17,05 m. Nếu so sánh một cách tương đối, chiều cao của máy bay tương đương một tòa nhà khoảng 6 tầng, tùy thiết kế và chiều cao mỗi tầng.

Không chỉ sở hữu kích thước đồ sộ, Airbus A350-900 còn có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 283 tấn, tầm bay thiết kế đạt khoảng 15.750 km và tốc độ hành trình Mach 0,85. Những thông số này giúp dòng máy bay đáp ứng các hành trình quốc tế dài mà không cần dừng tiếp nhiên liệu trong điều kiện khai thác phù hợp.

Cận cảnh chiếc máy bay có kích thước lớn (Ảnh JetPhotos)

Đặc biệt, theo Airbus, A350-900 có thể bố trí tối đa 440 ghế hành khách. Đây là sức chứa tối đa theo thiết kế của dòng máy bay, không phải số lượng ghế thực tế trên mọi chiếc A350-900. Các hãng hàng không có thể lựa chọn cấu hình khác nhau tùy nhu cầu khai thác và tiêu chuẩn dịch vụ.

Với riêng chiếc A6-EXJ, dữ liệu từ Planespotters ghi nhận cấu hình 312 ghế, gồm 32 ghế hạng thương gia, 21 ghế phổ thông đặc biệt và 259 ghế phổ thông. Nhờ đó, hành khách có nhiều lựa chọn về không gian và tiện nghi trên những chuyến bay quốc tế.

Bên cạnh kích thước, Airbus A350-900 còn được đánh giá cao về công nghệ. Dòng máy bay này sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Trent XWB-84, đồng thời ứng dụng vật liệu composite sợi carbon trong cấu trúc thân và cánh.

Theo Airbus, khoảng 53% cấu trúc A350 được làm từ vật liệu composite. Nhờ thiết kế khí động học, vật liệu tiên tiến và động cơ thế hệ mới, dòng máy bay này có thể giảm khoảng 25% mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO₂ so với các máy bay thế hệ trước trong điều kiện so sánh của nhà sản xuất.

Không gian bên trong cũng được chú trọng với khoang hành khách rộng, hệ thống chiếu sáng hiện đại, khả năng giảm tiếng ồn và điều áp cabin nhằm nâng cao sự thoải mái trong những hành trình dài.

Trên dòng A350 của Emirates, hành khách còn được trải nghiệm màn hình giải trí 4K, hệ thống giải trí ice thế hệ mới, trong khi khoang thương gia được trang bị ghế có khả năng ngả thành giường phẳng.

Bên trong chiếc máy bay, khoang thương gia và khoang phổ thông, tổng sức chứa tối đa lên tới 440 hành khách (Ảnh Emirates)

Vì sao chuyến bay này đặc biệt với hành khách Việt Nam?

Theo thông cáo chính thức từ Emirates, từ ngày 1/11, hãng bổ sung chuyến bay EK364/365 giữa Dubai và TP.HCM, nâng tần suất khai thác từ một lên hai chuyến mỗi ngày, tương đương 14 chuyến mỗi tuần trên mỗi chiều.

Trước đó, hành khách từ Dubai đến TP.HCM chủ yếu sử dụng chuyến EK392. Với lịch bay mới, EK364 dự kiến đến Tân Sơn Nhất lúc 13h55, trong khi EK392 đến lúc 19h35, mang lại thêm lựa chọn về thời gian di chuyển.

Thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa đối với hành khách đến từ châu Âu và châu Mỹ, trong đó có người Việt sinh sống, làm việc ở nước ngoài, thường sử dụng Dubai làm điểm trung chuyển về Việt Nam. Việc tăng chuyến giúp hành khách linh hoạt lựa chọn hành trình và có khả năng rút ngắn thời gian chờ nối chuyến, tùy điểm xuất phát và lịch trình cụ thể.

Không dừng lại ở TP.HCM, Emirates còn công bố kế hoạch đưa Airbus A350 vào khai thác trên cả hai chuyến bay hằng ngày giữa Dubai và Hà Nội từ ngày 1/12/2026.

Ảnh Euro Spot

Trước đó, vào tháng 6/2025, hãng cũng đã mở đường bay đến Đà Nẵng qua Bangkok, đưa thành phố này trở thành điểm đến thứ ba của Emirates tại Việt Nam, sau Hà Nội và TP.HCM. Theo ông Wahid Albalooshi, Giám đốc Emirates tại Việt Nam, thị trường Việt Nam tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong mạng bay của hãng. Việc mở rộng tần suất và sử dụng những dòng máy bay mới là một phần trong kế hoạch đầu tư, nâng cao trải nghiệm cho hành khách.