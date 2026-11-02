Ngày làm 3 tiếng, tháng kiếm 132 - 219 triệu đồng nhờ bán thứ tưởng không ai cần

Gần đây, chia sẻ của Ella Love - Người phụ nữ 51 tuổi ở Mỹ về công việc kinh doanh dịch vụ “bán cái ôm”, đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Công việc tưởng chừng đơn giản này hiện mang lại cho Ella mức thu nhập từ 60.000 - 100.000 USD/năm (khoảng 1,58 - 2,63 tỷ đồng), tương đương 5.000 - 8.333 USD/tháng (khoảng 132 - 219 triệu đồng). Đặc biệt hơn, Ella cho biết thời gian làm việc trung bình của cô chỉ khoảng 3 tiếng mỗi ngày.

Trước khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh này, Ella có 13 năm làm giáo viên tại các trường công lập ở New York (Mỹ). Tuy nhiên, áp lực công việc ngày càng lớn khiến cô dần kiệt sức. Sĩ số lớp học đông, nguồn kinh phí hạn chế, những vấn đề liên quan đến kỷ luật học sinh và việc thiếu thời gian chuẩn bị bài giảng khiến cô cảm thấy không còn phù hợp với nghề.

Năm 2017, trong lúc tìm kiếm một hướng đi mới, Ella tình cờ đọc được bài viết về nghề “professional cuddler” - người cung cấp dịch vụ “vỗ về” chuyên nghiệp. Nhận thấy đây là công việc khá đặc biệt, cô quyết định đăng ký một khóa học trực tuyến với chi phí 300 USD (khoảng 7,9 triệu đồng) để tìm hiểu mô hình này.

Ella Love

Ban đầu, Ella chỉ xem đây là công việc làm thêm bên cạnh việc giảng dạy. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng thử sức, cô quyết định xin nghỉ phép dài hạn và cuối cùng không quay lại trường học nữa. 9 năm sau, lựa chọn tưởng như kỳ lạ ấy đã trở thành nguồn thu nhập chính của người phụ nữ 51 tuổi.

Hiện tại, Ella thu phí 150 USD/giờ (khoảng 3,95 triệu đồng). Cô làm việc trung bình khoảng 3 tiếng mỗi ngày và có thể kiếm được 60.000-100.000 USD/năm (tương đương khoảng 1,58-2,63 tỷ đồng). Điều đáng chú ý là khách hàng không đơn thuần trả tiền để được ôm. Theo Ella, những buổi gặp gỡ thường mang lại trải nghiệm kết nối cảm xúc sâu sắc hơn nhiều so với những gì người ngoài hình dung.

“Người ta nghĩ họ chỉ đang trả tiền để được ôm, nhưng thực tế không phải vậy. Một cái ôm có thể khơi gợi những cảm xúc bị kìm nén. Khách hàng đột nhiên nhớ lại những chuyện cũ, bắt đầu cởi mở và kể cho tôi nghe những điều họ chưa từng nói thành lời. Trải nghiệm này có thể trở nên rất sâu sắc về mặt cảm xúc” - Cô chia sẻ.

Theo Ella, nhóm khách hàng phổ biến nhất của cô là những người đã lập gia đình, ở độ tuổi trung niên và có công việc ổn định. Dù có cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ, họ lại thiếu sự chia sẻ và cảm giác được lắng nghe. Một số người gặp khó khăn trong giao tiếp với bạn đời, dần xa cách sau nhiều năm chung sống và cảm thấy không còn được kết nối về mặt cảm xúc.

Ella cho biết nhiều khách hàng không có ý định ngoại tình hay rời bỏ gia đình. Điều họ tìm kiếm đơn giản là cảm giác được quan tâm, lắng nghe và không gì hơn 1 cái ôm. Đây cũng là lý do dịch vụ của cô không chỉ hướng đến những người độc thân mà còn thu hút cả những người đang có mối quan hệ tình cảm.

Công việc đặc biệt cần những nguyên tắc đặc thù

Để duy trì công việc này, Ella đặt ra những nguyên tắc rất rõ ràng. Cô phỏng vấn từng khách hàng trước khi nhận lịch hẹn và không phải ai cũng được chấp nhận. Các giới hạn trong quá trình tiếp xúc được thống nhất ngay từ đầu nhằm đảm bảo cả hai bên đều cảm thấy thoải mái và an toàn.

Ella cho biết nếu khách hàng xuất hiện các yêu cầu vượt quá việc lắng nghe, tâm sự hay 1 cái ôm, cô có quyền yêu cầu chấm dứt buổi hỗ trợ. Với cô, khả năng duy trì ranh giới là một phần quan trọng của công việc này.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Ella còn cung cấp dịch vụ cho những người thuộc phổ tự kỷ, đặc biệt là những người chưa từng có trải nghiệm tiếp xúc cơ thể an toàn và có sự đồng thuận. Với nhóm khách hàng này, những cái ôm có thể giúp họ làm quen với sự gần gũi trong một môi trường được kiểm soát, không bị phán xét hay gây áp lực.

Dù công việc mang lại thu nhập đáng kể, Ella thừa nhận nghề nghiệp của mình vẫn vấp phải không ít định kiến. Phần lớn khách hàng không muốn tiết lộ việc họ sử dụng dịch vụ này với người khác. Bản thân cô cũng gặp những khó khăn trong đời sống tình cảm.

“Để hẹn hò với tôi, người kia cần có sự tự tin và tin tưởng rất lớn” - Cô chia sẻ.

Từ một giáo viên từng kiệt sức vì áp lực đứng lớp, Ella đã tìm thấy hướng đi mới từ một nhu cầu tưởng chừng rất bình thường trong cuộc sống: Được ôm, được nói, được lắng nghe và cảm thấy mình không đơn độc.

(Nguồn: Vice)