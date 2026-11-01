Việt Nam có một "tiểu sa mạc" rộng hàng trăm ha, cảnh thay đổi liên tục trong ngày: Nằm ngay sát bờ biển, được chọn khởi công dự án hơn 1 tỷ USD của 2 tập đoàn

Giữa vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có một địa điểm khiến nhiều du khách ngỡ ngàng bởi khung cảnh tựa như sa mạc Sahara thu nhỏ. Những triền cát trắng trải dài, uốn lượn theo gió, xen lẫn các khối núi đá và thảm thực vật xanh. Đặc biệt, chỉ cách những đồi cát không xa là vùng biển xanh trong, tạo nên cảnh quan hiếm gặp.

Địa điểm này chính là đồi cát Mũi Dinh, thuộc xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), cách trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 30 km về phía nam.

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Đồi cát Mũi Dinh nổi bật với những triền cát trắng trải rộng hàng trăm ha, tạo nên khung cảnh tựa một tiểu sa mạc của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây được đánh giá là điểm đến hấp dẫn nhờ vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo và sự kết hợp giữa đồi cát, núi đá cùng biển xanh.

Khác với những vùng sa mạc thường thấy, Mũi Dinh không hoàn toàn khô cằn. Giữa các đồi cát vẫn xuất hiện những cây bụi, thảm cỏ xanh và các khoảng đất được người dân tận dụng để chăn thả cừu, dê. Những đàn vật nuôi thong dong giữa không gian rộng lớn góp phần tạo nên khung cảnh mang nét đặc trưng của vùng đất Ninh Thuận cũ.

Đặc biệt, khu vực này còn xuất hiện những khối đá lớn nằm rải rác giữa các triền cát. Chính sự đan xen giữa cát trắng, núi đá, đồng cỏ và biển xanh khiến Mũi Dinh sở hữu vẻ đẹp khác biệt so với nhiều điểm du lịch biển thông thường.

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Cảnh sắc thay đổi liên tục trong ngày, du khách có thể trải nghiệm những gì?

Một trong những điều thú vị nhất tại Mũi Dinh là cảnh quan có thể thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, dưới tác động của gió và ánh sáng mặt trời.

Gió lớn thổi qua các triền cát khiến những hạt cát liên tục dịch chuyển, tạo thành các đường vân uốn lượn trên bề mặt. Qua mỗi đợt gió, những đường nét này lại biến đổi, khiến cảnh quan luôn mang đến cảm giác mới lạ.

Không chỉ vậy, ánh nắng cũng góp phần tạo nên sự khác biệt. Vào sáng sớm, khi mặt trời chưa lên cao, những triền cát hiện ra với màu sắc dịu nhẹ. Đến giữa trưa, ánh nắng mạnh làm nổi bật các đường gờ và khoảng sáng tối trên mặt cát. Khi chiều xuống, nắng nghiêng phủ lên những đồi cát sắc vàng ấm, tạo nên khung cảnh thích hợp để ngắm hoàng hôn.

Nhờ đặc điểm này, Mũi Dinh trở thành địa điểm thu hút những người yêu thích khám phá thiên nhiên và nhiếp ảnh. Du khách đến Mũi Dinh có thể trải nghiệm hành trình băng qua những đồi cát Sơn Hải, đi bộ khám phá, trượt cát hoặc sử dụng dịch vụ xe địa hình để di chuyển qua các triền cát cao thấp. Tuy nhiên, người tham gia cần lựa chọn đơn vị vận chuyển bảo đảm an toàn.

Ảnh Lữ hành Việt Nam

Sau hành trình khám phá đồi cát, du khách có thể ghé Bãi Tràng, bãi biển nằm dưới chân những ngọn núi đá. Nơi đây nổi bật với làn nước xanh, bờ cát sáng màu và các khối đá có hình dáng độc đáo.

Một điểm tham quan khác là hải đăng Mũi Dinh. Công trình được xây dựng từ năm 1904, dưới thời Pháp thuộc. Từ khu vực hải đăng, du khách có thể quan sát những dãy núi đá, vùng biển rộng lớn cùng các triền cát nằm phía dưới.

Để có trải nghiệm thuận lợi, du khách nên đến vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Cẩm nang trên nền tảng du lịch số Khánh Hòa khuyến nghị thời điểm tham quan trước 8 giờ hoặc sau 16 giờ, đồng thời lưu ý việc chuẩn bị nước uống, đồ chống nắng và tránh tự điều khiển xe máy vào những khu vực cát sâu.

Bãi Tràng (Ảnh Tico Travel)

Khu vực “tiểu sa mạc” từng được lựa chọn phát triển dự án hơn 1 tỷ USD

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khu vực Mũi Dinh còn từng được lựa chọn để phát triển một dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn mang tên Cap Padaran Mũi Dinh.

Cụ thể, Tập đoàn F.I.T và Tập đoàn Crystal Bay đã phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án Cap Padaran Mũi Dinh tại xã Phước Dinh, tỉnh Ninh Thuận cũ, với tổng mức đầu tư được công bố hơn 1 tỷ USD. Thời điểm đó, dự án được giới thiệu có quy mô gần 800 ha, bao gồm nhiều phân khu chức năng với hơn 17.000 phòng khách sạn, resort, các khu biệt thự nghỉ dưỡng trên núi và công viên biển.

Đáng chú ý, dự án được định hướng khai thác cảnh quan tự nhiên đặc trưng của Mũi Dinh, kết hợp yếu tố văn hóa Chăm để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và giải trí. Những hoạt động dự kiến bao gồm leo núi, trượt cát, trải nghiệm xe địa hình, ngắm bình minh, hoàng hôn và vui chơi tại các công viên chuyên đề.

Hình ảnh Lễ Khởi công dự án (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Phối cảnh dự án vào thời điểm Lễ Khởi công (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Giai đoạn đầu từng được công bố tập trung phát triển khu nghỉ dưỡng Bãi Tràng, với tổng vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD.

Tuy nhiên, quy mô dự án đã có những điều chỉnh so với thông tin công bố ban đầu. Theo thông tin quy hoạch cập nhật vào năm 2025, diện tích dự án sau điều chỉnh còn khoảng 358,1 ha, trong khi tổng mức đầu tư được nêu là 4.725 tỷ đồng. Như vậy, con số hơn 1 tỷ USD là mức vốn từng được công bố tại lễ khởi công năm 2022.

Bên cạnh đó, tháng 9/2023, Tập đoàn F.I.T thông báo đã hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ vốn khỏi dự án. Về tiến độ triển khai, cập nhật hồi tháng 5/2026 cho thấy, mặc dù đã khởi công từ tháng 2/2022, dự án Cap Padaran Mũi Dinh vẫn chưa có chuyển biến đáng kể, hiện trạng khu vực dự án vẫn là những bãi cát trắng hoang sơ rộng lớn.

Dự án cũng nằm trong nhóm các công trình du lịch quy mô lớn đang được cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa rà soát, thanh tra hoặc xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện.

Dù kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng quy mô lớn chưa trở thành hiện thực như kỳ vọng ban đầu, Mũi Dinh vẫn thu hút sự quan tâm nhờ vẻ đẹp tự nhiên riêng có. Những triền cát trải dài hàng trăm ha, cảnh sắc biến đổi theo nắng gió cùng vị trí nằm sát bờ biển tiếp tục tạo nên sức hấp dẫn của “tiểu sa mạc” độc đáo này.