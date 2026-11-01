“Ăn cơm 40.000 đồng, hưởng dịch vụ 40 triệu đồng”: Quán cơm tấm ở Hà Nội gây sốt vì ông chủ kéo violin

Thông thường, khi nhắc đến trải nghiệm thưởng thức piano hay violin trực tiếp trong lúc dùng bữa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những nhà hàng cao cấp, nơi có không gian được đầu tư chỉn chu và thực đơn đắt đỏ. Thế nhưng, một trải nghiệm tưởng chừng khá xa xỉ ấy mới đây lại xuất hiện ở một địa chỉ ăn uống bình dân trên phố Chùa Láng, Hà Nội.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh thực khách vừa thưởng thức cơm tấm, vừa lắng nghe chủ quán chơi violin. Không cần sân khấu hay hệ thống âm thanh cầu kỳ, người đàn ông lớn tuổi chỉ đơn giản đứng giữa quán, cầm cây đàn và say sưa kéo những giai điệu quen thuộc.

Video: Quán cơm tấm ở Hà Nội gây sốt vì ông chủ kéo violin. Nguồn: @trankhaitoo

Từ những bản nhạc trữ tình như Diễm xưa của Trịnh Công Sơn, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, ca khúc nước ngoài O Sole Mio (Mặt trời của tôi) cho đến những bài hát thiếu nhi như Chú ếch con, người chủ quán đều nhiệt tình thể hiện theo yêu cầu của khách. Tiếng đàn réo rắt giữa không gian ăn uống đời thường tạo nên khung cảnh khá đối lập, khiến nhiều thực khách thích thú. Có người còn dành tặng chú một tràng pháo tay sau khi mỗi bản nhạc kết thúc.

Video: Tiếng đàn réo rắt giữa không gian ăn uống đời thường. Nguồn: @fgah_0424

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là hình ảnh chủ quán. Chú ăn mặc chỉnh tề với áo polo, quần dài, mái tóc đã điểm bạc nhưng vẫn kiên trì kéo đàn, thỉnh thoảng hỏi khách muốn nghe bài gì để biểu diễn. Thái độ niềm nở, thân thiện của chú cũng góp phần khiến trải nghiệm này trở nên gần gũi, thay vì mang cảm giác trình diễn xa cách.

Địa chỉ được nhiều người tìm kiếm sau khi xem các đoạn clip là quán Cơm tấm Sài Thành 1989, số 18 ngõ 59 Chùa Láng, Hà Nội.

Sự kết hợp giữa một đĩa cơm tấm bình dân và tiếng violin vốn thường gắn với những không gian sang trọng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận hài hước. Nhiều người ví von đây là trải nghiệm fine dining phiên bản sinh viên giữa con phố vốn tập trung đông hàng quán bình dân.

Trải nghiệm cơm tấm "fine dining" giữa lòng Chùa Láng

Không ít bình luận đùa rằng: “Ăn cơm tấm mà cứ ngỡ ăn đồ 3 sao Michelin”, “Khi bạn muốn nghe nhạc sống nhưng trong túi chỉ còn 40.000 đồng”, “Chủ quán cho một đĩa cơm tấm và một chai rượu vang”, hay “Ăn cơm 40.000 đồng mà được hưởng dịch vụ cỡ 40 triệu đồng”. Một số người còn hài hước cho biết phải mặc vest đến quán vào lần sau để xứng với trải nghiệm đặc biệt này.

Nhóm bạn trẻ dành tặng chủ quán tràng pháo tay khi kết thúc tác phẩm

Bên cạnh tiếng đàn, thực đơn của quán cũng được nhiều người quan tâm. Các món cơm tấm có giá khoảng 40.000-80.000 đồng, với những lựa chọn quen thuộc như cơm tấm sườn cốt lết nướng, sườn cốt lết bì chả, sườn cốt lết bì trứng, thịt ba rọi nướng, ba rọi bì chả hay cốt lết trứng ốp la. Một số thực khách nhận xét mức giá khá phải chăng, món ăn hấp dẫn, hương vị thơm ngon; phần cơm mang về cũng được đóng gói cẩn thận.

Hà Nội từng có một quán ốc bình dân nổi tiếng nhờ tiếng violin của chủ quán

Thực tế, sự kết hợp giữa món ăn bình dân và âm nhạc cổ điển không phải điều hoàn toàn mới ở Hà Nội. Trước đó, quán ốc Oanh trong một con ngõ thuộc khu vực Thái Hà - Trung Liệt từng được nhiều người biết đến nhờ hình ảnh ông chủ quán cầm đàn violin biểu diễn ngay giữa lúc khách đang thưởng thức những bát ốc nóng hổi.

Nhân vật đặc biệt ấy là ông Vũ Văn Sỹ. Theo các bài viết về quán, ông từng được học nhạc lý, làm quen với violin từ thời còn đi học và có thời gian tham gia biểu diễn văn nghệ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, ông phải gác lại niềm đam mê để đi làm, phụ vợ mưu sinh bằng nghề bán ốc. Từ những gánh ốc rong ban đầu, vợ chồng ông dần có một quán nhỏ và chuyển về khu vực Trung Liệt vào năm 2008.

Vừa được ăn vừa được phục vụ "hòa nhạc" miễn phí, tiệm ốc bình dân bỗng biến thành nhà hàng Âu "xịn"

Sau nhiều năm, cây đàn violin lại trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của ông. Khi rảnh rỗi hoặc được khách đề nghị, ông Sỹ thường mang đàn ra chơi những bản nhạc quen thuộc ngay giữa quán. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi say sưa kéo đàn giữa những bát ốc, nem chua rán và khoai chiên từng khiến nhiều thực khách tò mò, thích thú. Có người tìm đến vì món ăn, có người lại muốn tận mắt nghe ông biểu diễn.

Đáng chú ý, theo bài viết trên VietNamnet, ông Sỹ bắt đầu tập chơi violin trở lại khi đã ngoài 50 tuổi. Cây đàn cũ từng gắn bó với ông bị hỏng, sau đó ông mua cây đàn mới vào năm 2016. Với ông, chơi đàn trước hết là niềm vui cá nhân, đồng thời cũng khiến thực khách vui vẻ và giúp không khí quán thêm rộn ràng.

Tiếng đàn và quán ốc của ông Sỹ đã tiếp nối qua biết mấy thế hệ người Hà Nội

Câu chuyện ở quán ốc Oanh từng được ghi nhận từ năm 2015, sau đó tiếp tục được nhắc lại trong các bài viết về trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại Hà Nội. Điều thú vị là ở những địa chỉ này, âm nhạc không được đưa vào như một dịch vụ cao cấp hay màn trình diễn được dàn dựng công phu. Nó đơn giản bắt nguồn từ niềm yêu thích của người chủ quán, rồi dần trở thành nét riêng khiến thực khách nhớ đến.

Từ quán ốc trong ngõ nhỏ đến quán cơm tấm trên phố Chùa Láng, những màn biểu diễn ngẫu hứng như vậy cho thấy đôi khi một trải nghiệm đáng nhớ khi đi ăn không nhất thiết phải đến từ món ăn đắt tiền hay không gian sang trọng. Chỉ một người chủ quán yêu âm nhạc, một cây đàn violin và sự nhiệt tình dành cho khách cũng đủ khiến bữa ăn bình thường trở nên đặc biệt hơn.