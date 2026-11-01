Hôm nay 1/11, một máy bay của Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp sau khi khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 1/11, chuyến bay VN33 của Vietnam Airlines, hành trình từ TP. Hồ Chí Minh đi Munich (Đức), đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Sân bay quốc tế Islamabad (Pakistan) để kịp thời hỗ trợ một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Theo thông tin từ hãng, trong quá trình bay, một hành khách nam, quốc tịch Đức, bất ngờ lên cơn co giật. Ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp y tế trên chuyến bay. Sau khi thăm khám, bác sĩ có mặt trên chuyến bay nhận định hành khách cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp và đề nghị máy bay hạ cánh để hành khách được tiếp cận cơ sở y tế kịp thời.