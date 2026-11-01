Phát hiện bản làng gần 160 hộ ở Việt Nam, mùa xuân ngập sắc vàng, hồng, trắng như tấm thổ cẩm khổng lồ

Bản làng mùa xuân mang ba gam màu nổi bật

Những ngày đầu năm, bản làng nằm nép dưới chân núi bắt đầu thay đổi diện mạo. Trên những khoảng đất thấp, sắc vàng trải rộng thành từng mảng; cao hơn là những chấm hồng xuất hiện quanh nhà và ven đường, trong khi phía sườn đồi lại nổi bật những khoảng trắng.

Ba gam màu vàng - hồng - trắng đan xen với những mái ngói cũ, vách đất và nền núi xanh khiến toàn bộ khung cảnh từ xa giống như một tấm thổ cẩm khổng lồ được trải giữa vùng sơn cước.

Bắc Hoa mỗi độ xuân về nổi bật với sắc vàng của cải cúc, hồng của đào và trắng của hoa mận. (Ảnh: Ngọc Thoa)

Địa điểm này là thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo Báo Nhân Dân, Bắc Hoa hiện có gần 160 hộ với hơn 700 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Nùng sinh sống lâu đời.

Màu vàng nổi bật nhất đến từ những cánh đồng cải cúc. Tuổi Trẻ ghi nhận vào những ngày sau Tết, hoa nở rực trong thung lũng, trở thành điểm chụp ảnh được nhiều du khách tìm tới.

Những mảng màu đan xen quanh các nếp nhà khiến bản làng trông như một tấm thổ cẩm khổng lồ giữa núi rừng. (Ảnh: FB)

Xen giữa sắc vàng ấy là đào phai bung nở quanh khu dân cư. Trên những sườn đồi, hoa mận trắng lại tạo thành một lớp màu khác. Ba màu xuất hiện cùng thời điểm khiến cảnh quan Bắc Hoa trở nên đặc biệt vào những tuần đầu xuân.

Theo Báo Tin tức, những năm gần đây người dân địa phương còn trồng thêm đào, mận và cải cúc tại các khoảng đất trống, ven đường và khu vực quanh bản để vừa tạo cảnh quan vừa phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Giữa những mùa hoa là 17 nếp nhà cổ

Nếu cảnh sắc mùa xuân tạo ấn tượng đầu tiên thì những ngôi nhà trình tường lại là thứ giữ chân du khách lâu hơn.

Bắc Hoa hiện còn 17 hộ gìn giữ được nếp nhà trình tường truyền thống. Những căn nhà nằm rải rác bên sườn đồi, có tường đất dày và mái ngói âm dương đã sẫm màu theo thời gian.

Bắc Hoa hiện còn 17 ngôi nhà trình tường truyền thống với tường đất dày và mái ngói âm dương cổ kính. (Ảnh: Hoàng Minh Đức)

Theo Tuổi Trẻ, để hoàn thiện một căn nhà trình tường, người dân có thể mất từ khoảng 3 tháng đến hơn nửa năm. Đất sét được trộn với mật mía rồi nện thủ công thành tường dày khoảng 40-50cm, cao từ 2-3m.

Điểm đặc biệt là một số ngôi nhà được tạo dựng mà không cần hệ thống kèo, cột chống theo cách thường thấy. Những bức tường đất dày vừa chịu lực vừa giúp không gian bên trong ấm hơn vào mùa đông và mát hơn vào mùa hè.

Sắc hoa rực rỡ tương phản với màu nâu xám của những mái nhà cũ, tạo nên khung cảnh rất đặc trưng đầu xuân. (Ảnh: Nguyễn Uyên)

Phía trên là mái ngói âm dương. Các viên ngói được xếp xen kẽ, tạo thành những rãnh thoát nước và giúp lưu thông không khí. Màu nâu xám của ngói cũ nổi bật giữa sắc vàng của cải cúc, hồng của đào và trắng của hoa mận, khiến cảnh xuân ở Bắc Hoa có thêm một lớp màu cổ kính.

Không gian văn hóa của bản cũng không chỉ nằm ở kiến trúc. Đồng bào Nùng tại đây vẫn duy trì tiếng nói, trang phục truyền thống, nghề dệt và đặc biệt là những làn điệu sloong hao được truyền qua nhiều thế hệ.

Theo Báo Nhân Dân, Bắc Hoa đã thành lập câu lạc bộ hát sloong hao từ nhiều năm nay nhằm truyền dạy cho lớp trẻ. Mỗi dịp đầu năm, Hội hát Sloong hao và Phiên chợ xuân vùng cao Tân Sơn cũng trở thành dịp để người dân các khu vực lân cận gặp gỡ, hát đối đáp và giao lưu.

Đến Bắc Hoa mùa nào đẹp nhất?

Nếu muốn bắt gặp cùng lúc những gam vàng - hồng - trắng, du khách nên ưu tiên thời điểm sau Tết, khi cải cúc đang nở rộ, đào phai còn nhiều hoa và mận trên sườn đồi bước vào mùa trắng.

Tuy nhiên, mùa hoa có thể xê dịch theo nhiệt độ từng năm. Trước chuyến đi, du khách nên kiểm tra hình ảnh cập nhật để tránh đến quá sớm hoặc sau khi hoa đã tàn.

Du khách đến Bắc Hoa có thể kết hợp ngắm hoa, tham quan nhà cổ và tìm hiểu đời sống của đồng bào Nùng. (Ảnh: Báo Giao thông)

Từ Hà Nội, hành trình tới Bắc Hoa dài hơn 100km. Theo Tuổi Trẻ, du khách có thể đi theo cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, rẽ xuống khu vực quốc lộ 279 rồi tiếp tục khoảng 20km để tới bản. Thời gian di chuyển thường khoảng 2-2,5 giờ nếu giao thông thuận lợi, song một số đoạn đường đèo khá quanh co nên người lái cần chắc tay.

Bắc Hoa hiện vẫn ở giai đoạn phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ lưu trú và ăn uống chưa phong phú như những điểm du lịch lớn. Du khách nên chủ động kế hoạch đi về trong ngày hoặc tìm hiểu chỗ nghỉ trước chuyến đi.

Ngoài cảnh sắc mùa xuân, những làn điệu sloong hao cũng là nét văn hóa đặc trưng được người dân Bắc Hoa gìn giữ. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Ngoài chụp ảnh mùa hoa và tham quan nhà trình tường, du khách có thể nghe hát sloong hao, tìm hiểu nghề dệt, thưởng thức các món ăn của người Nùng và kết hợp khám phá những điểm lân cận như hồ Cấm Sơn.

Điểm hấp dẫn của Bắc Hoa vì thế không chỉ nằm ở một cánh đồng hoa. Trong vài tuần đầu xuân, sắc vàng dưới thung lũng, hồng quanh những nếp nhà và trắng trên sườn đồi cùng hiện lên giữa kiến trúc đất cổ, khiến bản làng gần 160 hộ mang diện mạo giống một tấm thổ cẩm nhiều màu trải giữa núi rừng.

Theo Tuổi Trẻ, Báo Tin tức, Báo Nhân Dân