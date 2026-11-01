Nghi vấn rò rỉ kết quả Quả bóng vàng 2026, cảnh sát vào cuộc

Tạp chí France Football cùng cơ quan cảnh sát Pháp đã chính thức mở cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn rò rỉ kết quả bình chọn giải thưởng Quả bóng Vàng 2026. Động thái này diễn ra ngay sau khi hàng loạt giao dịch cá cược bất thường với tỷ lệ chính xác tuyệt đối bị phát hiện trên nền tảng dự đoán tiền điện tử Polymarket trước thời điểm công bố chính thức.

Sự việc bắt nguồn từ đợt rà soát của Upside, một trang tin chuyên phân tích dữ liệu tại Pháp. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, có 12 tài khoản trên Polymarket (Mỹ) đã đổ tổng cộng hơn 264.000 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng) vào các cửa cược danh hiệu Quả bóng Vàng. Điểm bất thường nằm ở chỗ toàn bộ nhóm tài khoản này đều chọn chung một kịch bản cho thứ tự Top 5 cầu thủ dẫn đầu: Harry Kane đoạt Quả bóng Vàng, Kylian Mbappé xếp thứ hai, Lamine Yamal đứng thứ ba, Rodri thứ tư và Lionel Messi về đích ở vị trí thứ năm.

Nghi vấn rò rỉ kết quả Quả bóng vàng 2026 (Ảnh: getty)

Khi buổi lễ trao giải chính thức khép lại tại nhà hát London Palladium vào ngày 26/10, bảng xếp hạng được xướng tên trùng khớp hoàn toàn với dự đoán của 12 tài khoản nêu trên. Màn "đoán trước tương lai" chuẩn xác tới từng vị trí giúp nhóm người chơi này thu về khoản lợi nhuận ròng gần 200.000 USD (tương đương 5,1 tỷ đồng), đồng thời dấy lên nghi vấn nghiêm trọng về việc lộ mật thư bình chọn.

Theo ông Raphael Pautard, đồng sáng lập Upside phân tích hành vi cho thấy dấu hiệu thao túng rõ rệt từ cùng một cá nhân hoặc tổ chức. Trong số 12 tài khoản tham gia, có 7 tài khoản vừa được tạo mới và chưa từng thực hiện bất kỳ giao dịch nào khác trên sàn; 6 tài khoản lập tức chốt lệnh cược chỉ 15 phút sau khi đăng ký. Đáng chú ý, các nhà điều tra còn phát hiện chiến thuật giao dịch xoay vòng dòng tiền tinh vi, điển hình như việc mua hợp đồng dự đoán Harry Kane thắng giải khi giá còn thấp, rồi bán ra lúc tăng giá để lấy vốn tiếp tục cược vào vị trí Top 3 của Lamine Yamal. Thông qua dữ liệu blockchain và địa chỉ ví điện tử, đơn vị điều tra bước đầu đã khoanh vùng được danh tính một cá nhân liên quan tại Pháp.

Toàn bộ hồ sơ truy vết đã được chuyển tới France Football - đơn vị thuộc Tập đoàn Amaury, tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng từ năm 1956. Đại diện ban tổ chức xác nhận đã tiếp nhận thông tin và chuyển sang cơ quan cảnh sát Pháp để làm rõ trách nhiệm, dù trước đó ban tổ chức luôn khẳng định quy trình kiểm phiếu và niêm phong danh tính người chiến thắng được bảo mật với cấp độ cao nhất.

Tiên