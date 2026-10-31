TP.HCM tối Halloween: Mưa vừa ngớt người người đã đổ ra phố, chật kín Nguyễn Huệ và Bùi Viện

Tối 31/10, thời tiết TP.HCM vừa ngớt mưa thì các tuyến phố trung tâm nhanh chóng đông dần lên. Theo ghi nhận của phóng viên, dù tối 30/10 lượng người ra đường đã rất lớn, đêm nay còn đông hơn. Hai điểm thu hút nhiều người nhất vẫn là phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố Tây Bùi Viện.



Phố Tây Bùi Viện: biển người dưới ánh đèn neon

Tại phố Tây Bùi Viện, dòng người chen kín lòng đường từ đầu đến cuối phố. Hai bên là hàng dài biển hiệu khách sạn, quán bar sáng đèn neon nhiều màu. Phía trên cao, những dải đèn và đồ trang trí sắc cam, tím đặc trưng của mùa Halloween xen lẫn cờ đỏ treo dọc phố, tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa đêm.

Mưa vừa dứt, biển người đã đổ ra đường, phố Tây Bùi Viện đông nghẹt. Video: @toiladanSaiGon

Nhiều người vẫn còn khoác áo mưa sau cơn mưa chiều nhưng không vì thế mà bớt hào hứng. Họ vừa len lỏi giữa đám đông, vừa giơ điện thoại quay clip, chụp ảnh. Nhạc từ các quán bar vang ra tận lòng đường, khiến cả con phố ồn ã và náo nhiệt hơn hẳn các tuyến phố khác. Nhiều khách nước ngoài cũng hoà vào dòng người, nhảy múa và chụp ảnh cùng những người hoá trang.

Phố Tây Bùi Viện cách Nguyễn Huệ khoảng 1,4 km, hoạt động từ năm 2017 và vốn quen thuộc với du khách quốc tế. Dịp Halloween, các quán bar, nhà hàng đồng loạt trang trí bí ngô, mạng nhện và hình nộm để đón khách.

Lễ hội hóa trang Halloween ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Video: @thuphapquanglinh

Nếu Bùi Viện là nơi để "xõa" hết mình, thì Nguyễn Huệ là nơi cả thành phố cùng đổ về. Nhìn từ trên cao, lòng đường gần như không còn một khoảng trống, dòng người nối nhau đến tận cuối phố, nơi Nhà hát Thành phố sáng vàng giữa trời đêm. Hai bên, các toà nhà và khách sạn lên đèn rực rỡ, tán cây phủ bóng xuống đám đông đang nhích từng bước.



Cứ vài mét lại có người dừng chân, giơ cao điện thoại để quay, chụp. Dù cơn mưa chiều vừa dứt, nhiều người vẫn khoác áo mưa, đeo khẩu trang và len lỏi giữa đám đông, chẳng ai muốn bỏ lỡ không khí lễ hội. Những chùm bóng bay đỏ nhô lên giữa biển người, như điểm nhấn nhỏ giữa khung cảnh đông kín.

Các bạn trẻ thì tranh thủ xếp hàng "xin" một tấm ảnh cùng những nhân vật hoá trang. Có người diện áo khoác da đen cùng áo choàng dài, cúi sát ống kính, tạo dáng cùng nhóm bạn trong tiếng cười rộn rã. Ở rìa đường, chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ chở khách du lịch cũng phải chầm chậm lăn bánh giữa dòng người.