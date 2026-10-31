Một góc nhỏ ở AEON MALL Bình Tân được chia sẻ rầm rộ: Dãy ghế dành cho em bé tinh tế đến mức ai xem cũng “ồ” lên

Một chi tiết nhỏ tại khu vực ăn uống của AEON MALL Bình Tân (TP.HCM) mới đây nhận được sự quan tâm trên Threads. Theo đó, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ trên Threads hình ảnh dãy ghế ăn dành cho em bé được bố trí thành vòng tròn, đặt cạnh bàn ăn của người lớn nhưng quay mặt vào nhau thay vì xếp thành một hàng riêng biệt.

Thoạt nhìn, đây có thể chỉ là cách sắp xếp bàn ghế để tận dụng không gian. Tuy nhiên, khi để ý kỹ hơn, nhiều người nhận ra cách bố trí này mang đến một sự thuận tiện đáng kể cho các gia đình có con nhỏ.

Bức ảnh đang thu hút gần 300k lượt xem trên Threads vì cách bố trí ghế trẻ em sẵn tại khu vực ăn uống (Nguồn ảnh: @nami22.26)

Cụ thể, những chiếc ghế ăn em bé được đặt sẵn, đối diện ghế bố mẹ, tạo thành một khu vực mà các phụ huynh ngồi ở những vị trí khác nhau vẫn có thể dễ dàng quan sát các bé. Thay vì mỗi gia đình ngồi tách biệt, cha mẹ và các em nhỏ có cơ hội ở gần nhau hơn trong cùng một không gian.

Điều này đặc biệt hữu ích với những phụ huynh đưa con đi chơi một mình. Chẳng hạn, khi mẹ hoặc bố cần đứng dậy lấy thêm đồ ăn, đi rửa tay hay giải quyết một việc cá nhân trong chốc lát, việc ngồi gần những gia đình khác cũng giúp họ cảm thấy yên tâm hơn. Những phụ huynh xung quanh có thể hỗ trợ để mắt đến các bé trong khả năng của mình.

Ghế trẻ em được sắp xếp đối diện với bố mẹ, thiết kế này được nhiều người khen ngợi vì tinh tế và tiện ích (Nguồn ảnh: @chuu.yuen)

Bên dưới bài đăng, những khách hàng đã từng đến AEON MALL các chi nhánh cũng bày tỏ sự hài lòng về dịch vụ, độ tinh tế khi có nhiều tiện ích cho gia đình.

- “Đi chơi không cần phải mang xe đẩy vì đã có sẵn nhiều loại cho trẻ em và được hỗ trợ miễn phí. Thực sự rất tiện lợi”.

- “Phải công nhận là thiết kế của AEON MALL siêu tiện lợi, nhìn ghế trẻ em sắp xếp thế này đúng wow luôn”.

- “Xe đẩy đồ chơi cho bé, phòng mẹ và bé,... rất sạch sẽ và riêng tư”.

- “Mình cũng thích đi AEON MALL vì mấy điều nhỏ nhỏ như này, 10 điểm tinh tế”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên những chi tiết liên quan đến trải nghiệm của các gia đình có con nhỏ tại AEON MALL được chú ý.

Trước đó, một bài viết vira trên MXH cũng từng đề cập đến tấm biển hướng dẫn tại khu vực nhà vệ sinh AEON, dành cho trường hợp bố đưa con gái hoặc mẹ đưa con trai đi vệ sinh. Một tình huống tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít phụ huynh lúng túng khi đưa con ra ngoài. Việc có hướng dẫn cụ thể giúp cha mẹ dễ dàng lựa chọn phương án phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, theo thông tin được AEON MALL Bình Tân công bố trên website chính thức, trung tâm thương mại cũng bố trí nhiều tiện ích phục vụ mẹ và bé.

Cụ thể, hệ thống nhà vệ sinh có bàn thay tã và buồng riêng để phục vụ nhu cầu chăm sóc trẻ nhỏ. Ngoài ra, tại khu vực Trung tâm Bách hóa tổng hợp ở tầng 2 còn có phòng chăm trẻ với nhiều trang bị như máy nước nóng lạnh, bồn rửa và ghế chờ. Đây là không gian để phụ huynh có thể đưa bé nghỉ ngơi, chăm sóc những nhu cầu cần thiết trong quá trình mua sắm.

Trước đó, 1 tấm biển hướng dẫn bố đi cùng con gái, mẹ đi cùng con trai sử dụng phòng vệ sinh tại AEON gây chú ý nhờ cách xử lý đầy tinh tế (Ảnh: Fb Inside the Box)

Một số tiện ích khác cũng được AEON MALL giới thiệu như dịch vụ cho mượn xe nôi trẻ em, giúp các gia đình thuận tiện hơn khi di chuyển trong trung tâm thương mại. Riêng khu vực Food Court tại tầng 2 của AEON MALL Bình Tân cũng được giới thiệu có bàn ăn rộng rãi, ghế ngồi riêng cho trẻ nhỏ và khu vực rửa tay tiện lợi.

Những chi tiết này cho thấy trải nghiệm của khách hàng có con nhỏ được tính đến ở nhiều thời điểm khác nhau: từ lúc di chuyển, mua sắm, ăn uống cho đến khi cần chăm sóc em bé.

Không phải tiện ích nào cũng tạo ra sự chú ý ngay từ lần đầu nhìn thấy. Có những thứ chỉ thực sự được cảm nhận khi khách hàng rơi vào đúng tình huống cần sử dụng. Một chiếc ghế được đặt đúng hướng, một phòng chăm trẻ có sẵn bồn rửa hay một tấm biển hướng dẫn đặt đúng vị trí... đều có thể giúp hành trình ra ngoài của một gia đình bớt đi vài phút lúng túng.

Cũng vì vậy mà nhiều người bày tỏ sự thích thú khi có trải nghiệm tại các hệ thống AEON MALL. Bởi sự tinh tế đôi khi bắt đầu từ việc nghĩ trước cho những bất tiện mà khách hàng chưa kịp nói thành lời.