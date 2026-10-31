Chồng cũ Britney Spears nợ hàng tỷ, bị kiện khi không còn nhận được "trợ cấp nuôi con"

Vào ngày 30/10, Page Six đưa tin chồng cũ Britney Spears - Kevin Federline hiện đang bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá hạn. Vũ công này được cho là nợ ít nhất 117.704 USD (3,04 tỷ đồng) cho 1 thẻ tín dụng, vượt quá thấu chi ngân hàng.

Chồng cũ Britney Spears đã ký thỏa thuận với ngân hàng vào cuối tháng 11/2024, vào thời điểm nhận được khoản trợ cấp nuôi con cuối cùng. Kevin Federline giành được quyền nuôi 2 con trai và Britney Spears sẽ phải chu cấp 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng)/tháng cho đến khi chúng đủ 18 tuổi. Sau khi Sean Preston bước sang tuổi 18, khoản chu cấp đã giảm xuống còn hơn 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng)/tháng và cho đến khi Jayden James tốt nghiệp trung học.

Kevin Federline lâm vào khánh kiệt...

... sau khi Britney Spears ngừng chu cấp cho 2 con. Ảnh: Page Six

Khi không còn nhận được trợ cấp nuôi con từ Britney Spears, Kevin Federline trở nên khánh kiệt. Trong cuốn hồi ký You Thought You Knew, vũ công này than thở chi phí nuôi dưỡng và giáo dục, đảm bảo an ninh cho các con dễ dàng vượt quá mức 40.000 USD/tháng mà Britney Spears cung cấp.

Đến tháng 8 năm nay, việc Kevin Federline nợ thẻ tín dụng mới lần đầu được đưa ra công chúng. Hạn mức tín dụng cá nhân của chồng cũ Britney Spears đã hết từ tháng 6/2025 và hạn mức thấu chi cá nhân cũng hết từ trước đó 2 tháng. Điều này có thể lý giải vì sao vũ công này vội vàng phát hành hồi ký, liên tục "sống bám" vào tên tuổi vợ cũ.

Kevin Federline "sống bám" vào tên tuổi Britney Spears. Ảnh: Page Six

Cặp đôi có một cuộc hôn nhân đầy sóng gió, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông và công chúng vào giữa những năm 2000. Họ gặp nhau vào năm 2004 khi Kevin Federline làm vũ công trong nhóm biểu diễn của Britney Spears. Mối quan hệ giữa họ phát triển rất nhanh, và chỉ sau 3 tháng hẹn hò, cả hai quyết định tổ chức lễ cưới bí mật vào tháng 9/2004 tại California. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã gây nhiều tranh cãi, bởi vào thời điểm đó, Kevin Federline vừa mới chia tay bạn gái Shar Jackson – người đang mang thai đứa con thứ hai của anh. Danh tiếng, địa vị và tài sản của vũ công này cũng thua xa "công chúa nhạc Pop".

Britney Spears và Kevin Federline có với nhau 2 con trai: Sean Preston (sinh tháng 9/2005) và Jayden James (sinh tháng 9/2006). Trong thời gian đầu, họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và thậm chí còn tham gia chương trình truyền hình thực tế Britney & Kevin: Chaotic (2005), ghi lại cuộc sống hôn nhân của họ. Tuy nhiên, sau khi sinh con thứ 2, mối quan hệ của đôi vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Sự khác biệt trong tính cách, lối sống, cùng với áp lực từ danh tiếng và công việc nghệ thuật khiến họ thường xuyên mâu thuẫn.

Cuối năm 2006, Britney Spears nộp đơn ly hôn, viện lý do “những khác biệt không thể hòa giải”. Đến tháng 7/2007, việc ly hôn được hoàn tất. Sau đó, cô phải đối mặt với hàng loạt khủng hoảng tâm lý, trong đó có sự kiện nổi tiếng năm 2007 khi cô cạo đầu và phải nhập viện điều trị. Trong giai đoạn đó, Kevin Federline giành được quyền nuôi con chính, còn Britney Spears phải trả tiền cấp dưỡng và chỉ được thăm con theo sự sắp xếp của tòa án. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng ồn ào này được xem là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Britney Spears, mở đầu cho giai đoạn khó khăn kéo dài nhiều năm trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô.

Cuộc hôn nhân mở ra chuỗi bi kịch trong đời Britney Spears. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six