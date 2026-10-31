Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chồng cũ Britney Spears nợ hàng tỷ, bị kiện khi không còn nhận được "trợ cấp nuôi con"

| | Lifestyle

Điều này có thể lý giải vì sao vũ công này vội vàng phát hành hồi ký, liên tục "sống bám" vào tên tuổi vợ cũ.

Chồng cũ Britney Spears nợ hàng tỷ, bị kiện khi không còn nhận được "trợ cấp nuôi con"- Ảnh 1.

Vào ngày 30/10, Page Six đưa tin chồng cũ Britney Spears - Kevin Federline hiện đang bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá hạn. Vũ công này được cho là nợ ít nhất 117.704 USD (3,04 tỷ đồng) cho 1 thẻ tín dụng, vượt quá thấu chi ngân hàng.

Chồng cũ Britney Spears đã ký thỏa thuận với ngân hàng vào cuối tháng 11/2024, vào thời điểm nhận được khoản trợ cấp nuôi con cuối cùng. Kevin Federline giành được quyền nuôi 2 con trai và Britney Spears sẽ phải chu cấp 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng)/tháng cho đến khi chúng đủ 18 tuổi. Sau khi Sean Preston bước sang tuổi 18, khoản chu cấp đã giảm xuống còn hơn 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng)/tháng và cho đến khi Jayden James tốt nghiệp trung học.

Chồng cũ Britney Spears nợ hàng tỷ, bị kiện khi không còn nhận được "trợ cấp nuôi con"- Ảnh 2.

Kevin Federline lâm vào khánh kiệt...

Chồng cũ Britney Spears nợ hàng tỷ, bị kiện khi không còn nhận được "trợ cấp nuôi con"- Ảnh 3.

... sau khi Britney Spears ngừng chu cấp cho 2 con. Ảnh: Page Six

Khi không còn nhận được trợ cấp nuôi con từ Britney Spears, Kevin Federline trở nên khánh kiệt. Trong cuốn hồi ký You Thought You Knew, vũ công này than thở chi phí nuôi dưỡng và giáo dục, đảm bảo an ninh cho các con dễ dàng vượt quá mức 40.000 USD/tháng mà Britney Spears cung cấp.

Đến tháng 8 năm nay, việc Kevin Federline nợ thẻ tín dụng mới lần đầu được đưa ra công chúng. Hạn mức tín dụng cá nhân của chồng cũ Britney Spears đã hết từ tháng 6/2025 và hạn mức thấu chi cá nhân cũng hết từ trước đó 2 tháng. Điều này có thể lý giải vì sao vũ công này vội vàng phát hành hồi ký, liên tục "sống bám" vào tên tuổi vợ cũ.

Chồng cũ Britney Spears nợ hàng tỷ, bị kiện khi không còn nhận được "trợ cấp nuôi con"- Ảnh 4.

Kevin Federline "sống bám" vào tên tuổi Britney Spears. Ảnh: Page Six

Cặp đôi có một cuộc hôn nhân đầy sóng gió, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông và công chúng vào giữa những năm 2000. Họ gặp nhau vào năm 2004 khi Kevin Federline làm vũ công trong nhóm biểu diễn của Britney Spears. Mối quan hệ giữa họ phát triển rất nhanh, và chỉ sau 3 tháng hẹn hò, cả hai quyết định tổ chức lễ cưới bí mật vào tháng 9/2004 tại California. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã gây nhiều tranh cãi, bởi vào thời điểm đó, Kevin Federline vừa mới chia tay bạn gái Shar Jackson – người đang mang thai đứa con thứ hai của anh. Danh tiếng, địa vị và tài sản của vũ công này cũng thua xa "công chúa nhạc Pop".

Britney Spears và Kevin Federline có với nhau 2 con trai: Sean Preston (sinh tháng 9/2005) và Jayden James (sinh tháng 9/2006). Trong thời gian đầu, họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và thậm chí còn tham gia chương trình truyền hình thực tế Britney & Kevin: Chaotic (2005), ghi lại cuộc sống hôn nhân của họ. Tuy nhiên, sau khi sinh con thứ 2, mối quan hệ của đôi vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Sự khác biệt trong tính cách, lối sống, cùng với áp lực từ danh tiếng và công việc nghệ thuật khiến họ thường xuyên mâu thuẫn.

Cuối năm 2006, Britney Spears nộp đơn ly hôn, viện lý do “những khác biệt không thể hòa giải”. Đến tháng 7/2007, việc ly hôn được hoàn tất. Sau đó, cô phải đối mặt với hàng loạt khủng hoảng tâm lý, trong đó có sự kiện nổi tiếng năm 2007 khi cô cạo đầu và phải nhập viện điều trị. Trong giai đoạn đó, Kevin Federline giành được quyền nuôi con chính, còn Britney Spears phải trả tiền cấp dưỡng và chỉ được thăm con theo sự sắp xếp của tòa án. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng ồn ào này được xem là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Britney Spears, mở đầu cho giai đoạn khó khăn kéo dài nhiều năm trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô.

Chồng cũ Britney Spears nợ hàng tỷ, bị kiện khi không còn nhận được "trợ cấp nuôi con"- Ảnh 5.

Cuộc hôn nhân mở ra chuỗi bi kịch trong đời Britney Spears. Ảnh: Page Six

 Nguồn: Page Six

Theo Minh Hồng

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 1/11, tất cả hành khách có chuyến bay nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất chú ý thay đổi sau của Vietnam Airlines

Từ ngày 1/11, tất cả hành khách có chuyến bay nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất chú ý thay đổi sau của Vietnam Airlines Nổi bật

Việt Nam có 1 công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Chứa "túi nước" khoảng 15.500m³, sở hữu thứ nặng 220 tấn được vận chuyển từ Trung Quốc

Việt Nam có 1 công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Chứa "túi nước" khoảng 15.500m³, sở hữu thứ nặng 220 tấn được vận chuyển từ Trung Quốc Nổi bật

Lời nhắc nhở dành cho tất cả những người dùng Samsung khi điện thoại xuất hiện biểu tượng hình tam giác

Lời nhắc nhở dành cho tất cả những người dùng Samsung khi điện thoại xuất hiện biểu tượng hình tam giác

21:56 , 31/10/2026
Nữ diễn viên đình đám bỏ phố về Bình Phước sống trong nhà vườn 6.000 m2

Nữ diễn viên đình đám bỏ phố về Bình Phước sống trong nhà vườn 6.000 m2

21:40 , 31/10/2026
Cô con gái 7 tuổi của Ngọc Trinh

Cô con gái 7 tuổi của Ngọc Trinh

21:29 , 31/10/2026
Nữ ca sĩ U50 sống ở Mỹ tung loạt ảnh quá khứ với Đan Trường: Lý do chuyện tình dang dở

Nữ ca sĩ U50 sống ở Mỹ tung loạt ảnh quá khứ với Đan Trường: Lý do chuyện tình dang dở

21:18 , 31/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên