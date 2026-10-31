Nữ ca sĩ U50 sống ở Mỹ tung loạt ảnh quá khứ với Đan Trường: Lý do chuyện tình dang dở

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh thời trẻ chụp cùng Đan Trường. Những khoảnh khắc thân thiết của cả hai nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Đăng kèm loạt ảnh, nữ ca sĩ viết: "Sắp tham gia minishow của anh Bo Đan Trường, nên Thảo chọn ra vài tấm ảnh siêu dễ thương của hai anh em khoe cho cả nhà xem nè. Công nhận anh Bo thì đẹp trai, Búp Bê thì đáng yêu ha cả nhà!".

Thanh Thảo vẫn giữ loạt ảnh thân thiết bên Đan Trường.

Những hình ảnh gợi lại quãng thời gian gắn bó giữa hai nghệ sĩ, đồng thời khiến khán giả nhớ đến câu chuyện tình cảm đặc biệt từng được Thanh Thảo chia sẻ. Nữ ca sĩ từng thừa nhận cô "cảm nắng" Đan Trường ngay từ lần đầu gặp gỡ bởi vẻ ngoài đẹp trai và tính cách hiền lành của anh.

Thời điểm đó, cả hai thường xuyên đi diễn chung và dành cho nhau nhiều tình cảm. Thậm chí, họ từng nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài hơn. Cụ thể trong chương trình Ký ức ngọt ngào năm 2023, Thanh Thảo kể: "Chúng tôi đi diễn chung với nhau rất nhiều. Chúng tôi khi ấy rất yêu quý nhau. Thực sự tôi và Đan Trường đã muốn nghĩ đến vấn đề sâu xa, lâu dài hơn".

Tuy nhiên, cả hai cuối cùng không thể tiến xa trong chuyện tình cảm. Thanh Thảo cho biết thời điểm ấy, cô và Đan Trường đều đang có những bước tiến trong sự nghiệp:

"Khi ấy, chúng tôi đều đam mê nghệ thuật. Trường mới bắt đầu có tiếng vang, tôi cũng vậy, thế nên đành cất lấy tình yêu riêng tư của mình để ưu tiên nghệ thuật và cống hiến cho khán giả", nữ ca sĩ chia sẻ trong chương trình.

Dù không nên duyên nhưng hiện cả hai vẫn là bạn thân.

Về phía Đan Trường, nam ca sĩ cũng từng xác nhận với báo Dân Việt rằng cả hai có những rung động dành cho nhau khi còn trẻ: "Tôi và Thảo lúc đó đều còn rất trẻ, vừa mới bước vào đời, chuyện đó có thể gọi là "cảm nắng", thích cùng trò chuyện, nhìn thấy nhau rất vui chứ chưa hề sâu sắc", nguồn Dân Việt.

Không trở thành một cặp đôi, Thanh Thảo và Đan Trường vẫn duy trì tình bạn thân thiết suốt nhiều năm. Cả hai có cách xưng hô đặc biệt là bố và mẹ, bắt nguồn từ chú chó cưng Ben Ben mà Đan Trường từng tặng Thanh Thảo.

Đan Trường sinh năm 1976 tại TP.HCM, bắt đầu hoạt động ca hát chuyên nghiệp từ năm 1996. Dưới sự định hướng của ông bầu Hoàng Tuấn, anh nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ được yêu thích hàng đầu vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 với loạt ca khúc như Kiếp ve sầu, Mưa trên cuộc tình, Tình khúc vàng... Nam ca sĩ ghi dấu ấn với ngoại hình thư sinh, mái tóc hai mái đặc trưng cùng giọng hát ngọt ngào.

Về đời tư, Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên năm 2013 và có một con trai chung là Thiên Từ. Cả hai tuyên bố ly hôn vào năm 2021 sau 8 năm chung sống nhưng vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc con trai.

Trong khi đó, Thanh Thảo sinh năm 1977 tại TP.HCM, được khán giả biết đến rộng rãi với loạt ca khúc mang thương hiệu Búp bê như Búp bê không tình yêu, Búp bê đẹp xinh. Nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Việt kiều Tom Han năm 2017. Hiện cô định cư tại Mỹ cùng chồng, con gái Talia và con trai nuôi Jacky Minh Trí.