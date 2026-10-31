Lê Khanh sau đám cưới với Quân A.P: Công khai nịnh chồng, xác nhận danh phận sau 14 năm bên nhau

Đám cưới của Lê Khanh và Quân A.P tại Running Man Vietnam 2026 đang trở thành chủ đề được khán giả chú ý. Sau màn tổ chức hôn lễ hoành tráng trên sóng truyền hình, cặp đôi tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi có những cập nhật mới, đặc biệt nhắc đến chú rể Quân A.P.

Trong bài viết, Lê Khanh mở đầu bằng lời nhắn “Cô dâu cảm ơn và biết ơn mọi người thật nhiều!!”, chính thức xác nhận danh phận. Sau đó cô tự gọi mình là “Tám bé gái”, còn Quân A.P là “Tám bé trai” do nickname của Quân A.P tại Running Man là Tám Quân, qua đó tiếp tục nhập vai cặp đôi mới cưới đầy đáng yêu.

Lê Khanh và Quân A.P

Ngoài lời cảm ơn ekip cũng như khán giả đã yêu thương và ủng hộ, Lê Khanh còn nhắc đến Quân A.P: “Cảm ơn Tám bé trai đã giúp em có mặt tại đây, đã lo lắng cho em khi lần đầu tham gia truyền hình thực tế thế này, hôm qua xem còn khen em giỏi. Sướng quá!”.

Lê Khanh cũng tiết lộ bản thân khá run, ngại ngùng và hồi hộp vì lần đầu ghi hình một chương trình thực tế với thời lượng dài. Bởi vậy, lời khen từ Quân A.P sau khi xem lại chương trình càng khiến cô vui vẻ, tự hào.

Cặp đôi có những khoảnh khắc đáng nhớ khi đi show thực thế cùng nhau

Cả hai chụp ảnh cùng gia tộc R

Những chia sẻ vừa dí dỏm vừa tình cảm của Lê Khanh nhanh chóng nhận được sự chú ý. Cư dân mạng tiếp tục để lại lời chúc phúc và mong chờ đám cưới chính thức của cặp đôi để đi ăn cưới online.

“Biết nịnh chồng vậy hỏi sao không được cưng. Chúc mừng 2 bạn nha”, “Từ lúc công khai, MXH thuộc về 2 bạn, lướt tới đâu cũng thấy luôn. Quá yêu!”, “Khúc 2 bạn nắm tay vào lễ đường là tui nghĩ ‘Cô gái may mắn được cả nước ghen tị là đây’, được tổ chức một lễ đường ‘Độc nhất vô nhị’, nhất Khanh rồi. Chúc 2 bạn mãi luôn hạnh phúc và đồng hành cùng nhau như vậy nhé!”, “Lần đầu xem Running Man mà tui khóc đó ông bà Tám ơi”, “Chừng nào cưới nhau ngoài đời còn vui nữa. Hóng quá!”,... là một số bình luận từ dân tình.

Trước đó, tối 30/10, tập 14 Running Man Vietnam 2026 lên sóng với sự xuất hiện của Lê Khanh - bạn gái đã gắn bó với Quân A.P suốt 14 năm. Cả hai cùng sinh năm 1997, quen biết và yêu nhau từ thời học sinh. Vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm, Quân A.P hiếm khi chia sẻ công khai về nửa kia trong suốt nhiều năm.

Trong chương trình, Lê Khanh hóa thân thành cô dâu của Tám Quân. Sau những thử thách cùng gia tộc R, ekip bất ngờ chuẩn bị một lễ cưới dành riêng cho cặp đôi. Không gian được trang trí lãng mạn với hoa tươi, Quân A.P diện vest màu kem, còn Lê Khanh khoác lên mình chiếc váy cưới hồng pastel cùng khăn voan và bó hoa cầm tay. Khoảnh khắc cả hai nắm tay bước vào lễ đường khiến nhiều thành viên xúc động. Trấn Thành và Anh Tú Atus thậm chí đã bật khóc khi chứng kiến giây phút này.

Sau chương trình, Quân A.P cũng chủ động đăng tải loạt ảnh tình cảm bên bạn gái lâu năm trên trang cá nhân. Anh chàng không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc Lê Khanh trao cho mình nụ hôn ngọt ngào, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các thành viên gia tộc R, ekip và khán giả đã dành những lời chúc tốt đẹp cho cả hai. Đáng chú ý, giọng ca sinh năm 1997 còn gọi bạn gái bằng một danh xưng đầy tình cảm: “Cảm ơn ‘nương tử’ đã đến Running Man nhá”.

Những hình ảnh được Quân A.P chia sẻ

Trước khi cùng nhau xuất hiện trong Running Man Vietnam 2026, Lê Khanh từng đảm nhận vai nữ chính trong MV 3 Phải 6 Đừng của Quân A.P, phát hành ngày 27/10. Những động thái công khai tình cảm liên tiếp của cả hai, cộng thêm màn đám cưới đầy cảm xúc trên sóng truyền hình, đang khiến người hâm mộ càng thêm mong chờ ngày cặp đôi tổ chức hôn lễ chính thức ngoài đời.

(Ảnh: FBNV)