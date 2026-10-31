Mỹ nhân Việt bất ngờ mượn Halloween để công khai bạn trai kém 6 tuổi

Mạng xã hội Việt đang xuất hiện loạt màn biến hình đầy sáng tạo của dàn sao Việt nhân dịp Halloween. Từ những tạo hình ma mị đến các nhân vật hoạt hình quen thuộc, nhiều nghệ sĩ đầu tư trang phục và concept chỉn chu để bắt nhịp không khí lễ hội. Trong số đó, bộ ảnh của hội bạn Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi quy tụ nhiều gương mặt đình đám.

Cụ thể, Tăng Duy Tân hóa thân thành Mario, Nam Phùng là Luigi, Bích Phương vào vai Princess Peach, Quỳnh Anh Shyn hóa thân thành Princess Daisy, Vũ Thảo My là Rosalina, Mỹ Mỹ là Pauline, Orange là Toad, Saabirose là Toadette, Liu Grace là Wario và Minh Lai đảm nhận tạo hình Waluigi. Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong những bộ trang phục rực rỡ, tái hiện thế giới Mario đầy màu sắc.

Bộ ảnh Halloween sáng tạo và cực đầu tư của hội bạn Quỳnh Anh Shyn

Tuy nhiên, nhân vật chiếm spotlight lại là Bích Phương và Tăng Duy Tân. Cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình với tạo hình cặp đôi, đứng cạnh nhau đầy tình cảm. Đáng chú ý, nữ ca sĩ vốn khá kín tiếng và thường tỏ ra ngại ngùng khi được nhắc đến chuyện tình cảm, nay lại thoải mái xuất hiện bên bạn trai kém 6 tuổi. Khoảnh khắc này lập tức khiến người hâm mộ thích thú, thậm chí được ví như màn "đánh dấu chủ quyền" ngọt ngào giữa mùa Halloween.

Bích Phương và Tăng Duy Tân hoá trang thành Mario và Công chúa Peach gây sốt

Thông tin Bích Phương và Tăng Duy Tân hẹn hò đã xuất hiện từ đầu năm 2024. Cả hai liên tục bị cư dân mạng soi ra những chi tiết trùng hợp như sử dụng đồ đôi, có lịch trình di chuyển gần nhau hay xuất hiện tại những địa điểm được cho là quê nhà của đối phương. Những lần đi chơi cùng nhóm bạn thân cũng khiến tin đồn tình cảm ngày càng được bàn tán. Trong khi Tăng Duy Tân nhiều lần có những động thái được cho là phát tín hiệu về mối quan hệ, Bích Phương lại thường chọn cách phản ứng hài hước, ngượng ngùng mỗi khi bị trêu chuyện yêu đương.

Sự quan tâm dành cho cặp đôi càng tăng lên sau khi Bích Phương và Tăng Duy Tân được khán giả bình chọn giải Best OTP tại concert Em Xinh Say Hi. Không chỉ người hâm mộ nhiệt tình ghép đôi, các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng nhiều lần công khai ủng hộ màn tương tác của cả hai.

Trước những đồn đoán ngày càng rầm rộ, Bích Phương từng có chia sẻ đáng chú ý trong cuộc trò chuyện với chúng tôi khi được hỏi về mối quan hệ với Tăng Duy Tân. Nhắc đến giải OTP, nữ ca sĩ ngại ngùng cho biết: "Tôi thấy mọi người vui vẻ và làm cho mọi người vui cũng là niềm vui của tôi. Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Tôi nghĩ là nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi sẽ không phủ nhận nhưng để nói đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể".

Khi Bích Phương thi Em Xinh Say Hi, Tăng Duy tân đã có mặt để hỗ trợ

Không chỉ có những khoảnh khắc chung khung hình, thời gian qua, Bích Phương và Tăng Duy Tân còn nhiều lần khiến dân tình chú ý bởi những dấu hiệu thân thiết. Cách đây không lâu, hình ảnh nữ ca sĩ diện trang phục sáng màu, đứng sát bên Tăng Duy Tân trong một không gian được trang trí như buổi tiệc cũng được lan truyền. Đáng chú ý, cả hai xuất hiện cùng một nhóm người, từ đó làm dấy lên suy đoán Bích Phương đã có dịp về quê bạn trai và gặp gỡ gia đình, người thân của nam ca sĩ.

Gần đây, khi cùng xuất hiện trong chương trình Ca sĩ Giấu Mặt, Bích Phương và Tăng Duy Tân tiếp tục trở thành tâm điểm bởi những màn tương tác tự nhiên, ngọt ngào. Cả hai không ngần ngại bênh vực, dành sự quan tâm cho đối phương ngay trên sóng truyền hình. Chứng kiến những khoảnh khắc ấy, Trấn Thành bất ngờ hài hước thốt lên: "Bây giờ tôi đã hiểu người ta nhìn tôi và Hari Won kiểu gì rồi". Câu nói khiến dàn nghệ sĩ bật cười, đồng thời cho thấy sức hút của cặp đôi ngay cả với những người trực tiếp chứng kiến màn tung hứng.

Dù không chính thức xác nhận mối quan hệ nhưng ai cũng biết họ yêu nhau

Bích Phương về Quảng Trị ra mắt gia đình Tăng Duy Tân

Cặp đôi được Trấn Thành nhiệt tình "đẩy thuyền"

Ảnh: FBNV