Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Đi hát 20 năm mới làm cả nước dậy sóng vì nhan sắc

Quách Văn Thơm bất ngờ trở thành cái tên được chú ý trên đường đua nhan sắc quốc tế khi xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler công bố. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi nam rapper nối dài danh sách đại diện Việt Nam từng góp mặt trong cuộc bình chọn, bên cạnh những cái tên như Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD, Isaac, JSOL hay buitruonglinh. Sự xuất hiện của một gương mặt vốn quen thuộc với khán giả qua âm nhạc và các chương trình truyền hình thực tế cũng mang đến điểm nhấn thú vị cho danh sách đề cử năm nay.

Quách Văn Thơmuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler công bố

Quách Văn Thơm, tên thật Võ Việt Phương, sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai trò thành viên nhóm nhạc Da LAB. Gắn bó với âm nhạc gần 20 năm, nam nghệ sĩ cùng các thành viên góp phần tạo nên nhiều ca khúc được công chúng yêu thích, trong khi bản thân anh vẫn giữ hình ảnh khá giản dị, ít phô trương.

Da LAB thành lập năm 2007 tại Hà Nội, với ba thành viên ban đầu là Cào, Thỏ và Thơm. Đi lên từ cộng đồng underground, nhóm dần định hình phong cách riêng khi kết hợp rap, hip-hop với những giai điệu gần gũi, dễ tiếp cận. Năm 2018, Emcee L gia nhập, đưa Da LAB trở thành đội hình 4 thành viên quen thuộc với đông đảo khán giả. Năm 2024, Cào thông báo rời nhóm, Da LAB hiện tại hoạt động với đội hình 3 thành viên.

Thơm là thành viên của nhóm Da LAB

Dấu ấn đưa Da LAB đến gần hơn với công chúng là Một Nhà ra mắt năm 2014, ca khúc được yêu thích nhờ giai điệu vui tươi và ca từ gần gũi. Nhóm tiếp tục ghi dấu với loạt hit như Thanh Xuân, Gác Lại Âu Lo, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Từ Ngày Em Đến hay Chạy Khỏi Thế Giới Này. Đồng hành cùng Da LAB từ những ngày đầu, Thơm góp phần tạo nên màu sắc riêng của nhóm bằng chất giọng mộc mạc và lối thể hiện tự nhiên, không phô trương kỹ thuật.

Ngoài Da LAB, Thơm còn hoạt động âm nhạc cá nhân dưới nghệ danh JGKiD. Anh từng phát hành một số ca khúc như CILU, Trò Chơi Thua Cuộc, Trên Cao Nhìn Xuống, Con Điên, Hát Cho Đời, Hát Cho Em và Em À Em Ơi. Những sản phẩm này mang màu sắc underground, phóng khoáng và có phần khác biệt so với âm nhạc đại chúng của Da LAB. Tuy nhiên, hoạt động solo của JGKiD tương đối kín tiếng, không được quảng bá rộng rãi. Vì vậy, với phần đông khán giả, Thơm vẫn được nhớ đến nhiều nhất qua hành trình cùng nhóm nhạc Da LAB.

Bước ngoặt lớn trong độ nhận diện của Quách Văn Thơm đến vào năm 2026, khi nam nghệ sĩ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Dù đã có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật cùng Da LAB, Thơm chỉ thực sự trở thành cái tên được đông đảo khán giả chú ý sau khi xuất hiện tại chương trình. Đặc biệt, diện mạo khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây đã giúp nam rapper nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Nhan sắc gây bão mạng xã hội của Quách Văn Thơm

Ngay từ buổi họp báo ra mắt chương trình, Thơm đã trở thành một trong những nhân vật được bàn luận. Không còn vẻ ngoài xuề xòa, bụi bặm thường thấy, nam nghệ sĩ xuất hiện với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trang phục lịch lãm và phong thái trẻ trung. Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí không ít người phải nhìn lại mới nhận ra thành viên Da LAB quen thuộc. Ở tuổi 37, Thơm được nhận xét có màn lão hóa ngược đáng chú ý, trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý về ngoại hình của mùa giải.

Quách Văn Thơm là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng bật nhất tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Tuy nhiên, sức hút của Thơm không chỉ đến từ diện mạo. Ngay trong màn chào sân, anh mang đến Em Tôi Đôi Mươi với màu sắc reggae đặc trưng, phô diễn phong cách âm nhạc đã gắn liền với nghệ danh JGKiD. Chất giọng phóng khoáng, cách nhả chữ tự nhiên cùng lối trình diễn mang đậm cá tính giúp nam nghệ sĩ tạo được dấu ấn riêng giữa dàn Anh Tài. Những tiết mục tiếp theo có sự góp mặt của anh như Vào Hạ, Let Me Go cũng cho thấy khả năng biến hóa và tinh thần âm nhạc không bị giới hạn trong một màu sắc nhất định.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Thơm và Thỏ - người đồng đội lâu năm tại Da LAB - cũng tạo nên những tương tác thú vị

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Thơm và Thỏ - người đồng đội lâu năm tại Da LAB - cũng tạo nên những tương tác thú vị. Cùng tham gia chương trình nhưng ở hai Nhà khác nhau, hai thành viên có thêm những màn đối đáp, cạnh tranh và trêu chọc nhau, mang đến một màu sắc gần gũi cho chương trình.

Hiệu ứng truyền thông của Thơm tiếp tục được thể hiện qua lượng thảo luận và tương tác trên mạng xã hội. Theo thống kê được công bố, nam nghệ sĩ đạt hơn 33,9 triệu lượt thảo luận, dẫn đầu chương trình về chỉ số này. Từ những khoảnh khắc biểu diễn, fancam cho đến các câu nói hài hước như "Đói cho sạch, Quách Văn Thơm", hình ảnh của anh liên tục được chia sẻ và trở thành chủ đề bàn luận của người hâm mộ.

Quách Văn Thơm đã có bước chuyển đáng kể về độ nhận diện sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Từ một thành viên Da LAB vốn quen thuộc với khán giả yêu nhạc, Quách Văn Thơm đã có bước chuyển đáng kể về độ nhận diện sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Không chỉ được chú ý bởi những dấu ấn âm nhạc, anh còn bất ngờ trở thành gương mặt được săn đón nhờ ngoại hình trẻ trung ở tuổi 37. Việc góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler càng khiến hành trình thay đổi hình ảnh của nam nghệ sĩ nhận được thêm sự quan tâm.

Mộc Cam