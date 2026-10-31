Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ nghệ sĩ SN 1981 khiến Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không nhận show ngày 21/11

| | Lifestyle

Người phụ nữ SN 1981 từng khiến Đàm Vĩnh Hưng si mê, có nhiều phát ngôn gây chú ý.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi thông báo không nhận show vào ngày 21/11. Lý do được nam ca sĩ đưa ra khiến nhiều người thích thú: Anh bận đưa con trai Polo đi xem show diễn của Mỹ Tâm.

Đàm Vĩnh Hưng.

Đáng chú ý, nam ca sĩ còn gọi con trai là "người iu mới" trong khi Mỹ Tâm được anh hài hước ví von là "người yêu cũ".

"21/11 không nhận show! Vì bận hộ tống người iu mới đi xem show người yêu cũ!", Đàm Vĩnh Hưng viết trên trang cá nhân. Đính kèm dòng trạng thái là bức ảnh con trai Polo chụp cùng Mỹ Tâm.

Cách gọi "người yêu cũ" của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người nhớ lại câu chuyện tình cảm đặc biệt giữa anh và Mỹ Tâm. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ không ít lần công khai tình cảm với đàn em, thậm chí từng tuyên bố chỉ kết hôn nếu cô dâu là nữ ca sĩ sinh năm 1981.

"Đàm Vĩnh Hưng chỉ đồng ý bước vào nhà thờ làm lễ cưới với một điều kiện duy nhất, đó là cô dâu phải là Mỹ Tâm", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ năm 2014 theo VnExpress đưa tin.

Đàm Vĩnh Hưng từng theo đuổi Mỹ Tâm nhiều năm.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai bên Mỹ Tâm.

Anh cũng dành nhiều năm theo đuổi nữ ca sĩ, luôn quan tâm và ghi nhớ những điều nhỏ nhặt về cô. "Suốt một thời gian dài, tôi không thoát ra được khỏi Tâm khi đem lòng yêu cô ấy", theo tờ Saostar đưa tin về chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng.

Về phía Mỹ Tâm, cô cũng từng nhiều lần nhắc đến tình cảm của đàn anh. Chia sẻ trên tờ Mốt và Cuộc sống, nữ ca sĩ từng nói: "Việc anh Hưng thổ lộ anh ấy yêu và ngưỡng mộ tôi là có và rất nhiều lần chứ không chỉ một lần".

Mỹ Tâm cũng thừa nhận có sự yêu mến dành cho Đàm Vĩnh Hưng tuy nhiên, cách cô và đàn anh nhìn nhận tình cảm này không giống nhau. Chia sẻ trên báo Người Lao Động, nữ ca sĩ từng nói: "Sau lần tán tỉnh tôi không thành, chúng tôi ít có cơ hội làm việc cùng nhau. Nhưng lúc này, anh chỉ lén nhìn tôi chứ không tấn công dồn dập như trước, tôi thấy vui hơn".

Dù chuyện tình cảm không đi đến kết quả như Đàm Vĩnh Hưng từng mong muốn, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, tri kỷ.

Người đàn ông SN 1972 mang ơn Đàm Vĩnh Hưng

Theo Gia Linh

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Đàm Vĩnh Hưng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 1/11, tất cả hành khách có chuyến bay nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất chú ý thay đổi sau của Vietnam Airlines

Từ ngày 1/11, tất cả hành khách có chuyến bay nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất chú ý thay đổi sau của Vietnam Airlines Nổi bật

Việt Nam có 1 công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Chứa "túi nước" khoảng 15.500m³, sở hữu thứ nặng 220 tấn được vận chuyển từ Trung Quốc

Việt Nam có 1 công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Chứa "túi nước" khoảng 15.500m³, sở hữu thứ nặng 220 tấn được vận chuyển từ Trung Quốc Nổi bật

Vbiz mới có giọng ca thoắt cái đổi giọng nam sang nữ, gom cả triệu view khiến Trấn Thành phải sửng sốt

Vbiz mới có giọng ca thoắt cái đổi giọng nam sang nữ, gom cả triệu view khiến Trấn Thành phải sửng sốt

15:48 , 31/10/2026
Nữ ca sĩ Việt từng nhận học bổng Fulbright, du học Mỹ 2 năm bất ngờ xuất hiện trên sân khấu đặc biệt ở TP.HCM

Nữ ca sĩ Việt từng nhận học bổng Fulbright, du học Mỹ 2 năm bất ngờ xuất hiện trên sân khấu đặc biệt ở TP.HCM

15:17 , 31/10/2026
Sao nam là thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc, nay mở nhà hàng ở Hai Bà Trưng

Sao nam là thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc, nay mở nhà hàng ở Hai Bà Trưng

15:15 , 31/10/2026
Nhiều bình luận khen Lương Thùy Linh

Nhiều bình luận khen Lương Thùy Linh

15:11 , 31/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên