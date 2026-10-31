Sao nam là thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc, nay mở nhà hàng ở Hai Bà Trưng

Phạm Anh Tuấn sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim phát sóng trên VTV. Ít người biết, trước khi được chú ý với vai trò diễn viên, anh từng có thành tích đáng chú ý trong lĩnh vực âm nhạc khi đỗ thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh còn giành giải nhất cuộc thi Nốt Nhạc Ngôi Sao, tạo tiền đề để bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Phạm Anh Tuấn sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim phát sóng trên VTV. Ảnh: FBNV

Ít người biết, trước khi được chú ý với vai trò diễn viên, anh từng có thành tích đáng chú ý trong lĩnh vực âm nhạc khi đỗ thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ảnh: FBNV

Năm 2009, Phạm Anh Tuấn vượt qua vòng casting để đảm nhận vai nam chính trong bộ phim ca nhạc Những Nụ Hôn Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Trong phim, nam diễn viên vào vai Minh Anh, có cơ hội làm việc cùng nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có Minh Hằng.

Sau khi có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, Phạm Anh Tuấn dần được các đạo diễn chú ý và góp mặt trong nhiều dự án truyền hình. Anh từng tham gia Nhật Ký Vàng Anh 2, Trái Tim Có Nắng, Bạch Mã Hoàng Tử, 5S Online, Zippo, Mù Tạt Và Em, Cả Một Đời Ân Oán và Gạo Nếp Gạo Tẻ. Trong đó, vai Nguyên lãng tử ở 5S Online giúp anh đến gần hơn với khán giả trẻ. Năm 2021, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai chiến sĩ công an Nam trong bộ phim Phố Trong Làng.

Từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc, Phạm Anh Tuấn lại được đông đảo khán giả biết đến qua những bộ phim truyền hình như 5S Online, Gạo Nếp Gạo Tẻ và Phố Trong Làng. Ảnh: FBNV

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Phạm Anh Tuấn còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Vào năm 2021, nam diễn viên cho biết anh không nhận quá nhiều phim vì còn phải tập trung cho công việc kinh doanh. Anh từng cùng các đồng nghiệp lên kế hoạch mở rộng hoạt động ở lĩnh vực này, đồng thời xem đây là một hướng đi song song với diễn xuất.

Trước đó, Phạm Anh Tuấn từng tiết lộ mở một nhà hàng chuyên đồ ăn Thái Lan. Tuy nhiên, cơ sở này đã đóng cửa sau một thời gian hoạt động. Không lâu sau, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong một video giới thiệu dự án kinh doanh ẩm thực mới. Lần này, anh tham gia góp vốn vào nhà hàng ở khu vực Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Phạm Anh Tuấn còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên tham gia kinh doanh ẩm thực ở nhà hàng ở Hai Bà Trưng. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Phạm Anh Tuấn hiện có cuộc sống gia đình bên bà xã kém anh 11 tuổi. Cả hai quen nhau khi cùng làm việc trong một dự án phim, thời điểm Diễm Quỳnh đảm nhận công việc trang điểm cho nam diễn viên. Sau hơn một năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 tại Hà Nội. Trước khi kết hôn, hai người đã có con trai đầu lòng vào tháng 9/2022.

Tháng 8/2024, gia đình nam diễn viên đón thêm thành viên mới khi bà xã sinh con gái thứ hai. Như vậy, sau hơn hai năm kết hôn, Phạm Anh Tuấn đã có hai con, một trai và một gái. Trong những chia sẻ trước truyền thông, nam diễn viên từng cho biết vợ là người đồng hành, ủng hộ anh trong công việc và cuộc sống. Anh cũng chủ động dành thời gian chăm sóc gia đình, đặc biệt trong giai đoạn vợ mang thai và sinh con.