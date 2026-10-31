Nhiều bình luận khen Lương Thùy Linh

Sự kiện của Dior Việt Nam vừa qua đã quy tụ dàn khách mời đình đám, thu hút sự bàn tán nhờ những màn lên đồ mang đậm dấu ấn cá nhân. Đặc biệt, sự xuất hiện của Lương Thùy Linh với diện mạo thanh lịch, sang trọng mà không cần đến những bộ cánh quá cầu kỳ khiến cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt. Nàng hậu lựa chọn trang phục có thiết kế tối giản, chú trọng phom dáng và cách phối phụ kiện tinh tế, qua đó làm bật lên khí chất nhẹ nhàng, đài các. Đáng chú ý, nhan sắc xinh đẹp của Lương Thùy Linh vẫn vô cùng cuốn hút qua những khoảnh khắc cam thường, để lại ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài chỉn chu và phong thái sang chảnh đúng tinh thần Dior.

Lương Thùy Linh mặc đơn giản nhưng vẫn đầy khí chất tại event Dior. (Nguồn: TikTok)

Lương Thùy Linh mang đến 1 bản phối với hơi hướng thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn có nét trẻ trung, hiện đại. Nàng hậu diện áo khoác tweed đen dáng ngắn với bề mặt dệt sợi ánh kim lấp lánh, nổi bật bởi hàng khuy tròn ánh vàng tạo điểm nhấn cổ điển. Bên trong, cô kết hợp cùng áo đen tối giản, quần jeans và giày cao gót, vừa cân bằng vẻ chỉn chu của chất liệu tweed, vừa mang đến cảm giác phóng khoáng, gần gũi. Chiếc thắt lưng da đen với mặt khóa vàng đồng điệu cùng túi clutch in họa tiết báo giấy càng hoàn thiện tổng thể đầy tinh tế.

Không cần những bộ váy cầu kỳ, Lương Thùy Linh vẫn ghi điểm với set đồ tối giản.

Mỹ nhân sinh năm 2000 khiến người nhìn khó rời mắt với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng làn da sáng mịn. Mái tóc đen dài được ép thẳng, buông tự nhiên lệch sang một bên, không tạo kiểu cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên vẻ nữ tính, trang nhã. Lối makeup nhẹ nhàng với lớp nền mỏng mịn, má hồng phớt, đôi môi hồng nude và hàng mi được nhấn vừa phải giúp diện mạo thêm tươi tắn. Tất cả tạo nên hình ảnh một Lương Thùy Linh dịu dàng, nền nã nhưng vẫn toát lên khí chất sang chảnh rất riêng. Đáng chú ý, khi chung khung hình cùng dàn sao Việt gồm Anh Tú Atus, Văn Mai Hương và Quốc Anh, chiều cao nổi bật cùng thần thái cuốn hút của Lương Linh chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Nhan sắc của Lương Thùy Linh 0 điểm chê qua ống kính cam thường. Nàng hậu cũng tiết chế trong việc chọn phụ kiện để hoàn thiện tạo hình đơn giản mà sang.

Mỹ nhân sinh năm 2000 nổi bật giữa dàn sao với sắc vóc ấn tượng.

Netizen dành nhiều lời khen cho Lương Thùy Linh.

Sở hữu nhan sắc thanh tú, khí chất sang trọng cùng chiều cao nổi bật 1m78, Lương Thùy Linh cũng là một trong những mỹ nhân Việt được các thương hiệu xa xỉ ưu ái. Lợi thế vóc dáng chuẩn cùng thần thái tự tin giúp nàng hậu dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang cao cấp, từ thanh lịch, nữ tính đến cá tính, thời thượng. Bên cạnh Dior, cô từng góp mặt tại nhiều sự kiện của các nhà mốt đình đám như Louis Vuitton, Gucci, BVLGARI, Balmain... Sự hiện diện của Lương Thùy Linh tại những sự kiện này cũng cho thấy phần nào sức hút riêng của nàng hậu trong mắt các thương hiệu quốc tế.

Tài nguyên thời trang cao cấp của Lương Thùy Linh thuộc top đầu trong số các nàng hậu.

Ngoài những lần tạo dấu ấn tại các sự kiện, phong cách đời thường của Lương Thùy Linh cũng nhận được nhiều thiện cảm nhờ tinh thần tối giản, hiện đại. Người đẹp không quá sa đà vào những món đồ cầu kỳ hay cách phối layer phức tạp mà thường ưu tiên các thiết kế có phom dáng đẹp, màu sắc trung tính và tính ứng dụng cao. Tủ đồ của nàng hậu có sự góp mặt của những item quen thuộc như áo thun, sơ mi, tank top, quần jeans... cùng cách phối đồ biến hóa giữa hình ảnh năng động, trẻ trung và vẻ ngoài thanh lịch, trưởng thành.

Những gam màu đen, trắng, be, xám hay xanh denim cũng thường được ưu ái, giúp tổng thể luôn hài hòa và dễ tạo cảm giác sang trọng. Đặc biệt, Lương Thùy Linh có cách ăn mặc khá tiết chế, không cần phô trương logo hay chạy theo những xu hướng quá nổi bật nhưng vẫn toát lên vẻ thời thượng. Đây cũng là điểm khiến mỹ nhân sinh năm 2000 trở thành một trong những nàng hậu có gu thời trang đẹp mắt.

Style đời thường sang chảnh và hiện đại của Lương Thùy Linh.

Ảnh: TikTok, Instagram.