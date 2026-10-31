Tin vui với Đoàn Văn Hậu

Sau khoảng thời gian vắng mặt vì án phạt cùng những nốt trầm sự nghiệp, Đoàn Văn Hậu đang phát đi những tín hiệu vô cùng tích cực trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Màn trình diễn ấn tượng gần đây tại cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục đang mở ra cơ hội lớn để hậu vệ sinh năm 1999 tái xuất trong màu áo Đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026.

Màn thể hiện thuyết phục tại CLB Công an Hà Nội

Tâm điểm chú ý gần đây dành cho Đoàn Văn Hậu xuất phát từ màn trình diễn bùng nổ của anh trong chiến thắng sát nút 3-2 trước đối thủ mạnh Shanghai Port tại đấu trường AFC Champions League Elite. Ở trận đấu đó, hậu vệ sinh năm 1999 không chỉ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối bên hành lang cánh trái với lối chơi áp sát quyết liệt, mà còn liên tục tạo ra sóng gió cho hàng thủ đối phương bằng những đợt dâng cao hỗ trợ tấn công đầy tốc độ. Chiến thắng quan trọng này giúp Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm đầu tiên sau hai thất bại trước Gamba Osaka và Kashima Antlers, qua đó xóc lại tinh thần cho toàn đội.

Không chỉ tỏa sáng ở sân chơi châu lục, Văn Hậu cũng thể hiện phong độ thi đấu rất ổn định tại giải V.League 2026/27. Sự xuất hiện của anh tiếp tục giúp đội bóng ngành công an duy trì vị trí trong tốp đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, hàng thủ Công an Hà Nội hiện là một trong những hệ thống phòng ngự thi đấu hiệu quả nhất giải (tính đến trước thềm điểm Văn Hậu nhận án treo giò).

Văn Hậu thi đấu ổn định trong màu áo CLB CAHN (Ảnh: FBNV)

Bài học trưởng thành

Để trở lại đỉnh cao phong độ như hiện tại, Đoàn Văn Hậu đã phải trải qua một chặng đường không ít gập ghềnh. Sau thời gian dài kiên trì điều trị chấn thương dai dẳng, anh từng có màn trở lại đầy cảm xúc để cùng Đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, đà thăng tiến của hậu vệ này nhanh chóng bị ngắt quãng bởi sự cố tại V.League.

Sau pha va chạm dẫn đến chấn thương nặng cho Doãn Ngọc Tân (Thể Công Viettel), Văn Hậu đã phải nhận án phạt treo giò 4 trận cùng khoản tiền phạt 20 triệu đồng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Án phạt cùng áp lực dư luận nặng nề khiến anh tiếp tục vắng mặt ở đợt tập trung tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 sau đó. Khoảng thời gian vắng bóng bắt buộc ấy dường như đã trở thành quãng nghỉ cần thiết để Văn Hậu điềm tĩnh nhìn nhận lại bản thân, rèn luyện sự tiết chế cũng như bản lĩnh thi đấu trên sân cỏ.

Việc HLV Kim Sang-sik cân nhắc gọi lại Đoàn Văn Hậu vào thời điểm này được đánh giá là nước đi hoàn toàn hợp lý và cấp thiết. Qua các đợt thi đấu gần đây, hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam bộc lộ không ít chập choạng và lỗ hổng. Việc thiếu vắng một hậu vệ biên sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng tranh chấp không chiến tốt và tư duy chơi bóng hiện đại khiến cánh trái của tuyển Việt Nam nhiều thời điểm rơi vào thế bị động.

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sẽ cung cấp cho nhà cầm quân người Hàn Quốc một phương án nhân sự giàu kinh nghiệm trận mạc. Không chỉ bổ sung sức mạnh tranh chấp cho hàng thủ, Văn Hậu còn là nguồn tiếp viện đắc lực cho mặt trận tấn công nhờ khả năng tạt bóng có độ xoáy cao và những cú sút xa đầy uy lực.

Sự trở lại của Văn Hậu cần thiết với tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trong đợt FIFA Days tháng 11/2026 để thi đấu hai trận giao hữu cọ xát chất lượng gặp Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc) trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây được coi là đợt tổng duyệt quan trọng nhằm lắp ghép đội hình và rà soát lực lượng hướng tới VCK Asian Cup 2027.