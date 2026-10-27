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Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ

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Doãn Hải My vẫn luôn được biết với hình ảnh đảm đang và giỏi giang, vừa làm việc vừa học Thạc sĩ lại chăm sóc gia đình chu đáo.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là một trong những cặp đôi vàng của làng bóng đá Việt Nam. Nếu chồng là cầu thủ nổi tiếng với sự nghiệp sân cỏ thì vợ từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách thanh lịch. Sau đám cưới vào cuối năm 2023, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau, từ những chuyến đi chơi, thời gian chăm sóc con trai đến những buổi gặp gỡ bạn bè tại nhà riêng - căn biệt thự ở Hà Nội được định giá hàng chục tỷ đồng.

Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 1.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

Trong số đó, những hình ảnh xoay quanh chuyện ăn uống của gia đình Văn Hậu - Hải My cũng thu hút sự chú ý. Không cần những bữa tiệc cầu kỳ, đôi khi chỉ là mâm cơm tiếp đãi bạn bè, khay đồ ăn dành riêng cho con trai hay những món ăn trong dịp sum họp gia đình cũng đủ để dân tình có thêm góc nhìn về cuộc sống phía sau sân cỏ của nam cầu thủ.

Khoảnh khắc cơm nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được thể hiện rõ nhất là khi cặp đôi mời bạn bè, đồng nghiệp đến nhà chơi. Gần nhất, Nguyễn Đình Bắc chia sẻ hình ảnh đến nhà Đoàn Văn Hậu ăn trưa cùng nhóm đồng nghiệp tại CLB Công an Hà Nội (CAHN). Trong ảnh, vợ chồng Văn Hậu - Hải My cùng vợ chồng cầu thủ Lê Phạm Thành Long, Bảo Duyên và nhân viên quản lý trang thiết bị Hồ Văn Lộc quây quần bên bàn ăn. Mâm cơm được bày biện đầy đặn với nhiều món ăn, tạo cảm giác gần gũi, thân mật.

Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 2.

Cơm nhà vợ chồng Văn Hậu - Hải My đãi khách

Trước đó, vợ chồng nam cầu thủ chia sẻ những buổi ăn uống tại nhà cùng bạn bè. Trước đó, khi chuyển về nhà mới và tổ chức tân gia, cả hai cũng có dịp đón bạn bè đến chung vui, cùng nhau ăn uống.

Từ khi kết hôn, Doãn Hải My cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng cũng dành thời gian ở nhà, ăn cơm nhà, cùng điều chỉnh những thói quen để thích nghi với cuộc sống hôn nhân.

Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 4.

Cặp đôi làm cơm mời bạn bè đến tân gia

Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 5.
Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 6.

Từ khi còn ở chung cư, nhà Văn Hậu đã đón tiếp nhiều bạn bè, người thân 2 bên

Doãn Hải My còn thường xuyên chia sẻ các món ăn tự làm tại nhà, trong đó có bánh ngọt và những món ăn theo hướng healthy như sữa chua trái cây, salad,...

Những phần ăn được chuẩn bị gọn gàng, kết hợp nhiều màu sắc từ nguyên liệu ngay từ chính vườn nhà cũng cho thấy sự chăm chút của cô trong chuyện ăn uống hằng ngày. Với Hải My, căn bếp vì thế không chỉ gắn với những bữa cơm chính mà còn là nơi cô thử sức với nhiều công thức khác nhau.

Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 7.
Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 8.
Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 9.

Những món ăn healthy của gia đình Doãn Hải My

Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 10.
Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 11.

Cô cũng chăm chút chuyện ăn uống của con trai

Ngoài ra Doãn Hải My cũng thường xuyên chăm chút chuyện ăn uống cho bé Lúa. Cô thích chia sẻ khay đồ ăn tự chuẩn bị cho con trai. Các món được chia thành từng phần riêng, trong đó có pasta sốt kem cùng những món ăn khác, sắp xếp gọn gàng trên khay. Cách trình bày chỉn chu khiến bữa ăn của nhóc tỳ nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Bên cạnh chuyện cơm nước hằng ngày, sự khéo léo của Doãn Hải My còn được thể hiện qua những mâm cỗ truyền thống trong mỗi dịp lễ Tết. Cô thường chia sẻ những hình ảnh về mâm cỗ quen thuộc với thịt gà luộc, bánh chưng, canh xương, giò xào, giò nạc,... Những mâm cỗ này cũng là một phần trong cuộc sống mà cô thường xuyên chia sẻ với người theo dõi.

Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 12.
Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 13.

Những mâm cỗ cúng đẹp mắt của Doãn Hải My

Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 14.
Mâm cơm nhà của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong biệt thự chục tỷ - Ảnh 15.

Bánh trái, đồ ăn nguội cũng được bày biện đẹp mắt

(Ảnh: IG & TTNV)

Không làm ngôi sao bóng đá, Đoàn Văn Hậu hé lộ công việc "tay trái" ít ai ngờ tới

Theo S.A

Thanh Niên Việt

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