Bình hoa tự cắm tại nhà của Lona Kiều Loan

Những người theo dõi trang cá nhân của Lona Kiều Loan có lẽ không còn xa lạ với các vlog đời thường, từ nấu ăn, trang trí nhà cửa đến chăm chút không gian sống. Bên cạnh những bữa ăn được chuẩn bị chỉn chu, nàng hậu còn thường xuyên khoe những bình hoa tươi do chính tay mình cắm. Cô đặt hoa ở nhiều góc để ngắm và dâng hương vào những dịp lễ.

Qua loạt hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Lona Kiều Loan khá đầu tư cho thú vui này khi lựa chọn nhiều loại hoa với màu sắc và hình dáng khác nhau, từ sen hồng, sen trắng đến cẩm chướng, lan, cẩm tú cầu... Những bình hoa có kích thước lớn, kết hợp cùng nhiều loại lá, tạo hình cầu kỳ cho thấy sự hào hứng của nàng hậu khi thử sức với bộ môn đòi hỏi sự tỉ mỉ này.

Lona Kiều Loan có sở thích cắm hoa, nấu ăn

Tuy nhiên, một số tác phẩm của Lona Kiều Loan bị cư dân mạng nhận xét thực sự tạo được điểm nhấn rõ ràng. Như một bình hoa được cô đăng tải cách đây ít ngày, nhiều người cho rằng cách sắp xếp cành hoa còn khá dàn trải, đường nét thiếu liên kết nên tổng thể dễ tạo cảm giác rời rạc, hoa cũng chưa được xử lý nở. Một số bình hoa khác sử dụng nhiều lá trang trí với kích thước lớn, vô tình khiến phần hoa chính bị chia nhỏ và chưa thể hiện được hết vẻ đẹp vốn có.

Việc lựa chọn bình cắm cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thị giác. Một số chiếc bình có kiểu dáng, màu sắc chưa thực sự hài hòa với loại hoa và cách tạo hình bên trên, khiến tổng thể thiếu sự thống nhất. Chẳng hạn, với những bông sen mang vẻ đẹp thanh thoát, cách cắm có thể cần sự tiết chế nhất định để tôn lên hình dáng và đường cong tự nhiên của hoa. Khi kết hợp quá nhiều chi tiết, tác phẩm dễ mất đi nét nhẹ nhàng vốn có.

Clip: Lona Kiều Loan khoe bình hoa nhưng bị nhận xét trái chiều

Bình hoa mới nhất được Lona Kiều Loan khoe bị netizen nhận xét thiếu điểm nhấn, hoa bị dìm giữa quá nhiều lá phụ

Một bình hoa khác của Kiều Loan cũng bị góp ý thừa lá

Lona Kiều Loan còn gây chú ý khi chọn 1 chiếc bình thuỷ tinh to chỉ để cắm 2 bông hoa sen rời rạc

Một lọ hoa sen khác của Lona Kiều Loan có khuyết điểm phần lá quá to

Tuy nhiên, cắm hoa vốn là thú vui mang tính cá nhân, mỗi người có một gu thẩm mỹ riêng. Một bộ phận khán giả cho rằng Lona Kiều Loan đã đầu tư đáng kể cho hoa tươi, lựa chọn những loại hoa đẹp và không ngại thử nghiệm nhiều kiểu cắm khác nhau. Với người chưa được đào tạo bài bản về nghệ thuật cắm hoa, việc bố trí các loại hoa sao cho hài hòa, cân đối là điều cần thời gian để trau dồi. Hơn nữa, cắm hoa cũng là thú vui mang tính cá nhân, không nhất thiết tác phẩm nào cũng phải đạt chuẩn thẩm mỹ chuyên nghiệp.

Lona Kiều Loan rất đầu tư khi chọn nhiều loại hoa nhập, đắt tiền

Bình hoa tulip nhiều màu được Lona Kiều Loan tự cắm để bày trí trong nhà

Một bình hoa sen khác của Lona Kiều Loan được khen đã "lên tay"

Trong nhà của Lona Kiều Loan thường xuyên xuất hiện những bình bách hợp to

Cô còn từng tham gia workshop cắm bình hoa màu hồng ngọt ngào

Lona Kiều Loan cho biết mình học cắm hoa qua các video trên mạng và mong muốn nhận được những lời nhận xét để cải thiện kỹ năng. Cô viết: "Lona học cắm hoa theo mí video trên mạng á nên cũng cũng đi hen, mọi người góp ý gì Lona học khắc phục thêm ạ. Xin được nhận góp ý thân thiện nhẹ nhàng tình cảm".

Động thái này phần nào cho thấy Lona Kiều Loan không quá đặt nặng việc phải tạo ra những tác phẩm hoàn hảo ngay từ đầu, mà sẵn sàng tiếp thu ý kiến để hoàn thiện hơn.

Lona Kiều Loan cầu thị khi nhận những ý kiến đóng góp từ cư dân mạng

Cuộc sống của Á hậu Lona Kiều Loan

Lona Kiều Loan tên thật là Nguyễn Hà Kiều Loan, giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019. Sau cuộc thi, cô đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2019 và lọt top 10 chung cuộc. Không dừng lại ở các hoạt động liên quan đến sắc đẹp, người đẹp còn thử sức với nhiều vai trò như MC, ca sĩ và rapper, từng tham gia chương trình King of Rap.

Trên mạng xã hội, Lona Kiều Loan thường chia sẻ hình ảnh công việc, những chuyến đi và các hoạt động đời thường. Bên cạnh phong cách thời trang, ngoại hình và cuộc sống cá nhân, những nội dung về nấu ăn, trang trí nhà cửa hay cắm hoa cũng giúp người hâm mộ có thêm góc nhìn gần gũi hơn về nàng hậu ngoài ánh đèn sân khấu.

Lona Kiều Loan có cuộc sống sang chảnh trong căn hộ cao cấp

Sau khi đăng quang, Lona Kiều Loan từng công khai việc can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện ngoại hình. Trong thời gian qua, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm của Lona Kiều Loan và một vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng.Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lona Kiều Loan còn theo học ngành Y khoa hệ chính quy tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Việc theo đuổi con đường học tập bên cạnh công việc giải trí cho thấy cô đang phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cô thường xuyên đăng tải những vlog chăm chút nhà cửa, trổ tài đảm đang

Ảnh: FBNV