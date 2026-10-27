Mâm cơm nhà của Phạm Hương và chồng đại gia tại Mỹ
Mỗi lần Phạm Hương khoe cơm nhà là netizen trầm trồ không ngớt.
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Từ khi sang Mỹ định cư, ngoài thời gian kinh doanh hoa, Phạm Hương ra dáng mẹ hiền vợ đảm. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong căn biệt thự, từ trang trí nhà cửa, chuẩn bị tiệc theo chủ đề đến những bữa ăn dành cho các thành viên.
Những bữa cơm thường ngày của gia đình Phạm Hương cũng có nhiều món ăn hấp dẫn, trong đó không ít nguyên liệu thuộc phân khúc cao cấp. Theo những hình ảnh từng được nàng hậu chia sẻ, chồng cô cũng thường xuyên trổ tài nấu nướng để chiêu đãi gia đình. Thực đơn có những món như bào ngư xào cải ngồng, cua rang me, salad cá hồi, pizza hải sản hay tôm hùm nướng phô mai...
Bên cạnh những món ăn cầu kỳ, gia đình Phạm Hương vẫn có những hương vị Việt Nam gần gũi. Nàng hậu từng chia sẻ hình ảnh mẹ chồng tự tay làm dưa cải muối chua trên đất Mỹ. Món ăn dân dã này thường xuất hiện trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt.
Tùy từng dịp lễ, cô lựa chọn cách trang trí và thực đơn phù hợp, tạo nên không khí riêng cho mỗi buổi sum họp. Trên bàn ăn thường có gà quay, thịt bò nướng, tôm hùm, cua, tôm nướng, mì Ý, phô mai và các loại bánh ngọt...
Cuộc sống của Phạm Hương tại Mỹ
Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và từng là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý của showbiz Việt. Sau thời gian hoạt động sôi nổi trong nước, cô sang Mỹ sinh sống từ năm 2018. Những năm tiếp theo, người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí thường xuyên để tập trung cho cuộc sống riêng và công việc kinh doanh.
Tại Mỹ, Phạm Hương phát triển công việc liên quan đến hoa tươi, thường xuyên chia sẻ những sản phẩm cắm hoa và không gian được trang trí bằng các loại hoa theo mùa. Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian cho hai con trai là Maximus và Apollo. Những hình ảnh về sinh hoạt gia đình, các dịp lễ và những bữa tiệc tại nhà giúp người hâm mộ phần nào hình dung cuộc sống hiện tại của nàng hậu.
Phạm Hương cũng khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô đã công khai có con với chồng doanh nhân, nhưng không thường xuyên chia sẻ thông tin chi tiết về người bạn đời. Qua những hình ảnh đời thường, gia đình cô vẫn khiến công chúng chú ý bởi không gian sống tiện nghi, các hoạt động dành cho con và những dịp sum họp được chuẩn bị chu đáo.
Phạm Hương từng chia sẻ lý do giữ kín thông tin về chồng đại gia: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".
Ảnh: FBNV
Phụ Nữ Mới