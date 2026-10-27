Mâm cơm nhà của Phạm Hương và chồng đại gia tại Mỹ

Từ khi sang Mỹ định cư, ngoài thời gian kinh doanh hoa, Phạm Hương ra dáng mẹ hiền vợ đảm. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong căn biệt thự, từ trang trí nhà cửa, chuẩn bị tiệc theo chủ đề đến những bữa ăn dành cho các thành viên.

Phạm Hương sống như phú bà bên trong căn biệt thự bề thế tại Mỹ

Những bữa cơm thường ngày của gia đình Phạm Hương cũng có nhiều món ăn hấp dẫn, trong đó không ít nguyên liệu thuộc phân khúc cao cấp. Theo những hình ảnh từng được nàng hậu chia sẻ, chồng cô cũng thường xuyên trổ tài nấu nướng để chiêu đãi gia đình. Thực đơn có những món như bào ngư xào cải ngồng, cua rang me, salad cá hồi, pizza hải sản hay tôm hùm nướng phô mai...

Bên cạnh những món ăn cầu kỳ, gia đình Phạm Hương vẫn có những hương vị Việt Nam gần gũi. Nàng hậu từng chia sẻ hình ảnh mẹ chồng tự tay làm dưa cải muối chua trên đất Mỹ. Món ăn dân dã này thường xuất hiện trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt.

Phạm Hương khoe được chồng tự tay vào bếp chuẩn bị món bào ngư, pizza hải sản

Chồng Phạm Hương chiêu đãi vợ tôm hùm trong bữa ăn hằng ngày

Cơm nhà của Phạm Hương thiên về những món healthy từ nguyên liệu tươi ngon, đắt tiền

Khi còn ở Việt Nam, Phạm Hương cũng đã có chế độ ăn uống hạn chế tinh bột

Trong mâm cơm nhà Phạm Hương đôi khi sẽ xuất hiện món ăn Việt như ốc hương xào me

Mỗi dịp lễ Phục sinh, Giáng sinh, Tết hay Halloween, nàng hậu lại khiến người theo dõi trầm trồ với những bàn tiệc được chuẩn bị công phu. Không chỉ có số lượng món ăn phong phú, các món còn được sắp xếp bắt mắt, phối màu hài hòa, tạo cảm giác chẳng khác nào một bữa tiệc tại nhà hàng.

Tùy từng dịp lễ, cô lựa chọn cách trang trí và thực đơn phù hợp, tạo nên không khí riêng cho mỗi buổi sum họp. Trên bàn ăn thường có gà quay, thịt bò nướng, tôm hùm, cua, tôm nướng, mì Ý, phô mai và các loại bánh ngọt...

Mâm tiệc tại nhà nhìn qua đã thấy đậm mùi "chanh sả" của Phạm Hương tại Mỹ

Phạm Hương rất chăm chút vào việc trang trí những bàn tiệc

Các món ăn được bày trí hấp dẫn, đầy đủ màu sắc

àu sắc đa dạng cùng cách bày biện tỉ mỉ khiến những bàn tiệc tại nhà cô trông vô cùng bắt mắt

Phạm Hương vô cùng khéo léo trong công việc nội trợ

Nhìn qua những món ăn tại nhà Phạm Hương chỉn chu không khác nhà hàng

Phạm Hương còn chuẩn bị tiệc sinh nhật theo chủ đề cho các con

Cuộc sống của Phạm Hương tại Mỹ

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và từng là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý của showbiz Việt. Sau thời gian hoạt động sôi nổi trong nước, cô sang Mỹ sinh sống từ năm 2018. Những năm tiếp theo, người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí thường xuyên để tập trung cho cuộc sống riêng và công việc kinh doanh.

Tại Mỹ, Phạm Hương phát triển công việc liên quan đến hoa tươi, thường xuyên chia sẻ những sản phẩm cắm hoa và không gian được trang trí bằng các loại hoa theo mùa. Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian cho hai con trai là Maximus và Apollo. Những hình ảnh về sinh hoạt gia đình, các dịp lễ và những bữa tiệc tại nhà giúp người hâm mộ phần nào hình dung cuộc sống hiện tại của nàng hậu.

Từ bỏ hào quang showbiz, Phạm Hương nay là chủ tiệm hoa

Cô vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình

Phạm Hương cũng khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô đã công khai có con với chồng doanh nhân, nhưng không thường xuyên chia sẻ thông tin chi tiết về người bạn đời. Qua những hình ảnh đời thường, gia đình cô vẫn khiến công chúng chú ý bởi không gian sống tiện nghi, các hoạt động dành cho con và những dịp sum họp được chuẩn bị chu đáo.

Phạm Hương từng chia sẻ lý do giữ kín thông tin về chồng đại gia: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Chồng Phạm Hương là doanh nhân kín tiếng

Ảnh: FBNV