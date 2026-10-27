Đúng hôm qua - 26/10, lần đầu tiên, sân bay Phú Quốc ghi nhận máy bay chở 304 vị khách đặc biệt hạ cánh

Lúc 11h04 ngày hôm qua 26/10, chuyến bay BY424 của hãng hàng không TUI Airways từ Prague, Cộng hòa Czech, đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chở 304 hành khách trên máy bay Boeing 787.

Ảnh: Sun Airport

Theo thông tin được Sun Airport đăng tải, đây là chuyến bay đầu tiên của TUI Airways đến Phú Quốc, đánh dấu thêm một kết nối hàng không quốc tế giữa đảo Ngọc và thị trường châu Âu.

Máy bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng tại sân bay. Đây là nghi thức thường được tổ chức trong ngành hàng không để đánh dấu những cột mốc đặc biệt, như chuyến bay đầu tiên trên một đường bay mới hoặc sự kiện tiếp nhận tàu bay.

Ảnh: Sun Airport

Việc TUI Airways đưa khách từ Prague đến Phú Quốc bổ sung kết nối trực tiếp giữa điểm du lịch tại Việt Nam với thị trường châu Âu. Chuyến bay cũng mở ra cơ hội thu hút thêm khách quốc tế đến đảo Ngọc, trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển du lịch và mở rộng mạng lưới hàng không.

TUI Airways không phải hãng duy nhất tăng cường kết nối hàng không với Phú Quốc trong thời gian gần đây. Từ đầu năm 2026, mạng bay quốc tế của đảo Ngọc liên tục được bổ sung các điểm đến tại châu Á, đồng thời có thêm kế hoạch kết nối trực tiếp với những thị trường xa hơn.

Ở nhóm đường bay châu Á, Sun PhuQuoc Airways lần lượt đưa vào khai thác các đường bay quốc tế từ Phú Quốc đến Đài Bắc từ ngày 29/3, Thành Đô từ ngày 16/7, Singapore từ ngày 25/7, Bangkok từ ngày 8/8 và Kuala Lumpur từ ngày 1/9.

Bên cạnh mạng bay do hãng hàng không trong nước phát triển, Phú Quốc còn đón các chuyến bay của hãng quốc tế như AirAsia từ Kuala Lumpur, HK Express từ Hong Kong và Thai Vietjet từ Bangkok.

Ở thị trường Nga, hãng hàng không Aeroflot đã công bố kế hoạch khai thác đường bay thẳng Moscow - Phú Quốc với tần suất dự kiến hai chuyến mỗi tuần từ ngày 15/10. Song song, Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở đường bay Phú Quốc - Moscow từ ngày 13/11 bằng máy bay Airbus A330, với tần suất ban đầu 4 chuyến mỗi tuần, trước khi tăng lên 6 chuyến mỗi tuần từ giữa tháng 1/2027.

Cùng với việc bổ sung đường bay, hạ tầng hàng không Phú Quốc cũng đang được đầu tư để đáp ứng nhu cầu vận chuyển tăng lên trong những năm tới.

Hiện nay Sun Group (đơn vị quản lý, vận hành sân bay Phú Quốc) đầu tư khoảng 22 nghìn tỷ đồng vào việc mở rộng Sân bay Quốc tế Phú Quốc . Các hạng mục chính bao gồm đường băng thứ hai, nhà ga hành khách quốc tế T2 mới, nhà ga VIP chuyên dụng, mở rộng khu vực đỗ máy bay và cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Các công trình dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2027, kịp thời phục vụ APEC. Nhà ga T2 mới được thiết kế để phục vụ 24 triệu hành khách mỗi năm. Bên cạnh việc tăng công suất của sân bay để đáp ứng các chuyến bay quốc tế, việc mở rộng sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu để hỗ trợ sự phát triển lâu dài của Phú Quốc như một điểm đến quốc tế.



