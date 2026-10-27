Mỹ nhân phim "Khoảng cách giữa chúng ta và cái ác 2" gây chú ý với nhan sắc 41 tuổi vẫn trẻ như gái đôi mươi nhờ 5 thói quen

Ở tuổi 41, Tạ Hân Dĩnh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da căng mịn, vóc dáng thanh thoát và thần thái trẻ trung như thời mới vào nghề. Đằng sau diện mạo nổi bật ấy không chỉ là những bí quyết chăm sóc da mà còn có cách ăn uống, tập luyện và đối diện với áp lực rất đáng chú ý.

Tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 61 diễn ra ngày 26/10, nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Tạ Hân Dĩnh thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy nhung đen trễ vai, tôn đường cong thanh mảnh. Cô được đề cử giải Nữ chính xuất sắc hạng mục Phim truyền hình nhờ vai Cao Chính Minh trong The World Between Us 2 (Chúng ta và cái ác 2).

Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, nữ diễn viên sinh năm 1985 còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng gọn gàng ở tuổi 41. Đáng chú ý, hành trình giữ gìn nhan sắc của cô không hoàn toàn suôn sẻ. Tạ Hân Dĩnh từng tăng 10kg vì áp lực công việc, đồng thời phải học cách điều chỉnh thói quen sinh hoạt để tìm lại trạng thái cân bằng.

1. Chăm sóc da tối giản, ưu tiên sự ổn định

Tạ Hân Dĩnh từng chia sẻ cô có làn da dễ bị rosacea (chứng đỏ da), vì vậy đặc biệt chú trọng việc chăm sóc và duy trì trạng thái ổn định cho da.

Thay vì chạy theo những sản phẩm làm đẹp đang thịnh hành, nữ diễn viên ưu tiên các sản phẩm có thành phần đơn giản, phù hợp với nhu cầu thực tế của làn da. Cô theo đuổi phương pháp chăm sóc da tối giản, hạn chế sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc.

Với làn da nhạy cảm, việc liên tục thử nghiệm mỹ phẩm hoặc kết hợp nhiều hoạt chất không phù hợp có thể khiến da kích ứng, đỏ rát và khó phục hồi. Bởi vậy, xây dựng chu trình chăm sóc vừa đủ, làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm và chống nắng đều đặn là hướng tiếp cận đáng tham khảo.

Điều quan trọng không phải sở hữu thật nhiều mỹ phẩm đắt tiền mà là hiểu làn da của mình cần gì, đồng thời kiên trì với những sản phẩm phù hợp.

2. Không chỉ chăm sóc da mặt, còn chú ý đến cổ, ngực và khuỷu tay

Một trong những thói quen của Tạ Hân Dĩnh là không giới hạn việc dưỡng da ở khuôn mặt. Sau khi tắm, cô thoa sản phẩm dưỡng ẩm xuống vùng cổ, sau gáy, ngực và những vị trí dễ khô ráp như đầu gối, khuỷu tay.

Đây đều là những vùng da thường bị bỏ quên trong quá trình chăm sóc cơ thể. Khi thiếu độ ẩm, da có thể trở nên khô, sần sùi và làm bề mặt da kém mịn màng.

Thói quen dưỡng ẩm toàn thân không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa tự nhiên, nhưng giúp duy trì hàng rào bảo vệ da và cải thiện độ mềm mại. Với phụ nữ bước vào tuổi 40, chăm sóc da toàn diện cũng là cách để vẻ ngoài trông chỉn chu hơn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào trang điểm.

3. Massage mặt để cải thiện vẻ sưng phù

Tạ Hân Dĩnh cho biết cô có những lúc bị sưng mặt vào buổi sáng, chẳng hạn sau khi ăn mặn, uống rượu hoặc vào thời điểm gần kỳ kinh nguyệt. Khi đó, cô thường tắm nước lạnh và kết hợp massage mặt, dùng dụng cụ cạo massage để hỗ trợ cải thiện tình trạng sưng phù trước khi trang điểm.

Trên thực tế, khuôn mặt sưng nhẹ vào buổi sáng có thể liên quan đến sự thay đổi phân bố dịch trong cơ thể, tư thế ngủ hoặc lượng muối tiêu thụ. Massage nhẹ nhàng có thể giúp cải thiện tạm thời vẻ ngoài sưng phù ở một số người, nhưng hiệu quả không giống nhau và không có nghĩa là làm tan mỡ mặt.

Nếu muốn áp dụng, chị em nên thao tác nhẹ tay, tránh kéo căng da hoặc dùng dụng cụ cạo quá mạnh, đặc biệt khi có làn da nhạy cảm, dễ đỏ hoặc nổi mao mạch. Tình trạng sưng kéo dài, tái diễn bất thường cũng cần được đánh giá về nguyên nhân thay vì chỉ tìm cách xử lý bằng massage.

4. Từng tăng 10kg vì áp lực, sau đó học cách nhìn nhận vóc dáng khác đi

Ít ai biết nữ diễn viên từng trải qua giai đoạn cân nặng tăng từ 44kg lên 54kg khi áp lực đóng phim khiến cô rơi vào vòng luẩn quẩn: càng căng thẳng càng muốn ăn, nhưng khi tăng cân lại càng lo lắng về ngoại hình.

Trải nghiệm ấy khiến Tạ Hân Dĩnh thay đổi cách nhìn về vóc dáng. Thay vì chỉ chăm chăm vào con số trên cân, cô quan tâm nhiều hơn đến đường nét cơ thể và cảm giác của bản thân. Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng cơ thể đầy đặn hơn đôi chút không nhất thiết là điều đáng chê trách.

Về chế độ ăn, cô cho biết mình từng áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8, tức ăn trong khoảng 8 giờ và nhịn ăn trong 16 giờ còn lại. Theo chia sẻ được truyền thông đăng tải, cô thường bắt đầu bữa ăn đầu tiên vào buổi chiều, trước đó chủ yếu uống cà phê đen hoặc nước ép trái cây.

Tuy nhiên, đây là thói quen cá nhân của nữ diễn viên, không phải công thức giảm cân phù hợp với tất cả mọi người. Việc trì hoãn bữa ăn đến chiều có thể khiến một số người không đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng và dưỡng chất, đặc biệt nếu lịch làm việc dày đặc hoặc thường xuyên vận động. Người có bệnh nền, đang mang thai, có tiền sử rối loạn ăn uống hoặc cần kiểm soát đường huyết nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng nhịn ăn gián đoạn.

Điều đáng chú ý hơn từ câu chuyện của Tạ Hân Dĩnh là việc duy trì vóc dáng không nên trở thành nguồn áp lực thường trực. Ăn uống cân bằng, ngủ đủ và vận động đều đặn vẫn là những nền tảng quan trọng để kiểm soát cân nặng lâu dài.

5. Tập Pilates kết hợp tập tạ 3 buổi mỗi tuần

Để duy trì vóc dáng thanh mảnh, Tạ Hân Dĩnh có thói quen tập luyện tương đối đều đặn. Theo chia sẻ của cô, lịch tập thường gồm 2 buổi Pilates và 1 buổi tập tạ mỗi tuần. Ngoài ra, yoga và các hoạt động ngoài trời cũng nằm trong danh sách vận động của nữ diễn viên.

Pilates chú trọng kiểm soát chuyển động, hơi thở, khả năng giữ thăng bằng và sức mạnh vùng cơ trung tâm. Việc luyện tập đều đặn có thể hỗ trợ cải thiện tư thế, độ linh hoạt và khả năng kiểm soát cơ thể, từ đó giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn.

Trong khi đó, tập tạ giúp xây dựng và duy trì khối cơ. Đây là yếu tố đặc biệt có ý nghĩa với phụ nữ khi tuổi tác tăng lên, bởi khối cơ có xu hướng suy giảm theo thời gian nếu không được vận động phù hợp.

Với Tạ Hân Dĩnh, lợi ích của tập luyện không chỉ nằm ở hình thể. Cô từng chia sẻ Pilates giúp mình rèn luyện tính kiên nhẫn, tìm lại sự tĩnh tại và cảm thấy bình tĩnh hơn giữa lịch trình làm việc bận rộn.

Đó cũng là điểm đáng tham khảo đối với phụ nữ hiện đại: Vận động không nhất thiết chỉ để giảm cân hay có vòng eo nhỏ hơn, mà còn là khoảng thời gian để giải tỏa căng thẳng, kết nối với cơ thể và chăm sóc sức khỏe tinh thần.