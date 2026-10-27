Xuất sắc giành Quả bóng Vàng 2026, Harry Kane bất ngờ nhắc đến người đặc biệt suốt 7 năm qua

Đêm trao giải Quả bóng Vàng 2026 tại Nhà hát London Palladium (Anh) sáng 27/10 (giờ Việt Nam) đã khép lại bằng những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc. Trở thành chủ nhân mới của danh hiệu Quả Bóng Vàng danh giá, Harry Kane không giấu nổi sự xúc động. Trong phần cuối bài phát biểu nhận giải, tiền đạo người Anh đã dành trọn thời lượng để gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình và những người đồng hành thầm lặng – những điểm tựa vững chắc sau hành trình vinh quang của anh.

Mở đầu lời chia sẻ, chân sút tuyển Anh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với cha mẹ. Anh trân trọng cảm ơn ông bà vì đã luôn theo chân anh tới mọi nẻo đường nhưng chưa từng tạo áp lực phải trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. "Họ luôn dạy tôi phải chăm chỉ, không ngừng tiến bộ và học hỏi", Kane xúc động nhớ lại những bài học nền tảng từ gia đình.

Harry Kane nhận Quả bóng Vàng từhuyền thoại Brazil Ronaldo Nazario (Ảnh: Getty)

Bên cạnh đấng sinh thành, ngôi sao bóng đá Anh cũng nhắc đến người anh trai kiêm đại diện Charlie cùng những ký ức tuổi thơ êm đềm khi hai anh em còn chơi bóng trong vườn hay ngoài công viên. Đặc biệt, Kane gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Alejandro Iloriago Callapo – người đã sát cánh bên anh suốt bảy năm qua, kể từ thời điểm anh dính chấn thương cơ đùi sau nghiêm trọng, giúp anh duy trì thể trạng và phong độ đỉnh cao.

Harry Kane cảm ơn anh trai và bác sĩ đã đồng hành (Ảnh: Getty)

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất tại hội trường là khi Kane gửi thông điệp riêng tới các con, dù thời điểm đó đã quá giờ đi ngủ của chúng. Anh chia sẻ: "Các con là lý do bố làm tất cả những điều này. Bố muốn làm tấm gương tốt, không chỉ với tư cách người cha mà còn là một cầu thủ chuyên nghiệp, để các con hiểu giá trị của sự chăm chỉ và niềm tin vào bản thân. Bố yêu các con rất nhiều".

Khép lại bài phát biểu, tân Quả Bóng Vàng 2026 dành những lời có cánh cho người bạn đời Kate – người bạn thân nhất và luôn đồng hành cùng anh qua mọi thăng trầm của sự nghiệp.

"Em đã hy sinh rất nhiều để giúp anh theo đuổi giấc mơ. Anh biết đó cũng là giấc mơ của em. Chúng ta đã làm được. Chiếc cúp này thuộc về cả hai. Anh yêu em", Kane nghẹn ngào khẳng định, khép lại một đêm vinh danh trọn vẹn cảm xúc.

Một đêm trọn vẹn cảm xúc của Kane (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)