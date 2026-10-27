Con gái Á hậu Việt mới 3 tuổi đã được chọn làm vedette: Chỉ cần 1 buổi tổng duyệt, đang học trường quốc tế học phí hàng trăm triệu đồng

Mới đây, bé Moniz Mai Khánh, con gái đầu lòng của Á hậu Trúc Ny, thu hút sự chú ý khi đảm nhận vị trí vedette trong buổi trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Linh Phương tại Hà Nội. Điều đặc biệt là mẫu nhí này mới tròn 3 tuổi và chỉ có một buổi tổng duyệt trước khi chính thức bước lên sân khấu.

Xuất hiện trong thiết kế màu vàng nổi bật, gợi không khí Tết Đinh Mùi 2027, Moniz gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng phong thái trình diễn tự tin. Dù còn nhỏ tuổi, cô bé vẫn có thể tự mình sải bước trên sàn catwalk, hoàn thành phần trình diễn mà không cần bố mẹ trực tiếp hỗ trợ.

Được biết, Moniz mới tham gia trình diễn thời trang chuyên nghiệp chưa đầy một năm nhưng đã nhiều lần được lựa chọn đảm nhận các vị trí quan trọng. Trong đó, First Face là vị trí mở màn, còn vedette là người xuất hiện ở phần kết của màn trình diễn, thường được nhà thiết kế dành cho những gương mặt nổi bật.

Ở tuổi lên 3, việc được giao những vị trí này cho thấy Moniz đang dần làm quen với môi trường trình diễn chuyên nghiệp, đặc biệt là khả năng thích nghi với sân khấu và đứng trước đông người.

Chia sẻ về lần xuất hiện mới nhất của con gái, Á hậu Trúc Ny cho biết lịch sinh hoạt trong tuần của Moniz khá kín, bao gồm các giờ học chính khóa và hoạt động ngoại khóa. Chính vì vậy, cô bé không có nhiều thời gian luyện tập cho show diễn.

Theo người đẹp, Moniz chỉ có đúng một buổi tổng duyệt trước chương trình. Tuy nhiên, con gái cô nhanh chóng làm quen với không gian sân khấu, ghi nhớ những hướng dẫn cần thiết và phối hợp tốt với ê-kíp.

Không chỉ vậy, trong quá trình chuẩn bị ở hậu trường, Moniz cũng tỏ ra hợp tác khi được những người chưa quen trang điểm, thay trang phục và hướng dẫn luyện tập. Điều này giúp quá trình chuẩn bị diễn ra thuận lợi dù cô bé mới 3 tuổi.

Á hậu Trúc Ny theo dõi con gái trên sàn diễn

Chứng kiến con gái tự tin hoàn thành phần trình diễn, Trúc Ny không giấu được niềm vui và sự tự hào. Nàng hậu hài hước thừa nhận rằng khi bản thân ở độ tuổi lên 3, cô vẫn chưa thể làm được những điều như con gái hiện tại.

Đối với Moniz, những lần xuất hiện trên sân khấu không chỉ là cơ hội diện các thiết kế thời trang mà còn giúp cô bé từng bước làm quen với đám đông, rèn luyện sự dạn dĩ và khả năng tự lập khi tham gia hoạt động bên ngoài gia đình.

Ngày thường học trường quốc tế học phí hàng trăm triệu đồng, giao tiếp bằng ba ngôn ngữ

Bên cạnh những lần xuất hiện trên sàn diễn, cuộc sống thường ngày của Moniz Mai Khánh cũng nhận được sự quan tâm. Cô bé sinh tháng 7/2023, là con gái đầu lòng của vợ chồng Á hậu Trúc Ny, có tên gọi thân mật ở nhà là Moniz.

Hiện tại, Moniz đang theo học bậc mầm non tại Brighton College Vietnam, trường quốc tế nằm trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Đây là ngôi trường có mức học phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo dữ liệu năm học 2026–2027 được International Schools Database tổng hợp từ biểu phí của Brighton College Vietnam, học phí dành cho trẻ 3 tuổi ở bậc Kindergarten 1 vào khoảng 492,9 triệu đồng/năm. Nếu tính thêm khoản phí đăng ký một lần 10 triệu đồng, tổng chi phí được trang này ước tính cho năm đầu tiên là 502,9 triệu đồng.

Ở các cấp học cao hơn, học phí của trường tiếp tục tăng, với một số khối lớp có mức gần 1 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, đây là biểu phí tham khảo được công bố theo từng cấp học, không đồng nghĩa với số tiền thực tế mà gia đình Trúc Ny đang chi trả cho con gái.

Ngoài môi trường học tập quốc tế, một điểm đáng chú ý khác trong quá trình lớn lên của Moniz là khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ từ nhỏ.

Theo chia sẻ của gia đình, cô bé sử dụng tiếng Anh khi trò chuyện với bố mẹ, giao tiếp bằng tiếng Việt với ông bà và bảo mẫu. Đặc biệt, Moniz đã có thể giao tiếp bằng tiếng Trung với giáo viên.

Như vậy, khi mới 3 tuổi, con gái Á hậu Trúc Ny đã được tiếp xúc và sử dụng ba ngôn ngữ trong những môi trường sinh hoạt khác nhau. Việc giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của cô bé, bên cạnh các hoạt động học tập và ngoại khóa ở trường.

Dù lịch học trong tuần khá dày, Moniz vẫn có cơ hội tham gia những hoạt động nghệ thuật vào thời gian phù hợp. Theo thông tin từ gia đình, cô bé bắt đầu làm quen với việc biểu diễn trên sân khấu từ năm 2 tuổi, trước khi tham gia nhiều chương trình thời trang dành cho trẻ em.

Từ những lần đầu làm quen với sân khấu đến việc được lựa chọn ở vị trí First Face hay vedette, Moniz đang từng bước tích lũy kinh nghiệm trình diễn ngay từ khi còn nhỏ.

Với Á hậu Trúc Ny, việc nhìn thấy con gái tự tin đứng trước đám đông, hợp tác với những người xung quanh và hoàn thành phần trình diễn của mình là một trải nghiệm đáng nhớ. Còn với Moniz, bên cạnh lịch học thường ngày, những buổi trình diễn cuối tuần đang mang đến cho cô bé cơ hội khám phá sở thích và thể hiện bản thân ở tuổi lên 3.