Nam nghệ sĩ đình đám SN 1973 quê Vũng Tàu làm ông chủ bảo tàng hơn 400 cổ vật ở phường An Khánh, TP.HCM

Tài tử đình đám màn ảnh Việt đến ông chủ bảo tàng gốm cổ

Chi Bảo sinh năm 1973 tại Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Anh là một trong những tài tử ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả truyền hình Việt Nam bởi ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng lối diễn xuất linh hoạt.

Trước khi theo đuổi nghệ thuật, Chi Bảo từng học khoa Điện tử tại Đại học Bách khoa TP.HCM. Tuy nhiên, niềm đam mê diễn xuất đã đưa anh đến với một con đường khác. Nhờ sự dìu dắt của nghệ sĩ Hữu Châu, anh có cơ hội tham gia các chương trình kịch truyền hình như Trong nhà ngoài phố, từng bước tích lũy kinh nghiệm trước khi trở thành diễn viên được đông đảo khán giả biết đến.

Chi Bảo thời trẻ

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Chi Bảo đến vào năm 1998, khi anh đảm nhận vai Toàn trong bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Nhân vật một trí thức trẻ có tham vọng làm giàu nhưng dần đánh mất bản thân trước những cám dỗ của tiền bạc đã giúp nam diễn viên tạo được dấu ấn riêng.

Sau thành công đó, Chi Bảo tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Người đẹp Tây Đô, Người đàn bà yếu đuối, Lục Vân Tiên, Giao thời và Cô gái xấu xí. Anh cũng tham gia các phim điện ảnh như Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu và Hương Ga. Trong nhiều năm, hình ảnh nam diễn viên gắn liền với những nhân vật có vẻ ngoài hào hoa, phong trần nhưng chứa đựng nhiều góc khuất nội tâm.

Tháng 5/2021, sau khoảng 25 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Bảo tuyên bố giải nghệ. Quyết định này khiến không ít khán giả tiếc nuối, bởi anh từng là gương mặt được yêu thích qua nhiều thế hệ phim truyền hình. Tuy nhiên, với nam diễn viên, đây là thời điểm thích hợp để khép lại hành trình diễn xuất, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, công việc kinh doanh và những dự định cá nhân.

Hiện tại, Chi Bảo đã giải nghệ để tập trung vào kinh doanh và xây dựng bảo tàng gốm của mình

Đáng chú ý là sau khi rời xa màn ảnh, Chi Bảo không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà còn theo đuổi niềm đam mê sưu tầm gốm cổ. Từ một sở thích cá nhân, thú chơi này dần phát triển thành dự án văn hóa có quy mô, đưa anh đến một vai trò ít người ngờ tới: người sáng lập bảo tàng chuyên về gốm cổ.

Tháng 7/2025, Chi Bảo giới thiệu Bảo tàng Gốm thời dựng nước do anh sáng lập tại phường An Khánh, TP.HCM. Bảo tàng nằm trong khu biệt thự của nam diễn viên, sử dụng hai tầng để trưng bày hơn 400 cổ vật gốm thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau.

Các hiện vật tại đây có nguồn gốc từ những nền văn hóa cổ như Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn và Sa Huỳnh, bên cạnh các bộ sưu tập gốm thuộc những giai đoạn khác trong lịch sử Việt Nam. Nhiều hiện vật có niên đại hàng nghìn năm, giúp người xem hình dung phần nào đời sống sinh hoạt, kỹ thuật chế tác và trình độ thẩm mỹ của cư dân Việt cổ.

Đáng chú ý, bộ sưu tập có chõ gốm thuộc văn hóa Đông Sơn, được công nhận là bảo vật quốc gia vào tháng 12/2024. Hiện vật có niên đại khoảng 2.000-2.500 năm, được chế tác từ đất nung. Đây là món đồ gốm có giá trị lịch sử, đồng thời cho thấy người xưa đã biết sử dụng những dụng cụ chuyên biệt phục vụ việc chế biến thực phẩm.

Niềm đam mê gốm cổ của Chi Bảo bắt đầu từ quá trình tìm hiểu văn hóa và lịch sử. Trong hành trình thực hiện các hoạt động cộng đồng, anh dần nhận ra rằng việc tìm về cội nguồn cũng là cách để hiểu hơn về con người, đất nước và những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nam diễn viên hiện sở hữu hơn 1.000 cổ vật gốm, trong đó lựa chọn hơn 400 hiện vật để đưa vào trưng bày tại bảo tàng. Với anh, mỗi món đồ không chỉ có giá trị về mặt sưu tầm mà còn mang trong mình câu chuyện về đời sống, tín ngưỡng và kỹ thuật của người Việt xưa.

Thông qua bảo tàng, Chi Bảo mong muốn tạo ra một không gian để công chúng có cơ hội tiếp cận gần hơn với di sản văn hóa dân tộc. Anh hướng đến việc tổ chức các chương trình trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên, đồng thời kết nối với các đơn vị nghiên cứu để mở rộng hoạt động giới thiệu, bảo tồn và phát huy giá trị của các hiện vật.

Ngoài lĩnh vực văn hóa, Chi Bảo còn được biết đến là doanh nhân sở hữu nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô. Anh dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, trong đó có những dự án hướng đến mô hình nghỉ dưỡng xanh, hài hòa với thiên nhiên.

Sống viên mãn bên vợ kém 16 tuổi và các con trong biệt thự sang trọng ở TP.HCM

Không chỉ có sự nghiệp mới, Chi Bảo còn được chú ý bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc. Năm 2019, anh công khai mối quan hệ với doanh nhân Lý Thùy Chang, kém anh 16 tuổi. Cặp đôi kết hôn năm 2021 và có 2 con chung.

Trên mạng xã hội, vợ chồng Chi Bảo thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch cùng con và những dịp sum họp gia đình. Sau 7 năm đồng hành, cả hai luôn giữ được sự thấu hiểu và dành cho nhau những điều bất ngờ trong cuộc sống. Lý Thùy Chang cũng hỗ trợ chồng trong một số hoạt động kinh doanh, thiện nguyện và các sự kiện liên quan đến bảo tàng.

Chi Bảo đang sống cùng vợ con trong biệt thự bề thế ở TP.HCM

Gia đình Chi Bảo hiện đang sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1600m2 tại khu trung tâm quận 3 cũ, TP.HCM. Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trắng chủ đạo, kết hợp không gian mở và nhiều mảng xanh. Bên trong khuôn viên, vợ chồng nam diễn viên trồng nhiều cây cảnh, hoa và cây ăn trái, xây hồ bơi, sân vườn rộng rãi. Cơ ngơi của họ được ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng bởi vị trí đắc địa cùng diện tích hiếm có giữa lòng thành phố.

Chi Bảo và vợ dự định tổ chức hôn lễ vào năm 2028 tại khu nghỉ dưỡng cao cấp do anh đầu tư. Đám cưới sẽ diễn ra trong không gian riêng tư, chỉ có sự tham dự của những người thân thiết nhất. Đây được xem như dấu mốc ý nghĩa đánh dấu hành trình gắn bó của cả hai sau nhiều năm đồng hành và xây dựng tổ ấm.