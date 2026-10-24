Nam nghệ sĩ nhận thù lao 2 triệu đồng: Được Giám đốc Sở VH-TT-DL khen thưởng, là nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam

Bùi Công Nam, nam ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1994, đến từ Đắk Lắk, hiện là một trong những cái tên ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường Vpop. Bằng tư duy âm nhạc riêng biệt cùng lối viết nhạc tự sự, mộc mạc nhưng giàu tính châm biếm và hơi thở đời thường, anh đã từng bước khẳng định vị thế vững chắc trong lòng khán giả đại chúng lẫn giới chuyên môn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để đạt được chỗ đứng ở thời điểm hiện tại, nam nhạc sĩ đã phải trải qua một hành trình dài vượt qua không ít thử thách từ những ngày đầu bước vào nghề.

Bùi Công Nam, nam ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1994, đến từ Đắk Lắk, hiện là một trong những cái tên ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường Vpop

Để đạt được chỗ đứng ở thời điểm hiện tại, nam nhạc sĩ đã phải trải qua một hành trình dài vượt qua không ít thử thách từ những ngày đầu bước vào nghề

Bước đệm lớn đầu tiên xuất hiện khi anh tham gia chương trình Bài Hát Hay Nhất (Sing My Song) mùa đầu tiên vào năm 2016. Ca khúc tự sáng tác Chí Phèo ra đời trên sân khấu này đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt truyền thông, đưa tên tuổi của anh đến với nhiều khán giả. Dù vậy, sau khi hiệu ứng từ cuộc thi dần lắng xuống, chặng đường tiếp theo của anh vẫn không hề bằng phẳng. Trong một cuộc gặp gỡ người hâm mộ vào đầu năm 2026, Bùi Công Nam chia sẻ về khoảng thời gian trầm lắng ngay sau chương trình khi các sản phẩm cá nhân chưa thu hút được nhiều sự chú ý. Anh từng nhận biểu diễn ở các chương trình sinh viên với mức thù lao khoảng 2 triệu đồng, song chi phí đầu tư cho trang phục biểu diễn đã tiêu tốn tới 1 triệu đồng, chưa kể các khoản sinh hoạt phí phát sinh khác.

Bước đệm lớn đầu tiên xuất hiện khi anh tham gia chương trình Bài Hát Hay Nhất (Sing My Song) mùa đầu tiên vào năm 2016

Nam ca sĩ chia sẻ từng nhận biểu diễn ở các chương trình sinh viên với mức thù lao khoảng 2 triệu đồng

Bùi Công Nam dần bứt phá và vươn lên hàng ngũ những nhạc sĩ tạo hit hàng đầu của thị trường âm nhạc Việt Nam. Bản hit Có Ai Thương Em Như Anh do ca sĩ Tóc Tiên thể hiện chính là cột mốc quan trọng đưa tên tuổi anh bước lên hàng ngũ "hit-maker" đắt giá của Vpop. Tiếp sau đó, hàng loạt sản phẩm do anh chấp bút như Có không giữ mất đừng tìm hay Năm Qua Tôi Đã Làm Gì liên tục gặt hái thành công.

Đặc biệt, Bùi Công Nam còn khẳng định cái duyên nổi bật với dòng nhạc thương mại và âm nhạc mùa Tết thông qua hàng loạt các ca khúc đình đám như Đi Để Trở Về 3, Tết Ổn Rồi, Cái Tết Giàu, Làm Gì Mà Hỏa Dữ. Sự lan tỏa mạnh mẽ của các ca khúc này không chỉ mang lại hiệu quả truyền thông cho nhãn hàng mà còn trở thành những giai điệu quen thuộc đối với khán giả mỗi dịp xuân về, giúp anh được giới truyền thông cùng công chúng ưu ái gọi bằng các danh xưng như "ông hoàng nhạc Tết" hay "ông hoàng nhạc quảng cáo".

Sự nghiệp của nam nhạc sĩ tiếp tục ghi nhận bước nhảy vọt mạnh mẽ vào năm 2024 khi anh tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Việc xuất hiện trong chương trình giúp Bùi Công Nam phô diễn tài năng âm nhạc đa dạng, từ khả năng sáng tác, hòa âm phối khí cho đến kỹ năng trình diễn sân khấu đầy năng lượng cùng tính cách gần gũi. Sau cột mốc này, mức độ nhận diện thương hiệu cá nhân của anh tăng lên vượt bậc. Bước sang giai đoạn 2025 - 2026, anh trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều đại nhạc hội, sự kiện văn hóa và chương trình giải trí quy mô lớn. Lịch trình làm việc dày đặc trải dài từ Bắc vào Nam khiến Bùi Công Nam thường xuyên được truyền thông nhắc đến như một trong những "nhạc sĩ đắt show" nhất hiện nay.

Sự nghiệp của nam nhạc sĩ tiếp tục ghi nhận bước nhảy vọt mạnh mẽ vào năm 2024 khi anh tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Gai. Việc xuất hiện trong chương trình giúp Bùi Công Nam phô diễn tài năng âm nhạc đa dạng

Lịch trình làm việc dày đặc trải dài từ Bắc vào Nam khiến Bùi Công Nam thường xuyên được truyền thông nhắc đến như một trong những "nhạc sĩ đắt show" nhất hiện nay

Bên cạnh mảng âm nhạc, Bùi Công Nam còn mở rộng tệp khán giả đại chúng thông qua việc tham gia chương trình thực tế Gia Đình Haha. Sự thể hiện tự nhiên, chân thật của anh trong dự án này đã giúp hình ảnh nam nhạc sĩ tiếp cận và chiếm được cảm tình của nhiều nhóm công chúng ở các lứa tuổi khác nhau. Không chỉ dừng lại ở hiệu ứng truyền thông, các hoạt động nghệ thuật gắn liền với địa phương của anh còn nhận được sự ghi nhận từ các cơ quan quản lý nhà nước. Vào tháng 7/2025, Bùi Công Nam cùng các thành viên trong dàn cast Gia Đình Haha đã vinh dự nhận bằng khen từ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai vì những đóng góp tích cực trong việc quảng bá văn hóa, hình ảnh và du lịch địa phương đến với đông đảo du khách.

Bên cạnh mảng âm nhạc, Bùi Công Nam còn mở rộng tệp khán giả đại chúng thông qua việc tham gia chương trình thực tế Gia Đình Haha

Vào tháng 7/2025, Bùi Công Nam cùng các thành viên trong dàn cast Gia Đình Haha đã vinh dự nhận bằng khen từ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Đầu năm 2026, anh phát hành ca khúc I Love You và nhanh chóng tạo nên một trào lưu vũ đạo handsign bùng nổ trên nền tảng TikTok, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nghệ sĩ cùng các nhà sáng tạo nội dung. Sự thành công nối tiếp này phản ánh đúng sự gia tăng giá trị của sản phẩm âm nhạc của anh theo thời gian. Từ mức giá bán bản quyền chỉ khoảng 7 đến 10 triệu đồng cho những sáng tác đầu tay, ở thời điểm hiện tại, chi phí sở hữu một bài hát do Bùi Công Nam sáng tác đã tăng lên gấp khoảng 10 lần. Đồng thời, thù lao biểu diễn của anh trên các sân khấu âm nhạc hiện nay cũng được ghi nhận thuộc nhóm cao hàng đầu trên thị trường Vpop.

Thù lao biểu diễn của anh trên các sân khấu âm nhạc hiện nay cũng được ghi nhận thuộc nhóm cao hàng đầu trên thị trường Vpop

Hành trình đi từ những bản demo không ai phản hồi và mức cát - xê khoảng 2 triệu đồng cho đến vị thế một ca sĩ, nhạc sĩ - nhà sản xuất đắt show chính là minh chứng cho sự kiên trì và tư duy âm nhạc nghiêm túc của Bùi Công Nam.

Ảnh: FBNV