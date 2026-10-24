Tin vui cho hành khách sân bay Long Thành: quét CCCD và khuôn mặt là qua 3 chốt, lên máy bay

Ngày 23/10/2026, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án thành phần 3 thuộc dự án sân bay Long Thành, cho biết sân bay sẽ áp dụng mô hình “hành trình không giấy tờ” ngay từ ngày đầu tiên đi vào hoạt động. Mô hình này được đồng bộ hóa toàn diện với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo ACV, sân bay Long Thành sẽ sử dụng công nghệ sinh trắc học nhận diện khuôn mặt cho hành trình gồm 3 điểm chạm tự động. Hành khách được xác thực danh tính thông qua máy đọc căn cước công dân (CCCD) gắn chip và camera nhận diện khuôn mặt tại cả 3 chốt chính là quầy làm thủ tục (check-in), khu vực kiểm soát an ninh và cổng lên máy bay (boarding).

Nhà ga được trang bị hệ thống cổng tự động (Auto-gate) với 12 làn kiểm soát an ninh vận hành hoàn toàn bằng sinh trắc học. Quá trình quét khuôn mặt (hoặc mống mắt) để đối chiếu dữ liệu chỉ diễn ra trong vài giây. Nhờ đó, hành khách không còn phải xuất trình vé và giấy tờ thủ công nhiều lần trong suốt hành trình.

Công tác vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành được ACV dự kiến triển khai trong các tháng 9-11/2026

Song song với khâu xác thực danh tính, sân bay Long Thành được đầu tư hệ thống xử lý hành lý tự động tốc độ cao (BHS) với tổng chiều dài băng chuyền 24km, kết nối trực tiếp với hạ tầng nhà ga thông minh.

Khác với băng tải truyền thống, hệ thống này ứng dụng công nghệ ICS, trong đó mỗi kiện hành lý được đặt trên một khay hoạt động độc lập và gắn chip theo dõi. Theo chủ đầu tư, công nghệ này giúp hành lý di chuyển ở tốc độ cao, được định tuyến chính xác, giảm ma sát và hạn chế tối đa tình trạng kẹt, rách hoặc thất lạc.

Hệ thống còn tích hợp 28 máy soi chiếu công nghệ CT thế hệ mới cùng 28 bộ phân loại. Máy quét CT tạo hình ảnh 3D chi tiết các lớp cắt bên trong hành lý, tự động phát hiện chất nổ hoặc vật cấm mà hành khách không phải lấy đồ ra khỏi va-li.

Khi kết hợp BHS với sinh trắc học, hành khách có thể tự cân hành lý, tự in và dán thẻ, rồi đưa hành lý vào hệ thống mà không cần nhân viên hỗ trợ tại quầy.

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000ha, tọa lạc tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có vốn hơn 5,4 tỷ USD, công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công, sân bay dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á.

Theo Báo Nhân Dân