Từ nay đến 25/10, người dân ở Hà Nội có thể nhận miễn phí 1.000 chiếc áo sở hữu công nghệ độc đáo

Chiều ngày 23/10, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản đã tổ chức Sự kiện Trải nghiệm Trang phục giữ nhiệt HEATTECH tại khu vực sảnh ngoài trời TTTM Vincom Phạm Ngọc Thạch. Sự kiện mang đến không gian trưng bày ấn tượng với điểm nhấn công nghệ độc đáo và cập nhật bảng màu mới cho dòng sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH pha Cashmere cao cấp được yêu thích. HEATTECH là thành quả cải tiến công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại.

Kể từ mùa Thu/Đông 2025, UNIQLO chính thức giới thiệu dòng sản phẩm HEATTECH Extra Warm pha Cashmere dành cho cả Nam và Nữ. Chiếc áo giữ nhiệt kết hợp tính năng của sợi tổng hợp và sự mềm mịn của len cashmere, cụ thể: sợi polyester trong vải HEATTECH thông thường được thay thế bằng cashmere và pha trộn với sợi acrylic, rayon và polyurethane với tỷ lệ 9% cashmere, giúp sản phẩm vừa mềm mại, vừa đảm bảo hiệu quả giữ nhiệt. HEATTECH Extra Warm pha Cashmere ấm hơn gấp 1,5 lần1 so với HEATTECH thông thường, và nhẹ hơn khoảng 30%2 so với HEATTECH Extra Warm Cotton.

Đón mùa Thu/Đông 2026, các thiết kế HEATTECH pha Cashmere được bổ sung những gam màu mới, mang lại trải nghiệm ngày càng ấm áp, mỏng, nhẹ, mềm mại và thời trang hơn. Ngoài ra, UNIQLO cũng giới thiệu sản phẩm Quần Legging HEATTECH pha Cashmere với 6% cashmere, mang đến thêm gợi ý phối đồ cho phái đẹp trong mùa Thu/Đông năm nay.

Được ra mắt lần đầu vào năm 2003, là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu giữa UNIQLO và Toray Industries - nhà sản xuất sợi vải hàng đầu thế giới, dòng trang phục giữ nhiệt HEATTECH đã thay đổi quan niệm về trang phục mùa đông, khẳng định khả năng giữ ấm chỉ với một lớp vải. HEATTECH là chất vải tổng hợp được tạo ra từ 4 loại sợi: sợi rayon, acrylic, polyester và polyurethane. Khi tiếp xúc với da, công nghệ HEATTECH chuyển hoá hơi ẩm từ cơ thể thành nhiệt và giúp giữ ấm. Sau hơn 20 năm, HEATTECH đã trở thành trang phục biểu tượng đại diện cho công nghệ và triết lý LifeWear của UNIQLO.

Không gian trải nghiệm mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trực tiếp công nghệ giữ ấm Nhật Bản thông qua thí nghiệm trực quan bằng hệ thống camera cảm nhiệt, bên cạnh chất liệu mềm mịn cùng gợi ý phối đồ mùa Thu/Đông với đa dạng lựa chọn sản phẩm, phụ kiện HEATTECH.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ HEATTECH

Tham gia trải nghiệm, “Săn” quà tặng độc quyền

Trong 3 ngày diễn ra, từ ngày 23 đến ngày 25/10, khi đến tham gia sự kiện Sự kiện Trải Nghiệm Dòng Sản Phẩm HEATTECH, khách hàng có cơ hội sở hữu:

- 1.000 chiếc áo HEATTECH Extra Warm miễn phí dành tặng cho các khách hàng trải nghiệm và thực hiện khảo sát tại sự kiện. Phần khảo sát được thực hiện và giám sát bởi Công ty NielsenIQ Việt Nam.

- Quà tặng móc khóa áo HEATTECH phiên bản mini4 độc đáo (sử dụng chất liệu HEATTECH Ultra Warm) dành cho khách hàng hoàn thành tất cả các trạm trải nghiệm tại sự kiện.

Sự kiện sẽ mở cửa chào đón khách hàng tới tham quan và trải nghiệm tại Khu vực sảnh ngoài trời TTTM Vincom Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội, từ 9:30 đến 22:00, ngày 23/10 đến 25/10/2026.