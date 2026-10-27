Đúng sáng nay - 27/10, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt hạ cánh

Sáng 27/10/2026, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ghi nhận sự xuất hiện của chiếc Airbus A321 mang số đăng ký VN-A295, vừa được Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận để bổ sung vào đội tàu bay.

Việc tiếp nhận chiếc A321 nằm trong kế hoạch mở rộng quy mô đội bay của Vietravel Airlines trong năm 2026. Máy bay mới dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 7/11, góp phần tăng năng lực vận chuyển trước giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Airbus A321 là dòng máy bay thân hẹp được sử dụng phổ biến trên các hành trình ngắn và trung bình. Việc bổ sung dòng máy bay này giúp hãng có thêm nguồn lực phục vụ những đường bay hiện hữu, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch khai thác các tuyến quốc tế mới.

Ảnh Vietravel Airlines

Đáng chú ý, đây không phải chiếc Airbus A321 đầu tiên được Vietravel Airlines tiếp nhận trong thời gian gần đây.

Liên tiếp đón máy bay mới, hướng tới kế hoạch bổ sung 50 chiếc Airbus

Trước chiếc VN-A295, ngày 21/9/2026, Vietravel Airlines đã tiếp nhận Airbus A321 mang số đăng ký VN-A292 cũng tại sân bay Nội Bài. Theo Cục Hàng không Việt Nam, chiếc VN-A292 có cấu hình 228 ghế, dự kiến bắt đầu khai thác từ ngày 1/10 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và khai thác theo quy định. Như vậy, chỉ trong khoảng hơn một tháng, hãng đã công bố tiếp nhận thêm hai chiếc Airbus A321.

Việc liên tục bổ sung máy bay diễn ra trong giai đoạn Vietravel Airlines đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu sau khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024.

Một dấu mốc đáng chú ý xuất hiện vào tháng 6/2025, khi Vietravel Airlines đón chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong quá trình từng bước gia tăng tỷ lệ máy bay sở hữu, thay vì chủ yếu sử dụng máy bay thuê như trước.

Ảnh Vietravel Airlines

Không dừng ở việc bổ sung máy bay phục vụ nhu cầu trước mắt, Vietravel Airlines còn xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu quy mô lớn trong tương lai. Theo Báo Điện tử Chính phủ, ngày 10/9/2026, tại Điện Élysée ở Paris (Pháp), Vietravel Airlines và Tập đoàn Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới.

Theo kế hoạch, số máy bay này gồm 20 chiếc Airbus A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029, sau khi hai bên hoàn tất những hợp đồng mua máy bay liên quan.

Đặc biệt, mỗi dòng máy bay sẽ đảm nhiệm vai trò khác nhau trong chiến lược phát triển của hãng. Airbus A220 được định hướng sử dụng để khai mở những thị trường mới, trong khi A321 phù hợp với các tuyến có nhu cầu vận chuyển lớn và những hành trình quốc tế dài hơn.

Trong đó, phiên bản A321XLR có tầm bay khoảng 8.700 km, tạo thêm khả năng phát triển những đường bay xa mà không cần sử dụng máy bay thân rộng.

Với đội bay dự kiến, Vietravel Airlines định hướng mở rộng mạng lưới khai thác từ châu Á tới Nam Á, Trung Á và một số thị trường Trung Đông trong dài hạn. Cùng với kế hoạch bổ sung máy bay trong nửa cuối năm 2026, hãng từng đặt mục tiêu nâng quy mô khai thác lên khoảng 80–90 chuyến bay mỗi ngày.

Ảnh Vietravel Airlines

Hàng loạt đường bay quốc tế mới chuẩn bị khai thác trong tháng 11

Song song với việc mở rộng đội bay, Vietravel Airlines đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển mạng đường bay quốc tế. Đáng chú ý, ngay trong tháng 11/2026, hãng dự kiến đưa vào khai thác thêm hai đường bay thẳng từ Hà Nội tới Trung Quốc.

Cụ thể, đường bay Hà Nội – Thâm Quyến dự kiến bắt đầu khai thác từ ngày 14/11/2026. Thâm Quyến là một trong những trung tâm kinh tế và công nghệ lớn của Trung Quốc, đồng thời là điểm đến thu hút nhiều hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch. Việc mở tuyến Hà Nội – Thâm Quyến được kỳ vọng tăng lựa chọn di chuyển trực tiếp giữa hai thành phố.

Trước đó, từ tháng 8/2026, Vietravel Airlines đã đưa vào khai thác đường bay TP.HCM – Thâm Quyến, đánh dấu bước mở rộng hiện diện tại thị trường Trung Quốc.

Tiếp nối kế hoạch này, ngày 29/11/2026, hãng dự kiến khai thác đường bay thẳng thường lệ Hà Nội – Ma Cao. Đây là điểm đến nổi tiếng với các công trình kiến trúc mang dấu ấn giao thoa Đông – Tây, những khu nghỉ dưỡng và hoạt động du lịch, giải trí.

Ảnh Vietravel Airlines

Không chỉ dừng lại ở hai đường bay trên, Vietravel Airlines còn đang xúc tiến làm việc với các đối tác để dự kiến mở bán hai tuyến Hà Nội – Đài Bắc và Đà Nẵng – Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) trong tháng 11/2026. Hiện đây vẫn là những kế hoạch đang được triển khai, chưa phải các đường bay đã chính thức vận hành.

Ở thị trường nội địa, hãng tiếp tục phát triển mạng bay kết nối những trung tâm kinh tế, du lịch như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hải Phòng, Thanh Hóa và Cam Ranh. Trong khi đó, Bangkok (Thái Lan) và Thâm Quyến (Trung Quốc) là những điểm đến quốc tế đang được hãng khai thác.