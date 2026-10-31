Nữ ca sĩ Việt từng nhận học bổng Fulbright, du học Mỹ 2 năm bất ngờ xuất hiện trên sân khấu đặc biệt ở TP.HCM

Tối 29/10, sự kiện khai trương flagship store Nhà Xinh – RuNam tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang và sáng tạo nội dung. Trong số đó có ca sĩ Quốc Thiên, Myra Trần, người mẫu Dahan Phương Anh, đạo diễn Denis Đặng, nhà sáng tạo nội dung Tina Thảo Thi cùng nhà thiết kế Lý Quí Khánh.

Bên cạnh sự góp mặt của dàn khách mời, chương trình còn thu hút sự chú ý bởi những màn trình diễn nghệ thuật được tổ chức ngay trong không gian nội thất. Đặc biệt, sự xuất hiện của nữ ca sĩ Âu Bảo Ngân, người từng nhận học bổng Fulbright danh giá để theo đuổi chương trình thạc sĩ tại Mỹ, trở thành một trong những điểm nhấn của sự kiện.

Nữ ca sĩ từng nhận học bổng Fulbright, sang Mỹ học thạc sĩ xuất hiện tại TP.HCM

Với những khán giả từng theo dõi chương trình Giọng hát Việt năm 2013, Âu Bảo Ngân không phải là cái tên quá xa lạ. Sau khi được biết đến từ cuộc thi âm nhạc này, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, đồng thời lựa chọn phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực nhạc kịch.

Đáng chú ý, vào năm 2024, Âu Bảo Ngân nhận học bổng Fulbright và sang Mỹ theo học chương trình thạc sĩ Music Theatre tại Đại học Arizona State. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ, khi cô lựa chọn tiếp tục đào tạo chuyên môn ở bậc cao học thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động biểu diễn.

Fulbright là chương trình học bổng trao đổi giáo dục quốc tế uy tín của Mỹ, mang đến cơ hội học tập và nghiên cứu cho nhiều cá nhân đến từ các quốc gia trên thế giới. Việc nhận học bổng này cũng trở thành một điểm nhấn trong câu chuyện học vấn của Âu Bảo Ngân.

Sau khoảng hai năm kể từ khi bắt đầu hành trình du học, nữ ca sĩ trở về Việt Nam và tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động âm nhạc.

Tại sự kiện diễn ra tối 29/10, Âu Bảo Ngân đảm nhận phần trình diễn mở màn với ca khúc Somewhere, qua bản phối của danh ca Barbra Streisand. Đây là tiết mục âm nhạc dẫn dắt khán giả bước vào chương trình thời trang được tổ chức ngay sau đó.

Sự xuất hiện của Âu Bảo Ngân cũng tạo nên điểm kết nối thú vị giữa âm nhạc và thời trang. Thay vì biểu diễn trên một sân khấu ca nhạc thông thường, nữ ca sĩ mở đầu cho không gian trình diễn nghệ thuật được kết hợp với kiến trúc và thiết kế nội thất.

Lý Quí Khánh đưa 10 thiết kế lên sàn diễn đặc biệt giữa không gian nội thất

Ngay sau tiết mục của Âu Bảo Ngân, chương trình tiếp nối bằng màn trình diễn thời trang với 10 thiết kế của nhà thiết kế Lý Quí Khánh.

Điểm khác biệt của màn trình diễn lần này không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở cách bố trí sàn diễn. Thay vì sử dụng một đường runway độc lập như các show thời trang thông thường, ban tổ chức tận dụng khu vực cầu thang và các tầng không gian bên trong flagship store Nhà Xinh – RuNam để tạo thành đường trình diễn.

Theo đó, 10 người mẫu lần lượt xuất hiện trong các thiết kế của Lý Quí Khánh, di chuyển qua những khu vực được sắp đặt giữa kiến trúc và nội thất. Cách tổ chức này giúp trang phục trở thành một phần của không gian, đồng thời mang đến góc nhìn khác về việc kết hợp thời trang với thiết kế nội thất.

Về trang phục, 10 thiết kế được xây dựng trên ý tưởng kết hợp giữa áo dài truyền thống Việt Nam và những phom dáng đặc trưng của đầm dạ hội phương Tây.

Các đường nét quen thuộc của trang phục Việt được đặt cạnh tinh thần thời trang hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa vẻ duyên dáng Á Đông và nét quyến rũ của trang phục dạ tiệc. Sự khác biệt về phom dáng, màu sắc và cách xử lý chi tiết cũng góp phần thể hiện phong cách sáng tạo riêng của Lý Quí Khánh.

Việc đưa các thiết kế lên sàn diễn nằm giữa không gian nội thất còn giúp người xem cảm nhận trang phục trong một bối cảnh gần gũi hơn với đời sống. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng kết hợp nhiều lĩnh vực sáng tạo, khi thời trang, kiến trúc và nghệ thuật không còn được giới thiệu trong những không gian hoàn toàn tách biệt.

Không gian đặc biệt đánh dấu hành trình 27 năm của một thương hiệu nội thất Việt

Không chỉ gây chú ý bởi sự góp mặt của các nghệ sĩ và màn trình diễn thời trang, sự kiện tối 29/10 còn đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của Nhà Xinh.

Sau 27 năm hoạt động, thương hiệu nội thất này giới thiệu flagship store đầu tiên tại Việt Nam, được phát triển theo mô hình hợp tác cùng thương hiệu F&B RuNam.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là việc kết hợp hai trải nghiệm vốn thường được bố trí riêng biệt: khám phá, mua sắm sản phẩm nội thất và thưởng thức cà phê.

Thay vì chỉ tập trung vào chức năng trưng bày sản phẩm, không gian mới hướng đến việc tạo ra một điểm đến phong cách sống, nơi khách hàng có thể tiếp cận các ý tưởng bài trí nhà cửa trong một môi trường kết hợp nhiều trải nghiệm.

Đây cũng là lý do sự kiện khai trương được tổ chức theo hình thức kết hợp âm nhạc và thời trang. Từ phần biểu diễn của Âu Bảo Ngân đến màn giới thiệu 10 thiết kế của Lý Quí Khánh, các hoạt động đều diễn ra trong không gian nội thất, qua đó thể hiện cách kết nối giữa nghệ thuật và phong cách sống đương đại.