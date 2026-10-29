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Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng mối quan hệ với nam ca sĩ SN 1974

| | Lifestyle

"Có một điều tôi chưa bao giờ nói trên báo chí" – Đàm Vĩnh Hưng nói.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ tổ chức sinh nhật tròn 52 tuổi cho ca sĩ Lam Trường ngay tại sân khấu. Nam ca sĩ chia sẻ: "Lam Trường bị tôi "úp sọt" tại sân khấu! Tôi tự lên kế hoạch với sự hỗ trợ của vũ đoàn Bước nhảy, đặc biệt là dàn đồng ca 1500 khán giả có mặt.

Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng mối quan hệ với nam ca sĩ SN 1974- Ảnh 1.

Có một điều ít người biết. Đó là tôi rất thần tượng Lam Trường. Những ngày đầu tôi chập chững đi hát thì Lam Trường đã là một tượng đài lớn. Tôi phải đứng phía sau hát bè cho Lam Trường và chỉ được nhìn Lam Trường từ phía sau.

Chúc cho Lam Trường lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh, bình an, nhiều show và hạnh phúc.

Có một điều tôi chưa bao giờ nói trên báo chí, truyền thông. Hồi xưa tôi thần tượng Lam Trường quá nên cố tìm những gì của mình giống với Lam Trường để tự hào.

Thế là tôi tìm được những điểm của mình giống với Lam Trường là cùng sinh vào tháng 10, cùng có ba người Hoa má người Việt, cái mũi cũng cao cao giống Lam Trường. Chỉ có điều là tôi không đẹp trai bằng Lam Trường".

Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng mối quan hệ với nam ca sĩ SN 1974- Ảnh 2.

Nói rồi, Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi khán giả phía dưới hát chúc mừng sinh nhật Lam Trường. Đồng thời, anh còn chuẩn bị sẵn cho Lam Trường một chiếc bánh sinh nhật để Lam Trường thổi nến.

Lam Trường xúc động nói: "Thực sự tôi rất xúc động khi nhận được món quà từ anh Đàm Vĩnh Hưng. Đây là cảnh tượng rất đẹp.

Tôi và anh Đàm Vĩnh Hưng từng hát với nhau một thời gian dài ở khắp các sân khấu. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi có hỏi anh Đàm Vĩnh Hưng có thích bài hát của tôi không. Từ cơ duyên đó, sau này anh em tôi gặp nhau rất nhiều và gắn bó với nhau. Đó là tình cảm rất đẹp và tuyệt vời".

Đàm Vĩnh Hưng và Lam Trường là hai ca sĩ nổi tiếng cùng thời, sở hữu mối quan hệ đồng nghiệp vô cùng thân thiết và bền chặt trong showbiz Việt. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần chia sẻ rằng, anh rất mến mộ Lam Trường và từng kiếm sống bằng cách hát lại các bản hit của nam ca sĩ như Tình thôi xót xa hay Mưa phi trường. Không chỉ tôn trọng tài năng của nhau, hai nghệ sĩ luôn sẵn sàng xuất hiện để ủng hộ các dự án âm nhạc cá nhân của đối phương. Sự gắn bó và tình bạn chân thành giữa hai tên tuổi lớn này luôn nhận được sự trân trọng từ đông đảo khán giả.

Người đàn ông SN 1972 mang ơn Đàm Vĩnh Hưng

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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