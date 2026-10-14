Căn biệt thự mới của Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh công trình nhà mới đang trong giai đoạn thi công phần móng, đồng thời hé lộ thời điểm dự kiến hoàn thiện vào tháng 5/2027.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tiến độ thi công căn nhà của anh (Ảnh: FBNV)

Theo hình ảnh phối cảnh do nam ca sĩ chia sẻ, căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng kết hợp vật liệu tự nhiên và không gian xanh. Công trình có nhiều tầng, các khối nhà được bố trí giật cấp, tạo điểm nhấn bằng phần mái dốc phủ cây xanh, ban công rộng và hệ cửa kính lớn.

Mặt tiền căn biệt thự của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (Ảnh: FBNV)

Mặt tiền sử dụng đá ốp màu sáng, tương phản với các mảng tường tối và chi tiết gỗ nâu. Cây xanh được bố trí dọc ban công, trên mái và quanh khu vực hàng rào. Phần cổng kết hợp đá, gỗ và kim loại, tạo sự đồng bộ với tổng thể kiến trúc.

Không gian bên trong khuôn viên cũng được thiết kế theo hướng gần gũi thiên nhiên. Phối cảnh cho thấy khu vực sân ngoài trời có lối đi lát đá, cây cảnh, các bồn trồng cây và hồ bơi.

Không gian bên căn trong biệt thự (Ảnh: FBNV)

Trước đó, hồi tháng 12/2025, Đàm Vĩnh Hưng hoàn tất việc bán căn biệt thự tại cư xá Bắc Hải, TP HCM, sau 17 năm gắn bó. Căn nhà có diện tích đất khoảng 378,6 m2, gồm một tầng hầm và năm tầng, từng được rao bán với giá 115 tỷ đồng. Tuy nhiên, ca sĩ không công bố số tiền thực tế của giao dịch.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết quyết định chuyển nhà xuất phát từ mong muốn rút ngắn quãng đường đưa đón con trai đi học. Theo chia sẻ của anh, việc di chuyển từ nơi ở cũ khiến con phải thức dậy sớm và mất nhiều thời gian trên xe mỗi ngày.

Sau khi bán biệt thự, ca sĩ cùng gia đình chuyển đến nhà thuê trong thời gian chờ xây dựng cơ ngơi mới.